В Штатах сразу решили заняться разработкой танка пятого поколения.

Танк M1 Abrams. Фото: Nicolas Armer/dpa/Getty Images

Профильный ресурс Army Recognition сообщил 31 мая 2024 года, армия США заключила с компанией General Dynamics Land Systems контракт на начало предварительного проектирования танка M1 Abrams следующего поколения. Новая боевая машина получила обозначение M1E3 Abrams.

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В настоящее время отдел закупок американской армии рассматривает график предварительного проектирования и последующих этапов новой программы. Армия и General Dynamics Land Systems постоянно находятся во взаимодействии для того, чтобы определить желаемые характеристики и возможности нового танка Abrams. Отмечено, что новая боевая машина должна иметь эффективную конструкцию.

Как пишет Army Recognition, ещё в ноябре 2023 года американские военные сделали заявление о том, что программа танка M1A2 SEPv4 свёрнута. Вместо неё приоритет отдан M1E3 Abrams. Как пояснил генерал-майор Гленн Дин, исполнительный директор программы по наземным боевым системам, такое решение знаменует поворотный момент для основного боевого танка армии США. Чиновник пояснил, что возможности имеющегося "Абрамса" уже невозможно повысить без увеличения его массы. Кроме того, конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что экипажи остро нуждаются в комплексной защите, размещённой внутри танков, а не в дополнительной внешней.

В заявлении армии США указано, что новая боевая платформа будет сочетать в себе лучшие характеристики M1A2 SEPv4 и новейшие стандарты архитектуры открытых модульных систем. Такое решение будет способствовать более лёгкому обновлению танка и потребует меньше ресурсов. Главной целью новой программы является создание более защищённого танка, который имеет меньшую массу по сравнению с Abrams, стоящим на вооружении. Новый танк должен быть более эффективным на поле боя на момент своего появления, а также иметь запас для модернизации в будущем.

По данным Army Recognition, американская армия пока не раскрыла детали новой программы M1E3 Abrams. Но на её появление, вероятно, повлияло исследование Армейского научного совета по перспективным танкам, проведенное в 2019 году. В этом исследовании предлагалась семилетняя программа стоимостью 2,9 миллиарда долларов по разработке "боевой машины пятого поколения" с множеством передовых возможностей. К таковым относятся: гибридная силовая установка; автомат заряжания и новое основное орудие; усовершенствованные боеприпасы (в том числе маневрирующие гиперзвуковые ПТУР); интегрированная броневая защита; улучшенные возможности командования, контроля и сетевого взаимодействия; искусственный интеллект; возможность взаимодействия с роботизированными транспортными средствами; новые средства маскировки для уменьшения тепловых и электромагнитных сигнатур. Использование этих передовых технологий должно сделать танк M1E3 Abrams "революционным".

Хотя конкретные требования к программе M1E3 пока не были сформулированы, армия США отдает приоритет снижению массы танка и гибридной силовой установке для снижения логистических потребностей. В октябре 2022 года компания General Dynamics Land Systems представила демонстратор технологий – танк AbramsX. Демонстратор имеет на 10 тонн меньшую массу по сравнению с имеющимся танком, оснащён гибридным двигателем, который потребляет на 50% топлива и необитаемой башней. Выбор в пользу такой башни позволяет сократить экипаж танка с четырёх до трёх человек. Кроме того, демонстрационный экземпляр имеет усиленное бронирование для защиты от боеприпасов, сбрасываемых дронами, системой связи для взаимодействия с беспилотниками, системой искусственного интеллекта. ИИ позволяет предупреждать экипаж об угрозах на большом расстоянии и определять приоритет их уничтожения.

Хотя AbramsX, возможно, не соответствует всем возможным требованиям армии к M1E3, он демонстрирует текущие возможности конструкции танка и служит эталоном для будущих разработок.

P.S. Похоже, до американцев стало доходить, что их основной боевой танк не так хорош, как они рассказывали. Но что самое любопытное, так это то, что армия США замахнулась сразу на пятое поколение танка. Они бы там у себя для начала с четвертым разобрались, которого у них ещё не существует.