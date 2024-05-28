Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Нидерланды предложили странам ЕС совместно собрать один ЗРК Patriot для Украины
Министр обороны Нидерландов считает, что европейским странам по силам скомплектовать в кратчайшие сроки один комплекс Patriot.

Пусковые установки из состава ЗРК MIM-104 Patriot. Фото из открытых источников

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную "помощь". В свою очередь, Киев продолжает требовать всё новых поставок дорогостоящего вооружения, поскольку ранее переданное успешно переводится в разряд металлолома ударами Вооружённых сил России. Больше всего киевских деятелей интересуют дальнобойные средства ПВО. Предпочтительными названы зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства, но на крайний случай подойдут и немецкие IRIS-T.

реклама

Чтобы как-то реализовать пожелания Киева, Германия даже создала инициативу под аббревиатурой IAAD ("Немедленные действия по противовоздушной обороне"). Союзникам было предложено провести ревизию своих запасов и поделится с Украиной излишками. Однако немецкая инициатива дала сбой. Только одна Германия расщедрилась на дополнительную батарею ЗРК Patriot. Как выяснилось, европейским странам поделится нечем. То есть современные комплексы ПВО у них имеются, но они представлены в довольно скромном количестве. Передать Киеву "Пэтриоты" – значит существенно ослабить собственные оборонные возможности. 

После этого инициативу в свои руки взяли голландцы. Нидерланды предложили странам ЕС совместно собрать один ЗРК Patriot для Украины. С таким заявлением выступила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Голландская сторона предлагает партнёрам предоставить из своих запасов комплектующие, чтоб затем из них можно было "сообразить" один комплекс. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте военного ведомства страны. 

Нидерланды предоставляют основные элементы из собственных запасов и призывают другие европейские страны добавлять необходимые комплектующие. Указано, что Голландия уже определила, какие государства потенциально могут предоставить детали и боеприпасы из своих собственных запасов. Поэтому министр обороны страны Кайса Оллонгрен призывает их внести свой вклад в совместный проект.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. Благодаря нашему предложению, а также странам-партнёрам, предоставляющим детали и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине как минимум одну полноценную систему в краткосрочной перспективе", – заявила Оллонгрен.

Власти Нидерландов осознают, что систем Patriot не хватает, но отмечают, что Украина "тоже борется за Европу", и что ее военный потенциал, производство энергии и жизненно важная инфраструктура находятся под ежедневными ударами.

P.S. Голландские власти приглашают союзников поиграть в конструктор системы ПВО. Довольно оригинальный ход со стороны властей Нидерландов. Каждая батарея Patriot стоит около одного миллиарда долларов. Это дорого для какой-либо отдельно взятой страны. Зато в складчину – в самый раз. Интересно, а почему именно Нидерланды выступили с такой инициативой? На самом деле ответ прост. Премьер-министр страны Марк Рютте метит на пост генсека НАТО вместо уходящего в отставку Йенса Столтенберга, поэтому необходимо демонстрировать активность в защите европейских и трансатлантических ценностей. 

#новости #политика #оружие #евросоюз #европа #пво #военные новости #patriot #нидерланды
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
4
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
7
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
Компания iFixit заявила, что она прекращает сотрудничество с Samsung
2
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
+
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
15
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
18
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
29
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
49
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
29
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
40
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

АЕV
16:59
Мне размер твоего мозга не интересен, или хочешь всем показать что с таким мозгом ты что то умудряешься писать?
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:58
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
АЕV
16:58
Это типо твой недалёкий мозг?))) А ой, у продажного бота мозгов нет вообще
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:57
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:57
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
АЕV
16:57
Ты уже начал варить мух?) А ой, саранчу.
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:56
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
azhur
16:48
А нам оно актуально, в ютубе ещё остались рекламодатели для российской целевой аудитории?Встроенную самими авторами в ролик рекламу не считаем, этодругое.
Те, кто использует блокировщики рекламы на YouTube, больше не смогут смотреть видео вообще
Блейд
16:48
В играх постоянно вылетает. Играть невозможно. Ну зато браузер не вылетает, тоже как вариант "играть" на форумах.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Чато --- Бот
16:46
Попрошайка кокаиновый. Некроинское нищенство - святое дело. (около ЦЭ)
Reuters: Зеленский подпишет соглашение «о безопасности» во время визита в Бельгию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем