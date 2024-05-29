На Украине рассказали об уязвимости танков Abrams.

Основной боевой танк M1 Abrams. Фото: © Global Look Press

В рамках оказываемой военной "помощи" иностранные союзники поставили Киеву огромное количество бронированной техники. Среди переданных боевых машин имеются и основные боевые танки западного образца. Разумеется, что инициаторами поставок Украине таких танков стали сами американцы. Однако "почётная" обязанность сделать первый шаг в данном направлении была предоставлена британцам с их ОБТ Challenger 2. Затем подключились и остальные европейцы, которые стали "дарить" свои танки Leopard 2 различных модификаций. И лишь спустя несколько месяцев на Украине появились расхваленные американские M1A1 Abrams. Вашингтон долго тянул с передачей свои машин, каждый раз находя благовидные предлоги.

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Долгое время "Абрамсы" не появлялись на линии фронта. Однако пришёл и их черёд. Впервые эти бронированные монстры появились в боях на Авдеевском направлении. Там же некоторые из них были превращены в груды дорогостоящего металлолома.

Надежды киевских политических деятелей и командования ВСУ на то, что американские танки станут неким "чудо-оружием", которое сможет внести перелом в ход боевых действий, никак не оправдались. Американские Abrams ничем не лучше своих западных аналогов, горят одинаково. Более того, сами украинские военные, которым достались эти заморские диковинки, далеко не в восторге от своих танков. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Как отметили сами сотрудники канала, они стали первыми западными репортёрами, которым удалось увидеть M1 Abrams на Украине. "Около шести" танков были спрятаны за листовой деревьев.

Экипажи, прошедшие обучение в Германии, заявили, что основному боевому танку армии США M1 Abrams, который ранее использовался в войне против армии Саддама Хусейна, не хватает броневой защиты против современного оружия. При этом стоимость каждого такого танка составляет 10 миллионов долларов.

"Его брони на данный момент недостаточно. Она не защищает экипаж. Реально, сегодня это война дронов. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они [ВС РФ] всегда стараются его подбить", — сказал один из членов экипажа с позывным Джокер.

А его коллега добавил, что танкисты теперь являются целью номер один, поскольку без защиты экипаж не выживет.

Украинский экипаж "Абрамса" продемонстрировал репортёрам CNN попытку усилить защиту одного повреждённого танка за счёт установки блоков динамической брони.

Американские журналисты отметили, что о недостатках танка M1 Abrams его экипаж узнал на собственном горьком опыте в ходе ожесточённых боёв за Авдеевку. В результате пробития брони механик-водитель потерял ногу. Но не только тонкая броня является слабым местом "Абрамсов". Эти танки ещё имеют ряд технических проблем.

Один из укрытых под деревом танков имеет проблемы с двигателем, поэтому практически "обездвижен". И это несмотря на то, что данная боевая машина только недавно прибыла из Польши. Кроме того, танкисты ВСУ жалуются на то, что в дождь или туман конденсат может повредить электронику танка.

CNN сообщает, что по словам командования 47-й механизированной бригады, которая получила на вооружение американские танки в количестве 31 единицы, все "Абрамсы" задействованы в непосредственной близости от передовой.

P.S. А что ещё может заявить командование бригады про американские танки американскому же пропагандистскому каналу? Впрочем, не лукавили. Ну, почти... Подбитые российской армией "Абрамсы" ведь тоже в непосредственной близости от передовой.