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crazycat21
Йеменские хуситы нанесли удар по авианосцу ВМС США в Красном море
Ответ на бомбардировки города Ходейда.

Атомный авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) ВМС США. Фото из открытых источников

Западная коалиция во главе с США и Великобританией продолжает пытаться наводить свой порядок на Ближнем Востоке. Под этим "порядком" подразумевается всё, что не противоречить интересом национальной безопасности США. Интересы других государств в Вашингтоне традиционно никому не интересны. 

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В четверг, 30 мая американо-британские силы провели совместную операцию против военных объектов йеменских хуситов. Акция была проведена для того, что лишить повстанцев возможности препятствовать международному судоходству в Красном море и Аденском заливе. Военные самолёты США и Великобритании совершили четыре налёта. Ударам подверглись город Ходейда и порт Аль-Салиф. Не обошлось без жертв и раненых среди гражданского населения. В Министерстве здравоохранения Йемена отметили, что действия Вашингтона и Лондона нарушают нормы международного гуманитарного права и вообще являются военным преступлением.

Разумеется, действия западной коалиции просто не могли остаться безнаказанными. Американцам прилетел ответ. Стало известно, что йеменские хуситы нанесли комбинированный удар по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower ВМС США в Красном море. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал Яхья Сариа, военный представитель хуситского движения "Ансар Аллах".

"В рамках реагирования на американо-британскую агрессию <...> ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море американский авианосец Eisenhower", – сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По словам военного представителя, для нанесения ударов по американскому авианосцу были использованы несколько баллистических и крылатых ракет, которые достигли своей цели. Отмечено, что попадание было точным.

P.S. Хуситы не перестают удивлять своими постоянно растущими возможностями по нанесению ударов. Если их ракеты достигли цели, то у американцев сильно добавится головной боли. Кроме того, попадание в авианосец может означать, что он на долгое время может стать на прикол. Соответственно, возможности США "проецировать силу" немного снизятся.

#новости #сша #политика #ракеты #великобритания #военные новости #хуситы #вмс сша #авианосец #uss dwight d. eisenhower
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