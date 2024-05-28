Количество истребителей F-16, запланированных к передаче Украине до конца года, не сообщалось.

Де Кроо и Зеленский на фоне одного из истребителей, которые должна получить Украина. Фото: соцсети

Известная поговорка гласит, что с миру по нитке – нищему рубаха. Это напоминает современную Украину под руководством Владимира Зеленского. Ведь если бы не помощь коллективного Запада, то конфликт бы давно закончился. А так миллиард в валюте там, ещё миллиард – в другом месте.

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Немного оправившийся от неожиданного наступления Вооружённых сил России на Харьковском направлении Зеленский отправился в очередной "гастрольный" тур по Европе. Сначала он посетил Испанию, где встретился с премьер-министром страны Педро Санчесом. В ходе визита между Украиной и Испанией было подписано очередное соглашение "о безопасности", которое не обязывает Мадрид практически ни к чему. Зато Зеленскому удалось выпросить у испанских властей очередной пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро.

После Испании Зеленский отправился в Бельгию. Тоже просить деньги, а также уточнить судьбу истребителей F-16 американского производства, которые бельгийские власти когда-то пообещали передать Киеву.

Согласно сообщениям СМИ, Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. В ходе визита было подписано ещё одно соглашение "о безопасности". Также бельгийский премьер пообещала выделить Украине уже в текущем году пакет военной помощи стоимостью не менее 977 миллионов евро [в рамках подписанного документа]. Само соглашение предусматривает поставки Киеву современной бронетехники, вооружения для ВВС и ПВО, средства обеспечения безопасности на море, оборудование для разминирования, артиллерийские боеприпасы и подготовку личного состава ВСУ.

Что касается обещанных Брюсселем истребителей, то там всё намного интереснее. Самолёты будут, только не все сразу. Первая партия, возможно прибудет на Украину до конца 2024 года, остальные будут поставляться до 2028 года. Всего бельгийские власти намереваются передать 30 видавших виды истребителей. Об этом сообщает издание Politico.

"F-16 будут предоставлены Украине как можно скорее. Наша цель – иметь возможность предоставить первые самолеты до конца этого, 2024 года. Мы сделаем все возможное, чтобы поставить несколько самолетов уже в этом году", – заявил Де Кроо на пресс-конференции с Зеленским.

Правда, самолёты будут предоставлены с определённым условием. Отвечая на вопрос, могут ли переданные Киеву F-16 быть использованы для нанесения ударов по объектам на территории России, бельгийский премьер заметил что они предназначены исключительно для применения в границах Украины. Впрочем, как и всё вооружение, указанное в соглашении "о безопасности".

Похоже, глава правительства Бельгии просто попытался сохранить лицо. Вроде бы запретил использовать самолёты там, где не надо... Но ведь ни для кого не является секретом то, что Киев уже давно использует западное оружие для нанесения ударов по территории России.