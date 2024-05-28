Представитель украинских Воздушных сил заявил, что только после выпуска первой группы подготовленных лётчиков можно будет оценить, сколько времени понадобится для обучения других.

Истребители F-16 ВВС Нидерландов. Фото из открытых источников

В ходе Специальной военной операции украинские вооружённые силы понесли очень большие потери в авиационной технике советского производства, имевшейся как в наличии, так и поставленной странами Запада. Поэтому Киев стал требовать от иностранных союзников истребители F-16 Fighting Falcon американского производства. После многомесячных требований и просьб со стороны киевских деятелей западные государства пошли на встречу и объявили о создании так называемой "истребительной коалиции". Часть стран взялась обучить украинских лётчиков на западный тип техники, а на роль стран-доноров, согласившихся поставить свои изрядно изношенные истребители, были назначены Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия. Ожидается, что Киев сможет получить от них около шести десятков "Боевых соколов". В то же время Зеленский заявляет, что для полноценного противостояния ВКС России украинским ВВС необходимо 120 – 130 самолётов. Это как минимум.

реклама

Западные самолёты пока не прибыли на территорию Украины. Столь долгие сроки от намерений западных стран до передачи летательных аппаратов объясняются сложностью подготовки личного состава (как лётного, так и технического) на новый тип техники.

Материал, посвящённый подготовке военнослужащих ВСУ на западные самолёты, опубликовал профильный ресурс Defense Romania. Заголовок публикации гласит, что ВВС Украины "подробно" рассказали о подготовке лётчиков на F-16. Вся информация приводится с ссылкой на украинские СМИ.

Как говорится в материале, процесс подготовки украинских пилотов на истребители американского производства продолжается. Спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что после завершения этапа обучения, места уже "подготовленных" пилотов тут же занимают другие военные.

"Этот процесс непрерывный, мы постоянно используем все места, которые нам предоставляют страны-партнеры. А после этапа, как в Аризоне, пилоты переезжают в другое место в Европе, и на их место набираются другие люди" , – заявил Евлаш.

В ходе обучения лётчики осваивают базовые навыки, необходимые для "оперативного обслуживания" истребительной авиации. В частности, пилоты отрабатывают различные тактические групповые задачи и технику пилотирования. В данном случае непонятно, что подразумевается "под оперативным обслуживанием"? Вероятно, речь о том, что лётчик должен уметь самостоятельно подготовить самолёт к вылету. Так это должен уметь делать каждый квалифицированный лётчик [прим.].

По словам спикера воздушных сил Украины, программа подготовки лётчиков на истребитель F-16 рассчитана на два года, но это "относительно". В качестве примера Евлаш привёл подготовку операторов для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Она рассчитана на 3-4 месяца, а военнослужащие Воздушных сил Украины якобы освоили американские системы всего за 3-4 недели.

Представитель ВВС Украины добавил, что истребитель F-16 является очень сложным самолётом, поэтому только после выпуска первой группы прошедших курс можно будет оценить, сколько времени понадобится для обучения остальных лётчиков.

Как пишет Defense Romania, первая партия украинских пилотов завершила подготовку к управлению американскими F-16. Пресс-секретарь Национальной гвардии штата Аризона капитан Эрин Ханниган 23 мая заявила, что несколько украинских военных прошли обучение на F-16 в 162-м авиационном крыле Национальной гвардии США в Тусоне, штат Аризона. Указанное авиационное крыло занимается подготовкой иностранных пилотов. По соображениям безопасности , капитан Ханниган отказалась сообщить количество прошедших курс и информацию о том, когда состоялся выпуск.

Представитель Пентагона майор Чарли Дитц 24 мая сообщил, что некоторые украинские лётчики уже прошли подготовку на территории Штатов и преступили к следующему этапу за пределами страны. В то же время другие пилоты продолжают обучение в Аризоне. Майор Дитц отказался огласить конкретные детали относительно программ и мест подготовки пилотов, но заверил, что Штаты продолжат сотрудничать с Украиной для повышения оперативной подготовки украинских лётчиков и оперативной совместимости в соответствии со стандартами НАТО.

P.S. Как видно, "подробная" информация о подготовке самостийных лётчиков вовсе и не подробная. Никакой конкретики, всё прикрыто соображениями безопасности. Особого внимания заслуживают слова спикера ВВС Украины о том, что украинские военные освоили американские ЗРК Patriot меньше чем за месяц. Такое заявление относится к разряду научной фантастки. Слишком сложная техника. Раннее неоднократно появлялась информация о том, что расчёты поставленных Западом систем ПВО состоят не из украинцев. Местным же доверили только охрану систем и тыловые функции. Поэтому нельзя исключать, что с истребителями F-16 будет аналогичная история.