Великобритания уже давно не та, что была раньше. От былого могущества не осталось и следа, и если бы не США, неожиданно возвысившиеся после Второй мировой войны, то ещё неизвестно, на каких ролях бы сейчас находилась эта страна. Однако зашкаливающие геополитические амбиции у политиков с берегов туманного Альбиона всё ещё остались. Они по-прежнему пытаются диктовать свои условия половине земного шара. Только есть ли чем?
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Давно известно, что у Великобритании с армией и флотом просто беда. И если Королевские ВВС ещё что-то могут изобразить в локальном конфликте, действуя в коалиции с США, то у флота и сухопутных войск дела обстоят далеко не самым лучшим образом. Особенно в сухопутных войсках. Проблема в том, что служба в британской армии стала непопулярной. Поэтому военно-политическое руководство страны решило прибегнуть к нетрадиционным мерам ради пополнения личного состава.
Стало известно, что армия Великобритании рассматривает возможность вербовки людей с психическими расстройствами. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.
Как говорится в материале издания, в связи с продолжающимся кризисом набора персонала британская армия рассматривает возможность набора в армию людей с аутизмом и другими психическими расстройствами. Военное ведомство поручило крупной фирме Capita, занимающейся аутсорсингом бизнес-процессов, сформулировать план потенциального найма тех лиц, которых армия Великобритании традиционно отсеивает.
Согласно действующим правилам, кандидатам, страдающим аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или депрессией в анамнезе, категорически отказывают в приёме на военную службу. Но, как сообщила газета The Telegraph, британская армия намерена изменить свою политику и планирует провести переоценку критериев здоровья, касающиеся СДВГ, расстройств аутистического спектра и психического здоровья.
Ежегодно более 500 "честолюбивых" потенциальных солдат с аутизмом или СДВГ подают заявления о приёме на воинскую службу и получают отказ. А в 2024 году почти 4000 человек не были приняты в армию из-за того, что у них обнаружили психические расстройства.
Согласно данным отчётов, примерно 1,2 миллиона человек в Великобритании страдают расстройствами аутистического спектра, а у 2,2 миллиона человек диагностирован СДВГ. Эти люди могут испытывать импульсивность, социальные трудности и проблемы в обучении, которые мешают им стать солдатами.
Бывший глава армии лорд Даннатт заявил, что было бы правильно пересмотреть медицинские критерии для будущих солдат. По его мнению, командование должно "пойти на риск" и начать принимать на службу таких солдат. В случае, если надежды не оправдаются, от таких военных можно всегда отказаться.
Решение о пересмотре критериев здоровья потенциальных рекрутов возникло на фоне того, что численность британской армии продолжает сокращаться. Согласно сообщениям, за 12 месяцев (до марта 2024) недобор личного состава в армию составил аж 15%. В прошлом году численность солдат в армии Британии тоже снижалась. Если в 2022 году она составляла 78 000 человек, то в 2023 году военнослужащих насчитывалось около 76 000.
Дефицит личного состава заставил генерала Патрика Сандерса [начальник Генерального штаба, прим.] сделать вывод о том, что британская армия слишком слаба, чтобы победить в полномасштабном военном конфликте.