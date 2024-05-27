Байден свернул новые проекты по СПГ. Представитель Вашингтона заверил европейцев, что они не останутся без топлива. Более того, Штаты намерены нарастить экспорт.

Танкер-газовоз. Фото: Thomas Koehler / Global Look Press

На протяжении многих лет всё финансовое благополучие Европы строилось на поставках дешёвого трубопроводного газа из России. Однако так было до тех пор, пока Евросоюз, подталкиваемый Штатами, не вступили в практически открытую конфронтацию с РФ и не отказался от российских энергоносителей.

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Теперь европейцам ничего не остаётся, как приобретать сжиженный природный газ (СПГ) у Соединённых Штатов. Кстати, европейская промышленность находится в далеко не лучшей форме, её конкурентоспособность подорвана. А всё потому что стоимость газа в самих Штатах в три-четыре раза ниже той, по которой его теперь вынуждены покупать коллективные европейцы. О такой огромной разнице в цене на топливо ещё в середине апреля 2024 года сообщил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

Но странам Евросоюза и деваться то некуда, выбывшие объёмы поставок российского газа могут компенсировать [и то только частично] только США. Ранее в Брюсселе громко заявляли, что им удалось соскочить с якобы "энергетического крючка" России. Но теперь европейцы находятся на реальном крючке, достаточно серьёзном. И у стран Евросоюза есть повод для паники. Дело в том, что экономика блока будет хоть как-то нормально функционировать только до тех пор, пока этого хотят американцы. То есть до тех пор, пока США поставляют свой газ. А что будет если в Вашингтоне в силу каких-то причин решат, что страны Старого Света недостойны поставок самого "демократического" газа, обогащённого молекулами свободы?

А тут ещё президент США Джо Байден вдруг ни с того, ни с сего решил приостановить реализацию новых проектов по СПГ на территории Америки. И такое решение сильно встревожило Европу, которая становится всё более зависимой от американского топлива. Об этом пишет Politico.

Но из Вашингтона заверили своих партнёров, что всё ОК, решение Байдена никоим образом не повлияет на поставки СПГ в Европу.

"Это не влияет ни на один экспортируемый в настоящее время СПГ", — заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Терк в интервью после встречи на высоком уровне с французскими чиновниками в Париже.

Также американский чиновник заверил, что решение Байдена никак не повиляет на текущие работы по увеличению экспорта американского СПГ.

Верить или нет заверениям Вашингтона, решать самим европейцам. Однако слова американского чиновника для них явно являются слабым утешением. Там явное противоречие. Как можно увеличить экспорт газа в Европу, заморозив новые проекты по его производству? С чем тогда останутся сами Штаты? Похоже, что Вашингтон пока будет давать Европе ровно столько газа, сколько давал, сколько считает нужным. Но это пока что, а потом будет видно.