Вашингтон поднимает ставки в конфликте. Байден тайком дал разрешение на удары по России, но с некоторыми ограничениями.

Похоже, что дискуссии среди западных политиков на тему того, стоит ли разрешить Киеву применять западное оружие по объектам на территории России, преследовали конкретную цель. Все эти разговоры являлись своеобразным "разогревом" для того, чтобы подготовить собственное общество к якобы правомерности такого применения оружия киевскими деятелями, но что самое главное, необходимо было подтолкнуть к выдаче такого разрешения ещё сомневающиеся европейские страны НАТО. Некоторые политические лидеры Европы всерьёз опасаются эскалации и прямого конфликта с Россией.

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Традиционно всё началось с республик Прибалтики, которые постоянно выступают в роли провокаторов. Именно эти государства громче всех выступали за правомерность нанесения ударов в глубине территории России. Затем подтянулись шведы, финны, датчане и прочие. Дания вообще назвала такие удары "правом Украины на самооборону". Как уже понятно, речь идёт о применении дальнобойного оружия. Но нюанс в том, что из всех этих "разрешивших" дальнобойное вооружение Киеву поставляют только США, Франция и Великобритания. У других стран такого оружия просто нет. Германия формально в этом участия не принимает. Канцлер Шольц неоднократно заявлял, что ФРГ не намерена передавать Украине своих дальнобойный крылатые ракеты Taurus воздушного базирования, поскольку это потребует непосредственного участия немецких военных специалистов в применении данного типа оружия. Пока на словах Берлин против ударов по территории России, поскольку опасается эскалации. Но это пока.

По данным издания Politico, канцлер Шольц очень близок к тому, чтобы одобрить применение Киевом дальнобойного западного оружия по российской территории. Вопрос в том, что в случае одобрения чьё это будет оружие, французское и британское? Или всё же Шольца "дожали", и он может дать ещё разрешение на передачу ракет Taurus?

Крылатая ракета Taurus большой дальности. Фото: MBDA

С Великобританией и Францией и без того всё понятно. Англо-французские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG уже давно летают в направлении Крыма и новых регионов России. В Лондоне и Париже называют такие удары правомерными, поскольку по-прежнему считают названые субъёкты украинскими.

Как и Германия, США тоже запрещают Киеву бить западным оружием вглубь территории России. Но, опять же, это пока. Как сообщает всё то же Politico, Байден тайно разрешил Украине применять американское оружие по территории России.

Как говорится в публикации издания, администрация Байдена тайно разрешила Киеву нанесение ударов по территории России на Харьковском направлении с использованием предоставленного Штатами вооружения. Об этом Politico сообщили трое американских чиновников и ещё два источника, знакомых с ситуацией.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия огневым атакам в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар", — сказал один из американских чиновников.

При этом чиновник добавил, что политика Вашингтона по "недопущению" ударов вглубь территории России не изменилась.

Как пишет Politico, в последние несколько дней США решили предоставить Украине "гибкость" в применении оружия. Исключительно в "оборонительных" целях. Фактически, Украина теперь может использовать предоставленное американцами оружие, такое как средства ПВО, чтобы сбивать российские ракеты, направляющиеся в сторону Харькова, или российские бомбардировщики, сбрасывающие бомбы в направлении украинской территории. Украина после разрешения Вашингтона может наносить удары и по расположениям российских подразделений, находящихся прямо у российской границы. При этом неназванный чиновник заявил, что Украина не может использовать американское оружие для поражения гражданской инфраструктуры, а также применять ракеты ATACMS для поражения военных целей в глубине территории России.

Оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS возле пусковой установки M142 HIMARS. Фото из открытых источников

Politico назвало такое решение "ошеломляющим сдвигом". Ранее в администрации Байдена называли применение американского оружия по территории России шагом к эскалации за счёт более глубокого вовлечения США в конфликт. Но ухудшение положения Украины на поле боя заставило Байдена изменить своё мнение.

В администрации американского президента намекнули, что решение уже тайно принято либо будет принято в ближайшие дни. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен, который поддерживает отмену ограничений, стал первым официальным лицом США, публично намекнувшим, что Байден может изменить курс и разрешить такие удары по России. Чиновник заявил, что политика США в отношении Украины будет меняться по мере необходимости. Чуть позже представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби тоже не исключил изменений.

P.S. Изначально может показаться, что Байден разрешил Киеву применять американское оружие в рамках "контрбатарейной" борьбы. Но это совсем не так. Просто Белый дом до поры до времени делает вид, что пытается сохранить лицо. В публикации идёт речь о том, что у Киева теперь появится право вести огонь по российским боевым самолётам, сбрасывающим бомбы с УМПК на позиции ВСУ. Но самолёты ВКС работают из воздушного пространства России. Налицо эскалация. И чем Киев намеревается противодействовать российской авиации? Кроме систем Patriot больше нечем. А это дальнобойное оружие. А разрешение на удары по позициям ВС РФ? Наверняка для этого Киев будет применять системы HIMARS, которые тоже являются дальнобойным оружием. Что касается якобы запрета на применение ракет ATACMS по гражданской инфраструктуре, то вряд ли кто-то в Киеве его услышит. В общем, Вашингтон снова решил поднять ставки.