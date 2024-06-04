В скором времени покидающий свой пост функционер вынужден признать очевидное.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Коллективный Запад очень мечтал нанести России стратегическое поражение на поле боя. Именно для этого иностранная коалиция, не отказавшаяся от своей навязчивой идеи, продолжает накачивать Украину всевозможным вооружением. В Вашингтоне и в брюссельской штаб-квартире НАТО предполагали, что западные санкции и военный конфликт на сопредельной территории просто положат российскую экономику "на лопатки". Как следствие, Россия должна была пойти на уступки и принять условия Запада об однополярном мире, который существует в рамках "порядка, основанного на правилах". Эти самые "правила" устанавливаются исключительно Вашингтоном. И под этими правилами подразумевается всё то, что не несёт угрозы национальной безопасности США.

реклама

Однако что-то пошло не так... США и Европа несут огромные финансовые издержки из-за "помощи" Киеву, а арсеналы европейских стран опустели. В то же время Россия полностью перехватила инициативу на поле боя, отечественная экономика идёт в рост, оборонно-промышленный комплекс страны кратно нарастил выпуск военной продукции.

Теперь очевидные вещи стали признавать даже в Североатлантическом альянсе. И это признал не кто иной, как сам генсек НАТО в своём интервью американскому телеканалу Sky News.

"Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства вооружений", – заявил Столтенберг.

Ещё один, до который наконец дошёл до стадии принятия. Да и как ему быть иначе, этот функционер по факту уже является "хромой уткой", ничего не решает и ничего не сможет изменить в пользу Запада. Даже если хотел бы и имел возможности, всё равно не смог бы. Интересно, а господина Столтенберга была перед стадией принятия была депрессия?

Ранее высокопоставленные чиновники Пентагона и большезвёздные европейские военные стали признавать, что российская армия учла опыт и восстанавливается намного быстрее, чем они ожидали. Всё никак не могут понять, что Россию победить невозможно. Хотя бы историю повторили, только не псевдоисторию, сфальсифицированную на Западе, а настоящую.