Авиакосмической корпорации Boeing cнова не везёт. На этот раз виноваты компьютеры.

Ракета-носитель Atlas V с космическим аппаратом Starliner. Изображение: скриншот видео NASA

Что такое не везёт и как с ним бороться? Похоже, что именно над этим вопросом в последние недели постоянно ломают головы инженеры и топ-менеджеры одного из ведущих аэрокосмических гигантов мира – американской корпорации Boeing. Что-то у этой компании в последнее время дела идут не самым лучшим образом.

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Фирма Boeing совместно с NASA планировала запустить свою космическую капсулу Starliner с двумя астронавтами на борту ещё в начале мая. Фактически этот дебютный пилотируемый полёт должен был стать своеобразным экзаменом как для самого "Старлайнера", так и для самой корпорации Boeing, поскольку реализация программы пилотируемого космического аппарата сильно затянулась. Но что-то пошло не так...

В ходе предполётной проверки была обнаружена утечка гелия в топливной сиcтеме Starliner. Этот инертный газ необходим для создания дополнительного давления топлива, питающего маневровые двигатели корабля. Старт отложили на другую дату. Проблемы не были устранены и старт снова перенесли. И потом перенесли опять, поскольку в ходе проверок помимо утечки гелия были обнаружены ещё и другие неприятности, которые были названы "конструктивной уязвимостью". В результате инженерам фирмы Boeing пришлось в экстренном порядке вносить изменения в программное обеспечение корабля. Вроде бы справились и проблемы были устранены...

Ранее информационное агентство Reuters сообщило о том, что долгожданный пилотируемый полёт космического корабля CST-100 Starliner должен был состояться 1 июня 2024 года. Старт ракеты-носителя Atlas V был запланирован на 12:25 по восточному времени (16:25 по Гринвичу). Но что-то снова пошло не так...

Как сообщило всё то же информационно агентство Reuters, запуск ракеты-носителя с космической капсулой был отменён всего за несколько минут до старта. По данным Reuters, старт носителя был отложен в автоматическом режиме из-за срабатывания компьютерной системы прерывания полёта.

Следующее "окно" для запуска ракеты-носителя с пилотируемой капсулой на борту – в воскресенье, 2 июня, около полудня по местному времени. Однако в NASA заявили, что отказываются от такой возможности. Новая запланированная дата старта при этом не сообщалась. Следующие возможные даты для запуска корабля – 5 и 6 июня.

Как уже отмечено, отсрочка старта была вызвана срабатыванием компьютерной системы. При этом, по словам инженеров, визуально сама космическая капсула Starliner находится в порядке.

На пресс-конференции после отсрочки старта руководители Boeing и United Launch Alliance (ULA – совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, владеющее носителем Atlas V), надеются, что ракету удастся запустить в воскресенье, 2 июня.

"Мы воспользуемся либо этой возможностью, либо следующей", — заявил журналистам Марк Наппи, вице-президент Boeing.

Но планам Boeing на воскресный старт не суждено сбыться. В заявлении NASA говорится, что решение отказаться от возможности запуска в воскресенье "даст дополнительное время" для оценки проблемы.

По словам представителей программы Strliner, после того как руководитель дал окончательное разрешение на запуск ракеты, во время обратного отсчёта, за 3 минуты 50 секунд до старта, сработала автоматическая система защиты, которая и прервала запуск.

Как заявил Тори Бруно, исполнительный директор ULA, основными причинами могут быть либо проблемы с оборудованием, либо проблема сетевой связи между тремя компьютерами, которые управляют системами автоматического запуска.