Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Military Watch: Голландская эскадрилья F-35 готова к ядерным миссиям НАТО
Командование ВВС Нидерландов сообщило, что подразделение подготовлено к задачам сдерживания.

Истребитель F-35A. Фото: Министерство обороны Нидерландов / commons.wikimedia.org

Нидерланды являются союзником США по Североатлантическому альянсу. А ещё Голландия – один из ключевых операторов американских истребителей F-35A в Европе. И не только потому, что страна приобрела 52 таких дорогостоящих самолёт пятого поколения, но ещё и по той причине, что Нидерланды участники программы Nuclear sharing [Ядерный обмен или совместные ядерные миссии НАТО, прим.]. Страны-участницы этой программы, не имеющее собственного ядерного оружия, могут использовать чужое ЯО, которое размещено на их территории. Соответственно, такие государства принимают непосредственно участие и в планировании применения ядерного оружия. Согласно открытым данным, на авиационной базе Волкель ВВС Нидерландов хранится по разным данным от 10 до 20 американских свободнопадающих термоядерных бомб B61.

реклама

Что касается носителей данного оружия, то они у голландцев имеются. Это как раз те самые истребители-невидимки F-35A, пришедшие на смену самолётам F-16.

Как сообщил профильный ресурс Military Watch, 1 июня 2024 года 313-я авиационная эскадрилья Королевских ВВС Нидерландов, дислоцированная на авиабазе Волкель, полностью взяла на себя функции по ядерному сдерживанию потенциального противника. Нидерланды стали первой страной, за исключением самих США, которая может с помощью самолётов F-35 наносить удары боеприпасами со специальной боевой частью.

"Переход Нидерландов с F-16 на F-35 для применения ядерного оружия был начат много лет назад. За последние пару лет F-35 прошел комплексные испытания и сертификацию для ядерной роли Нидерландов. RNLAF [Королевские ВВС страны, прим.] уже начали использовать F-35 для решения обычных задач… Ядерное сдерживание НАТО имеет важное значение для безопасности альянса, а, следовательно, и для безопасности Нидерландов", – прокомментировали в Королевских ВВС.

Military Watch сообщает, в рамках соглашения с США Нидерланды могут применять американское ядерное оружие в случае необходимости. Так же как и Германия, Бельгия и Италия. И договорённость с Вашингтоном является спорной, поскольку нарушает пункты 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия.

P.S. Ничего неожиданного. У Нидерландов есть всего две эскадрильи F-35A. Одна из них и будет помимо основных задач выполнять ещё функции ядерного "сдерживания". Были истребители F-16, теперь их заменили на новые машины. Что касается нарушения Штатами Договора о нераспространении ЯО, то и тут ничего удивительного. Вся политика Вашингтона всегда сводилась к тому, чтобы что-то обещать, подписывать соглашения, а потом их нарушать.

#новости #сша #нато #истребители #ядерное оружие #боевая авиация #f-35 #нидерланды #бомбы #b61
+
Написать комментарий (0)
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
14
Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
3
Еще 5 телефонов Xiaomi получат обновление HyperOS
4
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
15
Концерн «Калашников» представил беспилотник «Легионер-Е33К» с электрическим двигателем
+
Космический корабль Starliner готов к очередной попытке запуска
1
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
Илон Маск обвинён в инсайдерской торговле на сумму свыше 7,5 млрд долларов
+
В Индии успешно запущена первая в мире ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателем
+
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
13
Eurasian Times: Немецкие военные «потеряли» новейшую ракету IRIS-T
+
Россия предупреждает о "неприятных последствиях" для Запада за поставки Украине дальнобойного оружия
2
Связанный с Telegram токен Notcoin обгоняет Solana, Dogecoin и XRP
+
AMD выпустит 2 новых процессора Ryzen на сокете АМ4, спустя более 7 лет после его появления на рынке
9
ВКС России провели очередной авианалёт на объекты украинских формирований
+
В России идет строительство масштабного энергопроекта Курская АЭС-2 мощностью 5 ГВт
+
Ученые нашли способ снизить выбросы СО2 при работе котлов за счет его преобразования в метан
5
Realme GT 6 выходит на глобальный рынок
+
Неизвестное вредоносное ПО уничтожает сотни тысяч маршрутизаторов
1
Европа ищет альтернативу Ан-124 — у Airbus есть свои конкуренты «Руслану»
+

Популярные статьи

Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
5
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
89
The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
27
Аудитору PwC в Китае грозит рекордный штраф в ¥1 млрд в связи со скандалом вокруг China Evergrande
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий Бакланов
20:50
1) dlss мылить картинку как не крути. В частности в той же forza horizon5 он добавляет гостинг который заметен. 2) запусти тот же fortnite на максимальных настройках и получишь посадки до 20 фпс даже ...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
vvv2050
20:49
сначала ходят и ноют что вышки им мешают. а как сотка плохо ловит так сразу связь дерьмо... Операторы сделают по закону, уберут вышки в жилых районах и сотовая связь будет только в промзонах, тогда бу...
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
Яблоков Евгений
20:41
Жадные компании надо прокатывать ,а то наглеют . Геймпад пс5 от 6оооруб.? Да ,вы оху......
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
El Grechko
20:21
Написано для широкого круга любознательных читателей, в конце концов на техническом ресурсе многие знакомы с терминами типа "растр" и "дискретизация", и могут осилить 2 абзаца текста. А ты, Ворврот, п...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Ник Хобо
20:15
Готовятся к выходу rtx6000?
Super Flower анонсировала топовый блок питания Leadex VII мощностью 2800 Вт
АЕV
20:03
Ого, а что нынче ботов перевели в офис в ЕС?
BBC: Макрон выдал разрешение ВСУ бить по Курской и Белгородской областям
Олесь Кука
19:59
Как сказал Иосиф Виссарионыч на предложение Черчиля утопить трофейный германский флот - Вот вы свою половину и потопите!
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
Seln
19:59
В разрешении 320х240 пикселей?
Asus представила обновлённую видеокарту GeForce GT 710 EVO с 2 ГБ памяти GDDR5
Александр Сечков
19:50
Опять красная вода....
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
Crawford
19:45
Благодарю, мне очень важны все твои комментарии. Да. Аргумент про дополнительные скобки в комплекте у АК500 для меня тоже ниочём. Будь ты внимательнее, и сам интересовался темой, знал бы, что такие ж...
Апгрейд с 12400F на 13600КF для BATTLEFIELD 2042
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем