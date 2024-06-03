После прерванного старта 1 июня американцы вновь попытаются запустить свой аппарат.

Ракета-носитель Atlas V с космическим аппаратом CST-100 Starliner. Изображение: скриншот видео NASA

В последнее время американской аэрокосмической корпорации Boeing откровенно не везёт. Проблемы с пассажирскими лайнерами приобрели систематический характер и регулярно становятся достоянием общественности, что серьёзно подрывает репутацию гиганта авиастроения. А тут ещё одна из космических программ не то что "забуксовала", а просто погрязла в "болоте" технических проблем, возникающих одна за другой.

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Ещё в начале мая 2024 года фирма Boeing совместно с американским космическим агентством NASA собиралась запустить в космос свой многоразовый корабль CST-100 Starliner. Это должен был быть первый пилотируемый полёт аппарата. Однако что-то пошло не так... В ходе проверок была обнаружена утечка гелия. Данный инертный газ используется в топливной системе "Старлайнера" для создания дополнительного давления для горючего, питающего маневровые двигатели капсулы. В свою очередь, двигатели необходимы для стыковки с Международной космической станцией (МКС). Именно для доставки астронавтов на орбитальную станцию и был спроектирован Starliner. Кстати, данный аппарат должен составить конкуренцию космической капсуле Crew Dragon от корпорации SpaceX Илона Маска, которая вполне себе успешно возит астронавтов на МКС.

По результатам проведённых проверок старт CST-100 Starliner отложили. Перенесли на другую дату. Потом отложили ещё раз. А потом снова... В ходе одной из проверок помимо утечки гелия были обнаружены дополнительные технические проблемы, которые были названы "конструктивными уязвимостями". В результате инженерам фирмы Boeing пришлось в экстренном порядке вносить изменения в программное обеспечение космического корабля. Вроде бы справились, и утечку гелия тоже устранили. Однако не тут то было!

Очередная попытка дебютного пилотируемого полёта космического корабля Starliner, который должен был стать своеобразным экзаменом для самого аппарата и корпорации Boeing, была запланирована на 1 июня 2024. Старт ракеты-носителя Atlas V c капсулой должен был состояться с космодрома NASA во Флориде в 12:25 по восточному времени (16:25 по Гринвичу). Но... опять что-то пошло не так! Уже во время обратного отсчёта, буквально за 3 минуты 50 секунд до старта, автоматика прервала запуск. Сработала компьютерная система прерывания старта.

Со слов инженеров, после визуального осмотра было установлено, что космическая капсула Starliner никаких проблем не имеет. Соответственно, вероятно, сработка автоматики связана с состоянием ракеты носителя. Как тогда заявил исполнительный директор United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, владеющее носителем Atlas V) Тони Бруно, основными причинами могут быть либо проблемы с оборудованием, либо проблема сетевой связи между тремя компьютерами, которые управляют системами автоматического запуска.

В результате дебютный пилотируемый полёт космического корабля Starliner был снова перенесён. Он состоится 5 июня 2024 года. Об этом сообщило Reuters.

Как говорится в материале агентства, после отмены старта в субботу, 1 июня, инженеры NASA работали всю ночь, чтобы проверить наземное вспомогательное оборудование на стартовой площадке, у которого возникли проблемы во время обратного отсчета. Специалисты "выявили проблему с наземным источником питания внутри одного из шасси, которое обеспечивает питание подмножества компьютерных карт, управляющих различными функциями системы". Согласно сообщению Космического агентства, неисправные элемент был снят, визуально осмотрен и заменён на запасной.