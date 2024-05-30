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crazycat21
Politico: Германия вскоре может разрешить Украине применять немецкое оружие для ударов по России
Источники в Берлине указывают на то, что канцлер Шольц уже не против такого варианта.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: AP Photo/ Markus Schreiber

Вооружённые силы РФ полностью владеют инициативой на поле боя в ходе проведения Специальной военной операции. И поэтому на Западе, так мечтавшем "победить" Россию, сильно запаниковали. В связи с этим в западных столицах всё чаще раздаются призывы разрешить Киеву применять поставленное иностранное вооружение для нанесения ударов по объектам на территории России. Причём речь идёт о применении дальнобойного оружия. 

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Согласно данным СМИ, уже 10 стран разрешили Украине такое применение поставленного ими оружия. По другой информации, таких государств уже 11. Среди этих "разрешивших" числятся Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Чехия, Финляндия, Швеция. Разумеется, никуда и без маленькой Эстонии. 

Среди перечисленных государств дальнобойное оружие передали Украине только Великобритания и Франция. Это авиационные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, которые уже давно применяются по российской территории. Остальные перечисленные страны находятся просто на "подтанцовке" у старших, поскольку дальнобойного оружия Киеву не передавали в силу его отсутствия. И в списке нет Германии. 

 Но всё в скором времени может измениться. Об этом сообщает Politico.

Как говорится в материале издания, власти Германии "осторожно отказываются" от собственных сомнений относительно разрешения Украине наносить удары по военным объектам внутри России с помощью подаренного оружия. 28 мая канцлер Шольц заявил, что Украина может использовать поставляемое Германией оружие "в рамках международного права". Таким образом он дал понять, что Киев может использовать немецкое оружие для ударов по объектам в глубине территории России.

Politico отмечает, что эти слова довольно размытые и не такие чёткие, как позиция других стран по данному вопросу. 

Уже на следующий день, 29 мая, официальный Берлин попытался прояснить ситуацию относительно заявления главы правительства Германии. Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт рассказал журналистам, что "оборонительные действия" Украины не ограничиваются собственной территорией, они могут распространяться и на территорию России. При этом пресс-секретарь канцлера подчеркнул, что он не может раскрыть точных договоренностей с Киевом по использованию немецкого оружия, поскольку они носят конфиденциальный характер. 

Также Хебестрайт добавил, что заявление Шольца годичной давности о наличии договорённостей с Киевом о неприменении немецкого оружия по России было лишь "констатацией фактов". И эти факты были верными лишь на тот момент времени. Они не обязательно могут применяться в будущем.

По данным Politico, некий источник, знакомый с нынешней позицией властей Германии, заявил, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей на территории России. В подробности этот источник вдаваться не стал.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Берлин не намерен передавать Киеву крылатые ракеты Turus авиационного базирования, имеющие дальность пуска более 500 километров. Свою позицию политик объяснил тем, что передача такого оружия будет означать автоматическое втягивание Германии в конфликт, поскольку обслуживание ракет невозможно без немецкого военного персонала.

Означает ли информация издания Politico, что канцлер ФРГ всё же может передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus? Не исключено. Ведь когда Шольц говорил об "оборонительных действиях" ВСУ и ударах по территории России, он явно имел в виду не немецкие самоходные гаубицы PzH 2000. Или всё же речь идёт об оружии, поставленном другими странами? А Германия просто поддержит коллектив? Такого тоже исключать нельзя.

Похоже, что союзники по НАТО просто "дожали" канцлера. Либо у него сильно слаба историческая память. 

#новости #политика #оружие #германия #европа #ракеты #storm shadow #taurus #шольц #scalp-eg
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