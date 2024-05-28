Опорная плита миномёта, несмотря на кажущуюся простоту, является важнейшим элементом конструкции миномёта. Она напрямую влияет на точность стрельбы.

Фото: Минобороны РФ

Оборонно-промышленный комплекс России существенно увеличил объёмы выпускаемой продукции. При этом в образцы нового вооружения, поставляемого в войска постоянно вносятся изменения на основе опыта, полученного в ходе проведения Специальной военной операции.

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Пресс-служба Ростеха сообщила, что государственная корпорация модернизировала конструкцию миномётов для повышения точности огня. Согласно опубликованным данным, изменения коснулись опорной плиты. Такая плита является одним из главных элементов конструкции миномёта. Она поглощает отдачу после выстрела и сохраняет устойчивость оружия. Плита изготавливается из специальных стальных сплавов.

Модернизированная плита имеет усовершенствованную конструкцию, которая позволяет ей плотнее прилегать к грунту. В результате повышается устойчивость миномёта при ведении огня с неподготовленных позиций.

Как сообщили в Ростехе, миномёты, несмотря на простоту своей конструкции, по-прежнему остаются надёжным и эффективным оружием, отлично зарекомендовавшим себя в реальных боевых действиях. Особенно хорошо себя показали бесшумные образцы. Звук выстрела не демаскирует такие миномёты. В результате противник узнаёт об огневом ударе всего за мгновения до поражения и попросту не успевает скрыться.

P.S. Вероятно, под бесшумными миномётами подразумевались изделия 2Б25 "Галл" калибра 82 миллиметра. При выстреле из такого миномёта пороховые газы запираются в хвостовике мины. В результате не возникает дыма, пламени и ударной волны. Уровень шума при выстреле из 2Б25 сопоставим с громкостью выстрела из автомата Калашникова с глушителем или с хлопком в ладоши. Дальность стрельбы миномёта "Галл" составляет от 100 до 1200 метров. Отличительной чертой 2Б25 является его малая масса, которая составляет всего 13 килограммов. Поэтому расчёт миномёта состоит всего из двух человек.