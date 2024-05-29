Министр обороны этой страны считает, что Евросоюз должен подготовить больше украинских военных, а не 60 тысяч, как запланировано

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: ERR

Нынешние власти Эстонии известны своей антироссийской риторикой и довольно специфичными инициативами, направленными против России. В Таллинне всегда не против "изобрести" что-нибудь новенькое, лишь бы создать трудности нашей стране. По крайней мере, эстонские политики так думают, что они создают такие трудности.

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На этот раз "отличился" министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сделавший достаточно громкие заявления. Об этом сообщают СМИ.

Согласно опубликованным данным, господин Певкур заявил о том, что главной задачей всего Европейского союза является не ведение переговоров и обсуждение того, чего "хочет Путин", а предоставление Украине всего необходимого "для победы". По мнению главы оборонного ведомства Эстонии, союзники должны разрешить Киеву использовать западное вооружение для нанесения ударов по территории Украины.

Кроме того, эстонский министр приветствовал решение западной коалиции об увеличении численности военнослужащих ВСУ, проходящих обучение на территории страны Евросоюза, с 40 до 60 тысяч человек. Расширение учебной миссии запланировано до конца лета текущего года. Но и этого, по мнению чиновника, недостаточно. Необходимо, чтобы эта учебная миссия насчитывала 100 тысяч украинцев.

"Россия оказывает большое давление. Это означает, что нам нужно идти на еще большие расходы. Я считаю, что это нормально – послать очень четкий сигнал, что мы увеличим количество украинских солдат, которые проходят подготовку, до 100 тысяч, если Украина пришлёт их на тренировки", – сказал Певкур.

Необходимо отметить, что когда министр обороны Эстонии говорил об увеличении численности обучаемых в Европе военных ВСУ [60 тысяч человек], он имел ввиду не одномоментное обучение! Вероятно, он говорил об общем количестве украинцев, которым "посчастливилось" постигнуть военную науку в соответствии с стандартами НАТО. Дело в том, что тренировочная миссия ЕС для Украины была создана только осенью 2022 год. Изначально она была запланирована на два года. За время её работы европейские инструкторы обучили 20 тысяч украинцев.

Министр обороны Эстонии может заявлять всё что угодно. У него работа такая, главное – выдвинуть предложение. Только где киевские власти в случае реализации инициативы господина Певкура возьмут дополнительные 40 тысяч "штыков", до сих пор остаётся загадкой.