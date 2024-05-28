Министр обороны Нидерландов считает, что европейским странам по силам скомплектовать в кратчайшие сроки один комплекс Patriot.

Пусковые установки из состава ЗРК MIM-104 Patriot. Фото из открытых источников

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную "помощь". В свою очередь, Киев продолжает требовать всё новых поставок дорогостоящего вооружения, поскольку ранее переданное успешно переводится в разряд металлолома ударами Вооружённых сил России. Больше всего киевских деятелей интересуют дальнобойные средства ПВО. Предпочтительными названы зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства, но на крайний случай подойдут и немецкие IRIS-T.

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Чтобы как-то реализовать пожелания Киева, Германия даже создала инициативу под аббревиатурой IAAD ("Немедленные действия по противовоздушной обороне"). Союзникам было предложено провести ревизию своих запасов и поделится с Украиной излишками. Однако немецкая инициатива дала сбой. Только одна Германия расщедрилась на дополнительную батарею ЗРК Patriot. Как выяснилось, европейским странам поделится нечем. То есть современные комплексы ПВО у них имеются, но они представлены в довольно скромном количестве. Передать Киеву "Пэтриоты" – значит существенно ослабить собственные оборонные возможности.

После этого инициативу в свои руки взяли голландцы. Нидерланды предложили странам ЕС совместно собрать один ЗРК Patriot для Украины. С таким заявлением выступила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Голландская сторона предлагает партнёрам предоставить из своих запасов комплектующие, чтоб затем из них можно было "сообразить" один комплекс. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте военного ведомства страны.

Нидерланды предоставляют основные элементы из собственных запасов и призывают другие европейские страны добавлять необходимые комплектующие. Указано, что Голландия уже определила, какие государства потенциально могут предоставить детали и боеприпасы из своих собственных запасов. Поэтому министр обороны страны Кайса Оллонгрен призывает их внести свой вклад в совместный проект.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. Благодаря нашему предложению, а также странам-партнёрам, предоставляющим детали и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине как минимум одну полноценную систему в краткосрочной перспективе", – заявила Оллонгрен.

Власти Нидерландов осознают, что систем Patriot не хватает, но отмечают, что Украина "тоже борется за Европу", и что ее военный потенциал, производство энергии и жизненно важная инфраструктура находятся под ежедневными ударами.

P.S. Голландские власти приглашают союзников поиграть в конструктор системы ПВО. Довольно оригинальный ход со стороны властей Нидерландов. Каждая батарея Patriot стоит около одного миллиарда долларов. Это дорого для какой-либо отдельно взятой страны. Зато в складчину – в самый раз. Интересно, а почему именно Нидерланды выступили с такой инициативой? На самом деле ответ прост. Премьер-министр страны Марк Рютте метит на пост генсека НАТО вместо уходящего в отставку Йенса Столтенберга, поэтому необходимо демонстрировать активность в защите европейских и трансатлантических ценностей.