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crazycat21
Зеленский: Конфликт на Украине начался из-за «провала дипломатии»
Согласно этой версии, виноваты все, но только не Киев.

Фото: © AP Photo/Vincent Thian/East News

После очередных "гастролей" по странам Европы, в ходе которых президент Украины Владимир Зеленский снова выпрашивал военную помощь и подписывал непонятные двусторонние соглашения о каких-то абстрактных "гарантиях безопасности" для Украины, глава киевского режима направился в Юго-Восточную Азию. Конкретно, в Сингапур, где проходил очередной азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Зеленский принял в нём непосредственное участие.

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Какая связь между современной Украиной, Азией и её безопасностью? Для не имеющего законных полномочий президента страны самая прямая. Во-первых, это ещё одна трибуна, чтобы лишний раз напомнить о себе. Во-вторых, на фоне того, что запланированный на середину июня "мирный" саммит в Швейцарии по формуле Зеленского, похоже, накрылся медным тазом из-за отказа Китая присутствовать на нём, это лишний повод пообщаться с представителями КНР. Кстати, Зеленский в Сингапуре довольно нелестно и в резкой форме высказался о позиции Пекина относительно конфликта на Украине. Много дерзил.

А ещё нелегитимный деятель рассказал о своём виденье причин начала конфликта. По его версии, конфликт начался из-за "провала дипломатии".

Как сообщает польский ресурс Defence24, выступая перед министрами обороны и представителями пятидесяти государств по итогам конференции "Диалог Шангри-Ла", украинский лидер заявил, что "необходим открытый и инклюзивный диалог".

"Мы убеждены, что наш мир хочет быть единым и иметь возможность действовать в полной гармонии", — сказал Зеленский.

По его мнению, дипломатия в форме мирного саммита который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, является лучшим способом положить конец "жёсткой войне". Также он сообщил, что 106 стран и организаций выразили желание участвовать в саммите. Однако Зеленского разочаровало то, что некоторые мировые лидеры до сих пор не предложили свою поддержку. По версии киевского деятеля, Россия пытается сорвать мирные усилия, якобы угрожая другим странам прекратить поставки продовольствия или газа, если они примут участие в саммите.

Кроме того, Зеленский заявил, что в мире не существует элемента глобальной безопасности, который бы помешал России "стереть" Украину с политической карты мира. Да, по версии политика, именно Россия якобы развязала конфликт, которого Украина "никогда не хотела и  не провоцировала".

"Россия начала войну, которую Украина никогда не хотела и не провоцировала, и которая превратилась в самый трагический конфликт в истории Европы со времен Второй мировой войны. Все это вызвано серией дипломатических неудач. Когда было необходимо единство, мир был разделен, когда требовались смелые решения, многие были довольны статус-кво", – заявил Зеленский.

Однако Зеленский оценил то, что в настоящее время "большинство" стран готовы сотрудничать в сфере безопасности. Это сотрудничество заключается в создании военных коалиций по поставкам вооружения и оказании гуманитарной помощи. Особо он благодарил США, Германию и Нидерланды. В кулуарах саммита Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, с которым обсудил оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16 и разработку двустороннего соглашения о безопасности.

P.S. В общем, ничего нового, всё та же уже заезженная до дыр пластинка в исполнении Зеленского. Прозвучал прямой упрёк в адрес Китая из-за того, что тот не хочет отправлять свою делегацию на "саммит мира" в Швейцарию, где не будет России. Да и сам этот саммит является фарсом. Опять во всём виновата Россия, которая якобы запугивает страны прекращением поставок топлива и продовольствия. И снова виновата дипломатия, не киевские деятели, а именно дипломатия!

Если уже говорить о дипломатии, то у Зеленского и его окружения были шансы в ходе Стамбульских договорённостей, но он не захотел их реализовывать. Что касается самого начала конфликта, то не Зеленский ли грозил, что Украина откажется от безъядерного статуса? И о какой дипломатии этот деятель теперь разглагольствует?

#новости #политика #конфликты
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