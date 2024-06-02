Кая Каллас продолжает грезить о "победе" над Россией.

Кая Каллас. Фото: правительство Эстонии

Современные власти прибалтийских республик, входящих в состав Североатлантического альянса, известны своей очень громкой и довольно агрессивной антироссийской риторикой. В очередной раз "отличилась" премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая всё пытается примерить под себя кресло генсека НАТО. Кроме того, глава эстонского правительства относится к той части западного истеблишмента, которая всё намеревается "победить Россию на поле боя", желательно чужими руками.

реклама

Как сообщает британское издание The Independent, премьер Эстонии высказалась относительно успехов ВС РФ в ходе проведения Специальной военной операции и неудач Запада, а также относительного возможного приёма Украины в стройные ряды Североатлантического альянса.

В отношении Украины у нас нет плана "Б", потому что мы не можем себе позволить даже думать о победе России. Наш план – это план "А", а именно – помощь Украине в её противодействии России, противодействии вторжению – заявила Каллас.

При этом глава эстонского правительства призвала союзников не поддаваться пессимистическим настроениям.

"Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа на Украине — это не только территория. Если Украина вступит в НАТО, даже без части территории, то это победа, потому что она будет находиться под защитой НАТО", — приводит The Independent слова эстонского премьера.

По версии госпожи Каллас, в случае принятия Украины в НАТО Россия "дальше не пойдёт".

P.S. Ранее другой прибалтийский политический деятель, а именно президент Эстонии Алар Карис заявил, что они [видимо, Эстония] сделают всё, чтобы "поставить Россию и Путина на колени". Прежде, чем такое заявлять, лучше бы он уточнил численный состав эстонской армии и посмотрел на карту.

Что касается заявления Каи Каллас, то политик явно дала понять, что на Западе боятся победы России. Боятся настолько, что даже думать об этом не могут. Но придётся! При этом, когда глава правительства Эстонии говорила о "победе" Запада, родившейся в её фантазиях, то там ни слова о победе Украины. А подход к возможному принятию страны в стройные ряды Североатлантического альянса даже при потере территорий – это что-то с чем-то. Ничего, что Устав НАТО запрещает принимать в состав организации государства, которые имеют "территориальные споры"?

Кстати, до сих пор непонятно, что имела в виду госпожа Каллас, когда говорила о потере Украиной части территорий с последующим приёмом её в альянс? О какой части территории в процентном соотношении идёт речь? Возможно, премьер Эстонии не соврала. Если Польша, движимая своими геополитическими амбициями, аннексирует несколько западных областей Украины, то они могут оказаться в НАТО.