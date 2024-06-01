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crazycat21
Eurasian Times: Немецкие военные «потеряли» новейшую ракету IRIS-T
Министерство обороны Германии отрицает факт пропажи IRIS-T.

Фото: commons.wikimedia.org

Сверхзвуковая твердотопливная ракета IRIS-T (она же AIM-2000) класса "воздух-воздух" средней дальности, разработанная немецкой компанией Diehl Defense, была принята на вооружение в 2005 году. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и может запускаться как с истребителей, так и с наземных пусковых установок зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLS и IRIS-T SLМ (малой средней дальности соответственно). Максимальная дальность полёта самого продвинутого изделия в модификации может достигать 80 километров. Довольно серьёзная ракета, к тому же она является одной из самых совершенных разработок военно-промышленного комплекса Германии. И такую ценную ракету немецкие военные умудрились где-то потерять. Об этом со ссылкой она издание Business Insider сообщил аналитический интернет-ресурс Eurasian Times.

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Как говорится в публикации, бундесвер "потерял" одну ракету IRIS-T, что вызвало в Германии серьёзные опасения по поводу компрометации важных оборонных технологий. Об инциденте стало известно несколько дней назад. Он произошёл в казармах земли Северный Рейн-Вестфалия. На территории воинской части в тот момент велись строительные работы. 

В момент плановой погрузки вооружения немецкие военнослужащие заметили разницу между "цифровым инвентарём" [вероятно, речь о накладной, прим.] и реальным количеством ракет. В Бундесвере подозревают, что пропавшая ракета могла быть случайно погружена в контейнер, направлявшийся в США, где ВВС Германии регулярно принимают участие в учениях.

Если это действительно так, то в данном случае "пропавшая" ракета не имеет боеголовки и топлива, что минимизирует риски. В отчёте издания Business Insider не указано, является ли пропавшее изделие ракетой класса "воздух-воздух" или предназначено для применения с зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Пропажа ракеты вызвала серьёзную обеспокоенность, поскольку в её навигационной системе реализована передовая технология шифрования. Попадание этой технологии в руки злоумышленников станет угрозой национальной безопасности Германии.

Стоимость каждой ракеты IRIS-T составляет 250 тысяч евро. Министерство обороны Германии заявило, что ни одна такая ракета не пропадала. Все на месте.

В сообщении Business Insider говорится о том, что целенаправленная кража маловероятна, учитывая значительный вес ракеты. Тем не менее последний инцидент еще больше усугубил ситуацию с целым рядом нарушений в вопросах обеспечения безопасности бундесвера. Возможность попадания ракеты в чужие руки вызывает серьёзные опасения. Особенно на фоне того, что IRIS-T стоят на вооружении украинской армии. Поэтому в Германии боятся, что ракета могла попасть в руки России.

На данный момент Берлин поставил Киеву четыре ЗРК Iris-T SLM/SLS и сопутствующие ракеты. Система продемонстрировала удовлетворительную эффективность в продолжающемся конфликте на Украине, что привело к заметному росту ее спроса и популярности.

#новости #армия #оружие #германия #ракеты #истребители #пво #военные новости #iris-t #бундесвер
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