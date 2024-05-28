Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Defence 24: Польша закупит у США крылатые ракеты большой дальности JASSM-ER
В Варшаве заявили, что эти ракеты JASSM-ER класса "воздух-поверхность" станут дополнением к разведывательным аэростатам, также заказанным в Штатах.

Фото: ВВС США

Ещё при прошлом кабинете министров во главе с Матеушем Моравецким Польша взяла курс на активную милитаризацию. После очередных выборов и смены правительства ничего не изменилось. Официальная Варшава, движимая собственными геополитическими амбициями, продолжает вооружаться.

реклама

Стало известно, что Польша закупит у США дальнобойные авиационные крылатые ракеты JASSM-ER. Об этом сообщил профильный ресурс Defence24.

В военном ведомстве страны проинформировали, что 28 мая 2024 года министр обороны страны [и по совместительству вице-премьер] Владислав Косиняк-Камыш должен подписать соответствующий контракт. Приобретение ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM-ER продиктовано необходимостью увеличения количества такого вооружения на балансе ВС Польши. Но основной причиной такого решения назван конфликт на Украине. Он показал польскому военно-политическому руководству, насколько важно иметь возможность поражать цели, находящиеся на большом удалении. Максимальная дальность полёта закупаемых ракет составляет около 1000 километров. Заявленная стоимость контракта – 735 миллионов долларов США. Поставки будут осуществлены в период с 2026 по 2030 годы. О количестве закупаемых Варшавой ракет не сообщается.

Также в Министерстве обороны Польши сообщили о том, что ракеты AGM-158 JASSM-ER станут своеобразным дополнением к аэростатной системе BARBARA. Недавно Польша заключила с США контракт на поставку четырёх разведывательных аэростатов, оборудованных радиолокационными станциями и разведывательной аппаратурой [прим.]. Как заявили в польском военном ведомстве, то что будет обнаружено с аэростатов, может быть впоследствии поражено ракетами JASSM-ER.

Эти ракеты имеют втрое большую дальность полёта, чем JASSM, ныне стоящие на вооружении польских ВВС. Носителями этих изделий являются истребители F-16.

 P.S. Зачем полякам дальнобойные ракеты, если у них практически со всех сторон союзники по НАТО? Ответ очевиден. И его дало само Министерство обороны Польши в своём сообщении. Там указано, что закупаемые ракеты станут дополнением для разведывательных аэростатов. В свою очередь, эти "воздушные шарики" будут размещены в восточной и северо-восточной частях страны, в непосредственной близости от границ с Белоруссией и Калининградской областью России. Не исключено, что Вашингтон строит очередные планы и готовит Польшу в качестве очередного тарана против России и её союзника.

Согласно открытым данным, стоимость одной ракеты JASSM-ER может варьироваться от 1,5 до 2,15 миллиона долларов. Соответственно, если откинуть "логистику и обучение", которые американцы всегда вписывают в любой контракт, Варшава намеревается неплохо вооружиться.

#новости #армия #оружие #польша #ракеты #f-16 #истребители #военные новости #боевая авиация #jassm-er
+
Написать комментарий (0)
Сообщает о ликвидации военных объектов в Одесской и Харьковской областях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
4
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
+
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
15
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2
Запуск смартфона Xiaomi 14 CIVI назначен на 12 июня 2024 года
+
Samsung готовится выпустить бета-версию Wear OS 5 для часов Galaxy Watch
1

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
18
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
29
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
49
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
29
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
16
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
40
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

АЕV
16:59
Мне размер твоего мозга не интересен, или хочешь всем показать что с таким мозгом ты что то умудряешься писать?
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:58
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
АЕV
16:58
Это типо твой недалёкий мозг?))) А ой, у продажного бота мозгов нет вообще
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:57
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:57
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
АЕV
16:57
Ты уже начал варить мух?) А ой, саранчу.
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:56
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
azhur
16:48
А нам оно актуально, в ютубе ещё остались рекламодатели для российской целевой аудитории?Встроенную самими авторами в ролик рекламу не считаем, этодругое.
Те, кто использует блокировщики рекламы на YouTube, больше не смогут смотреть видео вообще
Блейд
16:48
В играх постоянно вылетает. Играть невозможно. Ну зато браузер не вылетает, тоже как вариант "играть" на форумах.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Чато --- Бот
16:46
Попрошайка кокаиновый. Некроинское нищенство - святое дело. (около ЦЭ)
Reuters: Зеленский подпишет соглашение «о безопасности» во время визита в Бельгию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем