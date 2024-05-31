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crazycat21
Армия Великобритании рассматривает возможность набора людей с психическими расстройствами
Из-за недобора на воинскую службу британское командование рассматривает довольно необычные варианты пополнения армии.

Британские военнослужащие. Фото из открытых источников

Великобритания уже давно не та, что была раньше. От былого могущества не осталось и следа, и если бы не США, неожиданно возвысившиеся после Второй мировой войны, то ещё неизвестно, на каких ролях бы сейчас находилась эта страна. Однако зашкаливающие геополитические амбиции у политиков с берегов туманного Альбиона всё ещё остались. Они по-прежнему пытаются диктовать свои условия половине земного шара. Только есть ли чем?

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Давно известно, что у Великобритании с армией и флотом просто беда. И если Королевские ВВС ещё что-то могут изобразить в локальном конфликте, действуя в коалиции с США, то у флота и сухопутных войск дела обстоят далеко не самым лучшим образом. Особенно в сухопутных войсках. Проблема в том, что служба в британской армии стала непопулярной. Поэтому военно-политическое руководство страны решило прибегнуть к нетрадиционным мерам ради пополнения личного состава.

Стало известно, что армия Великобритании рассматривает возможность вербовки людей с психическими расстройствами. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, в связи с продолжающимся кризисом набора персонала британская армия рассматривает возможность набора в армию людей с аутизмом и другими психическими расстройствами. Военное ведомство поручило крупной фирме Capita, занимающейся аутсорсингом бизнес-процессов, сформулировать план потенциального найма тех лиц, которых армия Великобритании традиционно отсеивает. 

Согласно действующим правилам, кандидатам, страдающим аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или депрессией в анамнезе, категорически отказывают в приёме на военную службу. Но, как сообщила газета The Telegraph, британская армия намерена изменить свою политику и планирует провести переоценку критериев здоровья, касающиеся СДВГ, расстройств аутистического спектра и психического здоровья.

Ежегодно более 500 "честолюбивых" потенциальных солдат  с аутизмом или СДВГ подают заявления о приёме на воинскую службу и получают отказ. А в 2024 году почти 4000 человек не были приняты в армию из-за того, что у них обнаружили психические расстройства.

Согласно данным отчётов, примерно 1,2 миллиона человек в Великобритании страдают расстройствами аутистического спектра, а у 2,2 миллиона человек диагностирован СДВГ. Эти люди могут испытывать импульсивность, социальные трудности и проблемы в обучении, которые мешают им стать солдатами.

Бывший глава армии лорд Даннатт заявил, что было бы правильно пересмотреть медицинские критерии для будущих солдат. По его мнению, командование должно "пойти на риск" и начать принимать на службу таких солдат. В случае, если надежды не оправдаются, от таких военных можно всегда отказаться.

Решение о пересмотре критериев здоровья потенциальных рекрутов возникло на фоне того, что численность британской армии продолжает сокращаться. Согласно сообщениям, за 12 месяцев (до марта 2024) недобор личного состава в армию составил аж 15%. В прошлом году численность солдат в армии Британии тоже снижалась. Если в 2022 году она составляла 78 000 человек, то в 2023 году военнослужащих насчитывалось около 76 000. 

Дефицит личного состава заставил генерала Патрика Сандерса [начальник Генерального штаба, прим.] сделать вывод о том, что британская армия слишком слаба, чтобы победить в полномасштабном военном конфликте.

#новости #политика #армия #психиатрия #великобритания #военные новости #конфликты #солдаты #психические расстройства
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