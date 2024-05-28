В Варшаве заявили, что эти ракеты JASSM-ER класса "воздух-поверхность" станут дополнением к разведывательным аэростатам, также заказанным в Штатах.

Фото: ВВС США

Ещё при прошлом кабинете министров во главе с Матеушем Моравецким Польша взяла курс на активную милитаризацию. После очередных выборов и смены правительства ничего не изменилось. Официальная Варшава, движимая собственными геополитическими амбициями, продолжает вооружаться.

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Стало известно, что Польша закупит у США дальнобойные авиационные крылатые ракеты JASSM-ER. Об этом сообщил профильный ресурс Defence24.

В военном ведомстве страны проинформировали, что 28 мая 2024 года министр обороны страны [и по совместительству вице-премьер] Владислав Косиняк-Камыш должен подписать соответствующий контракт. Приобретение ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM-ER продиктовано необходимостью увеличения количества такого вооружения на балансе ВС Польши. Но основной причиной такого решения назван конфликт на Украине. Он показал польскому военно-политическому руководству, насколько важно иметь возможность поражать цели, находящиеся на большом удалении. Максимальная дальность полёта закупаемых ракет составляет около 1000 километров. Заявленная стоимость контракта – 735 миллионов долларов США. Поставки будут осуществлены в период с 2026 по 2030 годы. О количестве закупаемых Варшавой ракет не сообщается.

Также в Министерстве обороны Польши сообщили о том, что ракеты AGM-158 JASSM-ER станут своеобразным дополнением к аэростатной системе BARBARA. Недавно Польша заключила с США контракт на поставку четырёх разведывательных аэростатов, оборудованных радиолокационными станциями и разведывательной аппаратурой [прим.]. Как заявили в польском военном ведомстве, то что будет обнаружено с аэростатов, может быть впоследствии поражено ракетами JASSM-ER.

Эти ракеты имеют втрое большую дальность полёта, чем JASSM, ныне стоящие на вооружении польских ВВС. Носителями этих изделий являются истребители F-16.

P.S. Зачем полякам дальнобойные ракеты, если у них практически со всех сторон союзники по НАТО? Ответ очевиден. И его дало само Министерство обороны Польши в своём сообщении. Там указано, что закупаемые ракеты станут дополнением для разведывательных аэростатов. В свою очередь, эти "воздушные шарики" будут размещены в восточной и северо-восточной частях страны, в непосредственной близости от границ с Белоруссией и Калининградской областью России. Не исключено, что Вашингтон строит очередные планы и готовит Польшу в качестве очередного тарана против России и её союзника.

Согласно открытым данным, стоимость одной ракеты JASSM-ER может варьироваться от 1,5 до 2,15 миллиона долларов. Соответственно, если откинуть "логистику и обучение", которые американцы всегда вписывают в любой контракт, Варшава намеревается неплохо вооружиться.