Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Politico: Байден тайно разрешил Украине применять американское оружие по территории России
Вашингтон поднимает ставки в конфликте. Байден тайком дал разрешение на удары по России, но с некоторыми ограничениями.

Похоже, что дискуссии среди западных политиков на тему того, стоит ли разрешить Киеву применять западное оружие по объектам на территории России, преследовали конкретную цель. Все эти разговоры являлись своеобразным "разогревом" для того, чтобы подготовить собственное общество к якобы правомерности такого применения оружия киевскими деятелями, но что самое главное, необходимо было подтолкнуть к выдаче такого разрешения ещё сомневающиеся европейские страны НАТО. Некоторые политические лидеры Европы всерьёз опасаются эскалации и прямого конфликта с Россией.

реклама

Традиционно всё началось с республик Прибалтики, которые постоянно выступают в роли провокаторов. Именно эти государства громче всех выступали за правомерность нанесения ударов в глубине территории России. Затем подтянулись шведы, финны, датчане и прочие. Дания вообще назвала такие удары "правом Украины на самооборону". Как уже понятно, речь идёт о применении дальнобойного оружия. Но нюанс в том, что из всех этих "разрешивших" дальнобойное вооружение Киеву поставляют только США, Франция и Великобритания. У других стран такого оружия просто нет. Германия формально в этом участия не принимает. Канцлер Шольц неоднократно заявлял, что ФРГ не намерена передавать Украине своих дальнобойный крылатые ракеты Taurus воздушного базирования, поскольку это потребует непосредственного участия немецких военных специалистов в применении данного типа оружия. Пока на словах Берлин против ударов по территории России, поскольку опасается эскалации. Но это пока. 

По данным издания Politico, канцлер Шольц очень близок к тому, чтобы одобрить применение Киевом дальнобойного западного оружия по российской территории. Вопрос в том, что в случае одобрения чьё это будет оружие, французское и британское? Или всё же Шольца "дожали", и он может дать ещё разрешение на передачу ракет Taurus?

Крылатая ракета Taurus большой дальности. Фото: MBDA

С Великобританией и Францией и без того всё понятно. Англо-французские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG уже давно летают в направлении Крыма и новых регионов России. В Лондоне и Париже называют такие удары правомерными, поскольку по-прежнему считают названые субъёкты украинскими.

Как и Германия, США тоже запрещают Киеву бить западным оружием вглубь территории России. Но, опять же, это пока. Как сообщает всё то же Politico, Байден тайно разрешил Украине применять американское оружие по территории России.

Как говорится в публикации издания, администрация Байдена тайно разрешила Киеву нанесение ударов по территории России на Харьковском направлении с использованием предоставленного Штатами вооружения. Об этом Politico сообщили трое американских чиновников и ещё два источника, знакомых с ситуацией.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия огневым атакам в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар", — сказал один из американских чиновников.

При этом чиновник добавил, что политика Вашингтона по "недопущению" ударов вглубь территории России не изменилась.

Как пишет Politico, в последние несколько дней США решили предоставить Украине "гибкость" в применении оружия. Исключительно в "оборонительных" целях. Фактически, Украина теперь может использовать предоставленное американцами оружие, такое как средства ПВО, чтобы сбивать российские ракеты, направляющиеся в сторону Харькова, или российские бомбардировщики, сбрасывающие бомбы в направлении украинской территории. Украина после разрешения Вашингтона может наносить удары и по расположениям российских подразделений, находящихся прямо у российской границы. При этом неназванный чиновник заявил, что Украина не может использовать американское оружие для поражения гражданской инфраструктуры, а также применять ракеты ATACMS для поражения военных целей в глубине территории России.

Оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS возле пусковой установки M142 HIMARS. Фото из открытых источников

Politico назвало такое решение "ошеломляющим сдвигом". Ранее в администрации Байдена называли применение американского оружия по территории России шагом к эскалации за счёт более глубокого вовлечения США в конфликт. Но ухудшение положения Украины на поле боя заставило Байдена изменить своё мнение.

В администрации американского президента намекнули, что решение уже тайно принято либо будет принято в ближайшие дни. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен, который поддерживает отмену ограничений, стал первым официальным лицом США, публично намекнувшим, что Байден может изменить курс и разрешить такие удары по России. Чиновник заявил, что политика США в отношении Украины будет меняться по мере необходимости. Чуть позже представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби тоже не исключил изменений.

P.S. Изначально может показаться, что Байден разрешил Киеву применять  американское оружие в рамках "контрбатарейной" борьбы. Но это совсем не так. Просто Белый дом до поры до времени делает вид, что пытается сохранить лицо. В публикации идёт речь о том, что у Киева теперь появится право вести огонь по российским боевым самолётам, сбрасывающим бомбы с УМПК на позиции ВСУ. Но самолёты ВКС работают из воздушного пространства России. Налицо эскалация. И чем Киев намеревается противодействовать российской авиации? Кроме систем Patriot больше нечем. А это дальнобойное оружие. А разрешение на удары по позициям ВС РФ? Наверняка для этого Киев будет применять системы HIMARS, которые тоже являются дальнобойным оружием. Что касается якобы запрета на применение ракет ATACMS по гражданской инфраструктуре, то вряд ли кто-то в Киеве его услышит. В общем, Вашингтон снова решил поднять ставки.

#сша #политика #оружие #ракеты #геополитика #atacms #himars #storm shadow #scalp-eg
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
89
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
1
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
9
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
1
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
22
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
13
Samsung Galaxy Ring: дизайн, характеристики и стоимость
+
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
Ursa Major испытывает мощный гиперзвуковой ракетный двигатель с управляемой дроссельной заслонкой
+
Управляемый снаряд «Краснополь» накрыл очередной M1 Abrams в зоне СВО
+
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
9
В российскую армию отправили очередные 2 тысячи FPV-дронов "Гортензия 7"
2

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
74
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
Обзор сериала Сёгун
6
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
7
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
4
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
1
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
+

Сейчас обсуждают

Dimank
15:37
Вы первые строки прочтите! "вторжения в Украину" это что за высер???
Канцлер Германии Шольц наотрез отказывается отправлять немецких солдат на Украину
Смотрю за 404
15:34
Свобода при демократии - это свобода класса имущих, угнетать класс не имущих. Больше ни чего нельзя, если это вредит классу №1. Он по умолчанию на 1м месте, как государствообразующий. Рабов всегда наб...
В США может появиться специальная версия TikTok
Алексей Игнатов
15:30
Сижу на 7800хт без лучей, в 2к с выкоруткой в ультра, получаю свои 80-90 кадров, и внезапно карта оказывается, пригодной. Но с другой стороны, совсем уже о....ли, 36 кадров им некомфортно.
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
Смотрю за 404
15:25
При Сталине за такое на месте расстреливали, при Путине пока еще бардак! Во время войны - или ты за Родину, или предатель Родины, 3го нет. У знакомых бабка на работу на завод в 43м не вышла т.к. сосед...
В США может появиться специальная версия TikTok
Смотрю за 404
15:22
Вашингтон давно бьет - тайно по территории России и тайно по экономике европпы.
Компания Sony официально представила ПК-версию God of War Ragnarok
Fess 11fess11
15:16
Походу правда кайфанул, поосторожней с таким.
Cluvens запустила в продажу "боевое" кресло для геймеров J20 Gatling Battlestation
Андрей Богданов
15:15
А мне не понравился. Слишком американский для японской истории. Многие не заметят эти завороты, которые сегодня считаются нормой, но в те времена просто немыслимы. Посмотреть бы как бы японцы эту исто...
Обзор сериала Сёгун
RetroMuzhik
15:10
State of (Shame) Play прошёл. Васютин, где новости про #сонипобеду?
Рolitico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, но с большим нюансом
Бот_Пригожина_03081
15:10
Своей формой почему-то напоминает утятницу.
Швеция передаст Киеву свыше сотни своих бронетранспортеров PBV 302
Андрей Богданов
15:09
Судя по рулю на фото воюют на чем-то трофейном)
Выпущен бюджетный смартфон Realme C63 с чипсетом UNISOC T612 SoC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем