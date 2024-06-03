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crazycat21
Army Recognition: Эстония обучает резервистов применению польских ПЗРК против России
Прибалтийские резервисты учатся стрелять.

Фото: Министерство обороны ЭстонииВ последние месяцы в странах коллективного Запада только и разговоров о якобы российской "угрозе". Политики из европейских стран НАТО заявляют своему электорату о том, что Россия в ближайшие годы якобы собирается "напасть" на одну из стран НАТО, а то и сразу на несколько. После того как закончит мероприятия на Украине. Понятно, что вся это подаётся для того, чтобы отвлечь их от внутренних   экономических проблем самих стран Европы, а также для того, чтобы рядовые обыватели не приставали к своим властям с вопросами о том, куда уходят их деньги. В данном случае о "помощи", которую страны коллективного Запада отправляют на Украину как в бездонную бездну.

Больше всех в антироссийской риторике преуспели Польша и страны Прибалтики. С первой всё понятно, её политические деятели, движимые собственными геополитическими амбициями, на самом деле не исключают прямого военного столкновения с Россией. Кроме того, Польша имеет определённые претензии на то, чтобы занять доминирующую роль во всей Европе, потеснив с этого места слабеющую Германию. Что касается республик Прибалтики, то там всё несколько иначе. Претендовать особо не на что, но антироссийскую истерию поддерживать необходимо. В противном случае просто не дадут денег из общей западной кассы. Именно поэтому эстонские политики продолжают накачивать своё население страшилками про Россию и готовят его к "войне". О военной подготовке местных резервистов пишет профильный ресурс Army Recognition.

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Как сообщает издание, эстонские резервисты "усовершенствовали" свои навыки обращения с ПЗРК Piorun. 

Эти системы ПВО польского производства могут поражать воздушные цели на удалении до 6000 метров, досягаемость по высоте – до 4000 метров. ПЗРК Piorun представляет собой переносную систему массой 16,5 килограммов и длиной 1,6 метров. Максимальная скорость ракеты, оснащённой осколочной боеголовкой с инфракрасной системой самонаведения, составляет 600 м/с.

ПЗРК Piorun производства польской фирмы Mesko является результатом модернизации польского же ПЗРК Grom. Интересно, что последний разработан на основе советских систем "Игла" и "Игла-1". Более того, Россия в период с 1995 по 2004 года даже оказывала содействие полякам в освоении производства отдельных узлов ПЗРК. Затем производство было локализовано на территории Польши. Это к вопросу о том, что сама эта страна создать собственные современные системы вооружения просто не в состоянии. Всё то оружие, которое производится в Польше, по факту является клонами или развитием иностранных систем вооружения [прим.].

Army Recognition сообщает, что в подготовке резервистов в Эстонии и в западных странах есть существенные различия. 

Эстонский резерв рассматривается как действительно готовая к развертыванию боевая сила, то есть эти силы оснащены и соответствуют военным стандартам страны. Часто молодые новобранцы являются резервистами "переходного периода". Вступив в юности в военизированные формирования, они находятся в резерве во время учебы, а затем подписывают обязательства. Именно поэтому воинские резервы Эстонии сопоставимы по размерам с действующими вооружёнными силами страны. Тем более эстонская армия весьма небольшая из-за небольшой численности населения страны. 

Для сравнения, в той же Франции резервные формирования не имеют такой важной роли, как в Эстонии. Они не предназначены для развёртывания в боевые подразделения, а ориентированы на выполнение второстепенных задач, чтобы разгрузить кадровые подразделения. Из-за такого подхода у военных резервов западноевропейских стран меньше возможностей и боевой техники. Кроме того, их боеготовность оставляет желать лучшего.

Army Recognition сообщает, что Эстония, как и другие республики страны Прибалтики, якобы ощущает "прямую угрозу" со стороны России. Существующая напряжённость значительно усилилась после вступления в НАТО Швеции и Финляндии. 

P.S. Не вступали бы Швеция с Финляндией в Североатлантический альянс, то той же Эстонии жилось бы спокойнее, без всяких фантомных "угроз". А недавно президент этой маленькой страны Алар Карис грозился вообще "поставить Россию на колени".

#новости #политика #армия #оружие #нато #европа #эстония #прибалтика #пзрк #piorun
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