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crazycat21
Defense Post: Нидерланды подготовили 300 морпехов ВСУ в условиях строжайшей секретности
В подготовке 300 морпехов ВСУ также были задействованы инструкторы из Норвегии, Швеции, Великобритании и США.

Морские пехотинцы ВСУ на учениях под руководством голландских военных. Фото: Министерство обороны Нидерландов

Коллективный Запад очень мечтает нанести России "стратегическое поражение", поэтому продолжает оказывать Киеву всевозможную военную "помощь". Одним из таких активных помощников являются Нидерланды. Буквально недавно голландские власти разрешили Киеву использовать обещанные истребители F-16 для нанесения ударов по территории России. Но и это ещё не всё.

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Стало известно, что Нидерланды завершили секретный проект по обучению личного состава ВСУ. Три сотни украинских морских пехотинцев прошли на голландской территории четырёхмесячный курс подготовки. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, в ходе обучения украинским военным преподали уроки десантирования. В роли инструкторов выступили специалисты из рядов голландской морской пехоты. Кроме того, курс украинцы изучали развёртывание войск на оборонительных позициях и тактику ведения боевых действий в городах. 

Согласно данным властей Нидерландов, в процессе обучения украинских военных были также задействованы военные специалисты из Норвегии, Швеции, Великобритании и США. Было отмечено, что многие украинские военные, принимавшие участие в тактической подготовке, являются ветеранами с опытом боевых действий.

"Некоторые из них говорили, что раньше воевали на украинской линии фронта. Поэтому они привозят с собой конкретные боевые знания, а это означает, что полученная ими здесь подготовка может быть лучше адаптирована к реальным, текущим обстоятельствам", – заметил командующий голландскими вооруженными силами Онно Эйхельсхайм .

Что касается обстановки секретности, в которой происходило обучение солдат ВСУ, то власти Нидерландов раскрыли информацию Палате представителей только после его завершения "из-за потенциальных рисков для безопасности" участвующих сторон. 

"На Украине широкие реки и длинные береговые линии. Поэтому крайне важно, чтобы мы могли поделиться своими знаниями с украинскими морскими пехотинцами. Недавно я присутствовала на украинцев и была впечатлена их способностями и целеустремленностью", – заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Генерал Эйхельсхайм заявил, что Нидерланды посылают "сильный сигнал" о том, что продолжат поддержку Украины, поскольку конфликт на её территории напрямую касается безопасности Европы.

P.S. Ещё одно подтверждение того, что блок НАТО давно втянут в конфликт на Украине. В этом признались сами власти Нидерландов, когда говорили про инструкторов из других стран. Что касается опыта, которым, со слов министра обороны страны поделились голландские морпехи, то, похоже, что как раз опытом делились с ними. Впрочем, даже если и чему-то научили своих подопечных с Украины, то триста подготовленных по стандартам НАТО морских пехотинцев погоды на военном театре не сделают. К тому же как таковая морская пехота ВМС Украины уже перестала существовать в силу известных обстоятельств. 

#новости #армия #оружие #нато #конфликты #инструкторы
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