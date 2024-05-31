Вашингтон продолжит подстраиваться под необходимости Киева в вопросе использования американского оружия для ударов вглубь РФ.

Энтони Блинкен. Фото: © AP Photo / Leah Millis

Произошло то, что и ожидалось. Похоже, что западные политики окончательно потеряли связь с реальностью, пытаясь "победить" Россию на поле боя.

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Первыми начали прибалты, которые первыми публично "разрешили" применять западное оружие по российской территории. Потом подтянулись финны, шведы, поляки, датчане и прочие. А уже затем появилась практически синхронная информация о том, что Германия и США тоже готовы снять формальный запрет для Киева на применение западного оружия по территории России.

Про возможное решение Берлина, в котором никто не сомневался, в сообщениях СМИ указывалось, что оно вероятно. Про решение президента Джо Байдена говорилось, что он "втайне" дал разрешение снять запрет на использование американских систем вооружения. Но, где знают двое, там знают все. В результате Вашингтон публично одобрил использование американского оружия по объектам на территории РФ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 31 мая на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге, заявил, что президент Джо Байден одобрил использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России на Харьковском направлении [по территории Белгородской области, прим.]. При этом Блинкен не уточнил, распространяется ли решение Байдена и на другие города и объекты, которые находятся в глубине РФ.

Глава госдепа добавил, что шаг Вашингтона, который характеризует заметное изменение политики Байдена, ранее упорно "не позволявшего" Киеву использовать американское вооружение для нанесения ударов вглубь территории России, стал результатом американской стратегии "адаптации" к полю боя.

"За последние несколько недель Украина приходила к нам и просила разрешения на использование оружия, которое мы предоставляем, для защиты от "нападений", в том числе против сил РФ, которые концентрируются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину", – сказал Блинкен.

Cо слов чиновника, просьбы украинской стороны были напрямую переданы Байдену, и он одобрил использование американского оружия для таких целей. Ещё Блинкен сказал, что в дальнейшем Штаты продолжат делать то, что делали, а именно, будут "адаптировать" и "корректировать" свои действия и решения по мере необходимости.

Таким образом, господин американского госдепа признался в глубокой степени вовлечённости США в конфликт на Украине, когда говорил про американскую стратегию адаптации к полю боя. А слова про корректировку дальнейших действий не только подтверждают признание Блинкена, но и показывают, что Вашингтон и в дальнейшем будет продолжать курс на эскалацию конфликта.