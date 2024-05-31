Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: Блинкен заявил, что Вашингтон одобрил применение американского оружия по территории России
Вашингтон продолжит подстраиваться под необходимости Киева в вопросе использования американского оружия для ударов вглубь РФ.

Энтони Блинкен. Фото: © AP Photo / Leah Millis

Произошло то, что и ожидалось. Похоже, что западные политики окончательно потеряли связь с реальностью, пытаясь "победить" Россию на поле боя.

реклама

Первыми начали прибалты, которые первыми публично "разрешили" применять западное оружие по российской территории. Потом подтянулись финны, шведы, поляки, датчане и прочие. А уже затем появилась практически синхронная информация о том, что Германия и США тоже готовы снять формальный запрет для Киева на применение западного оружия по территории России. 

Про возможное решение Берлина, в котором никто не сомневался, в сообщениях СМИ указывалось, что оно вероятно. Про решение президента Джо Байдена говорилось, что он "втайне" дал разрешение снять запрет на использование американских систем вооружения. Но, где знают двое, там знают все. В результате Вашингтон публично одобрил использование американского оружия по объектам на территории РФ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 31 мая на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге, заявил, что президент Джо Байден одобрил использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России на Харьковском направлении [по территории Белгородской области, прим.]. При этом Блинкен не уточнил, распространяется ли решение Байдена и на другие города и объекты, которые находятся в глубине РФ.

Глава госдепа добавил, что шаг Вашингтона, который характеризует заметное изменение политики Байдена, ранее упорно "не позволявшего" Киеву использовать американское вооружение для нанесения ударов вглубь территории России, стал результатом американской стратегии "адаптации" к полю боя.

"За последние несколько недель Украина приходила к нам и просила разрешения на использование оружия, которое мы предоставляем, для защиты от "нападений", в том числе против сил РФ, которые концентрируются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину", – сказал Блинкен.

Cо слов чиновника, просьбы украинской стороны были напрямую переданы Байдену, и он одобрил использование американского оружия для таких целей. Ещё Блинкен сказал, что в дальнейшем Штаты продолжат делать то, что делали, а именно, будут "адаптировать" и "корректировать" свои действия и решения по мере необходимости. 

Таким образом, господин американского госдепа признался в глубокой степени вовлечённости США в конфликт на Украине, когда говорил про американскую стратегию адаптации к полю боя. А слова про корректировку дальнейших действий не только подтверждают признание Блинкена, но и показывают, что Вашингтон и в дальнейшем будет продолжать курс на эскалацию конфликта.

#новости #украина #сша #политика #оружие #геополитика #конфликты #блинкен #госдеп
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Граждан Польши напугали массовой мобилизацией – хакеры взломали информагенство
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
98
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
1
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
1
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
14
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Ursa Major испытывает мощный гиперзвуковой ракетный двигатель с управляемой дроссельной заслонкой
+
c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
+
В российскую армию отправили очередные 2 тысячи FPV-дронов "Гортензия 7"
2
Генерация изображений с помощью искусственного интеллекта скоро появится в чатах WhatsApp
+
GeForce RTX 5090 будет занимать всего два слота и окажется такой же небольшой, как GeForce RTX 4070
5
iPhone 16 Pro получит существенно увеличенный модуль камеры
+
NYT: Джо Байден склоянется к разршению для Киева наносить удары вглубь России американским оружием
1
MediaTek выпускает Dimensity 7300 и 7300X с поддержкой складных дисплеев
+
NASA активизировало работу над плазменным двигателем для разгона космических аппаратов
1

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
76
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
36
Обзор сериала Сёгун
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
7
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
1
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
11
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
3
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
2

Сейчас обсуждают

glavhyilo
19:29
я не графоман
Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным во всех предъявленных обвинениях
Смотрю за 404
19:20
Это не кишка тонка, а совесть есть. Россия не пойдет на убийство мирных жителей в любой стране мира. Российские солдаты не воюют с гражданскими. «Мы бомбим Германию – один город за другим. Мы будем б...
Глава МИД Дании считает, что применение ВСУ западного оружия по территории РФ является «самообороной»
Рафаэль Гучек
19:20
Главное, что бы i7 мать позволила по VRM... 😉
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
&lt;AMD&gt;
19:19
Этому автору не стоит писать о том, в чём он вообще не разбирается. 4090 потребляет максимум 520 ватт, чаще меньше, и имеет гигантскую систему охлаждения. А этот чудик радуется, что 5090 будет потребл...
GeForce RTX 5090 будет занимать всего два слота и окажется такой же небольшой, как GeForce RTX 4070
32Влад32
19:18
Как то все мутно. Насчет резко старта на "зеленый". Лучше не надо. Можно нарваться на опаздывающего на "красный".
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
32Влад32
19:16
Не очень понимаю, зачеи свое золото хранить у "дяди"?
Индия вывезла из банков Великобритании более 100 тонн своего золота
32Влад32
19:14
Простым украинцам надо было поменьше скакать, а побольше думать, кого избирать в президенты.
Главком ВСУ поблагодарил американского генерала за испытание военной техники в «реальных боевых условиях»
ЧatoБoт
19:11
Тов. т.н. хуситы, активнее топите этих заморских 3,14дорасов!
Йеменские хуситы нанесли удар по авианосцу ВМС США в Красном море
32Влад32
19:10
Красной изолентой на любом руле можно сделать метку.
BMW показала обновлённые M3: «прокачанная» оптика, новый руль с красной меткой, дополнительные 20 л.с. и ценник от 94,2 тыс. евро
32Влад32
19:08
Пора дать прочувствовать.
Медведев: Запад может просчитаться в вопросе применения Россией ТЯО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем