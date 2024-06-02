Командование ВВС Нидерландов сообщило, что подразделение подготовлено к задачам сдерживания.

Истребитель F-35A. Фото: Министерство обороны Нидерландов / commons.wikimedia.org

Нидерланды являются союзником США по Североатлантическому альянсу. А ещё Голландия – один из ключевых операторов американских истребителей F-35A в Европе. И не только потому, что страна приобрела 52 таких дорогостоящих самолёт пятого поколения, но ещё и по той причине, что Нидерланды участники программы Nuclear sharing [Ядерный обмен или совместные ядерные миссии НАТО, прим.]. Страны-участницы этой программы, не имеющее собственного ядерного оружия, могут использовать чужое ЯО, которое размещено на их территории. Соответственно, такие государства принимают непосредственно участие и в планировании применения ядерного оружия. Согласно открытым данным, на авиационной базе Волкель ВВС Нидерландов хранится по разным данным от 10 до 20 американских свободнопадающих термоядерных бомб B61.

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Что касается носителей данного оружия, то они у голландцев имеются. Это как раз те самые истребители-невидимки F-35A, пришедшие на смену самолётам F-16.

Как сообщил профильный ресурс Military Watch, 1 июня 2024 года 313-я авиационная эскадрилья Королевских ВВС Нидерландов, дислоцированная на авиабазе Волкель, полностью взяла на себя функции по ядерному сдерживанию потенциального противника. Нидерланды стали первой страной, за исключением самих США, которая может с помощью самолётов F-35 наносить удары боеприпасами со специальной боевой частью.

"Переход Нидерландов с F-16 на F-35 для применения ядерного оружия был начат много лет назад. За последние пару лет F-35 прошел комплексные испытания и сертификацию для ядерной роли Нидерландов. RNLAF [Королевские ВВС страны, прим.] уже начали использовать F-35 для решения обычных задач… Ядерное сдерживание НАТО имеет важное значение для безопасности альянса, а, следовательно, и для безопасности Нидерландов", – прокомментировали в Королевских ВВС.

Military Watch сообщает, в рамках соглашения с США Нидерланды могут применять американское ядерное оружие в случае необходимости. Так же как и Германия, Бельгия и Италия. И договорённость с Вашингтоном является спорной, поскольку нарушает пункты 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия.

P.S. Ничего неожиданного. У Нидерландов есть всего две эскадрильи F-35A. Одна из них и будет помимо основных задач выполнять ещё функции ядерного "сдерживания". Были истребители F-16, теперь их заменили на новые машины. Что касается нарушения Штатами Договора о нераспространении ЯО, то и тут ничего удивительного. Вся политика Вашингтона всегда сводилась к тому, чтобы что-то обещать, подписывать соглашения, а потом их нарушать.