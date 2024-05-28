Например, эффективность применения артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением снизилась с 70% до 6%

Боеприпас GLSDB, выпущенный с пусковой установки M142 HIMARS. Изображение: Saab

В рамках оказания военной "помощи" Вашингтон передал Киеву наземные бомбы малого диаметра дальнего действия GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). GLSDB – совместный продукт американской корпорации Boeing и шведской фирмы SAAB, представляющий собой авиационную бомбу GBU-39, которой просто "прикрутили" реактивный двигатель. Такие бомбы предназначены для запуска с наземных установок РСЗО M124 HIMARS и M270 MLRS. Бомба GLSDB относится к высокоточному оружию и оснащена трёхдиапазонной головкой самонаведения, которая сочетает в себе инерциальное наведение с использованием GPS, инфракрасное и радиолокационное самонаведение. Заявленная дальность полёта GLSDB – 150 километров. Интересно, что новая бомба до сих пор так и не принята на вооружение армии США. Соответственно, корпорация Boeing использует конфликт на Украине в качестве испытательного полигона для своего продукта.

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Результаты для американской оборонной компании оказались весьма неутешительными. Новые наземные бомбы так и не смогли стать очередным "вундерваффе" для Киева [так было со всеми расхваленными образцами западного оружия]. Об этом сообщает аналитическое издание Eurasian Times.

Несмотря на заявления корпорации Boeing о том, что боеприпасы GLSDB имеет устойчивую к помехам систему GPS-навигации, эти бомбы "с трудом сохраняют точность" из-за контрмер, принимаемых Вооружёнными силами РФ.

GLSDB – относительно новая управляемая бомба, которая имеет впечатляющую дальность полёта в 100 миль (160 км). Такая дальность достигается за счёт небольших крыльев, отходящих от ее корпуса боеприпаса. Украина получила такие бомбы в феврале 2024 после многомесячных запросов Киева о предоставлении ему дальнобойного оружия, необходимого для поражения стратегических целей, в том числе и на территории полуострова Крым. Поставка бомб была встречена украинцами "с большим энтузиазмом", а многочисленные эксперты выдвигали предположения о том, что такое оружие заставит Россию переместить свои запасы подальше от линии фронта.

Однако, по словам трёх осведомлённых источников, которые беседовали с агентством Reuters, контрмеры, принимаемые российской армией [помехи от систем РЭБ], ставят под угрозу системы наведения таких бомб. В результате многие бомбы GLSDB просто не достигают запланированных целей.

Вооружённые силы РФ применяют спуферы GPS для нарушения траекторий полёта боеприпасов. Эти устройства работают путем передачи ошибочных данных о местоположении в системы GPS-навигации. Из-за относительно слабой природы сигналов GPS более мощный ложный сигнал может перекрыть точные входные данные.

Фото: Минобороны РФ

По версии Eurasian Times, Россия использует тактику спуфинга ещё с 2018 года. Достижения в области технологий способствовали созданию спуферов, имеющих низкую цену. Для них требуется только программно-определяемая радиостанция и программное обеспечение с открытым исходным кодом. Поэтому теперь американской компании Boeing потребуется несколько месяцев, чтобы решить проблему с помехами.

Ранее представитель корпорации уже признал наличие такой проблемы. Он заявил, что фирма тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины над усовершенствованием возможностей боеприпасов GLSDB.

В конце апреля Уильям ЛаПланте, заместитель министра обороны США по закупкам, упомянул, что поставляемое Вашингтоном высокоточное оружие "столкнулось с проблемами", в том числе, "частично" из-за систем РЭБ. При этом чиновник не уточнил, что это за оружие, но, вероятно, что речь шла именно о бомбах GLSDB.

Eurasian Times отмечает, что поле боя на Украине стало современным полигоном для испытаний нового западного оружия. В ходе его применения выявляются проблемы, с которыми Запад ранее никогда не сталкивался, поскольку не сталкивался с такими сильными соперниками, как Россия.

Американский артиллерист со снарядом M982. Фото из открытых источников

Боеприпасы GLSDB являются не единственным оружием, которое сталкивается с противодействием со стороны систем РЭБ российской армии. Согласно данным газеты Washington Post, Киев прекратил использование некоторых видов американских вооружений, использующих GPS-наведения, после того, как точность их применения резко упала. В число указанных видов оружия входят высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur. Вероятность поражения цели таким снарядом теперь составляет менее 10%. Поэтому Вашингтон принял решение прекратить поставки таких боеприпасов спустя шесть месяцев после того, как Киев сообщил о появившейся проблеме.

Eurasian Times сообщает, что российские военные как-то заявили, что снаряды Excalibur самыми сложными для перехвата, и они представляют большую угрозу, чем реактивные ракеты систем M142 HIMARS. Но в марте старший научный сотрудник Института Хадсона Дэниел Патт, выступая в Конгрессе, отметил, что эффективность применения снарядов "Эскалибур" упала с 70% до 6% всего за несколько месяцев. Причина в воздействии систем радиоэлектронного подавления.

Что касается самих американских РСЗО M142 HIMARS, то их точность тоже существенно снизилась. Дорогостоящие снаряды теперь используются для применения по целям, имеющих малый приоритет. А отклонение реактивных снарядов от запланированных целей может составлять более 15 метров.

По данным издания, некий высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США предвидели возникновение подобных проблем и "тесно работали" с Украиной в вопросах противодействия систем РЭБ российской армии.

P.S. Ещё одно доказательство того, что российские средства радиоэлектронной борьбы являются лучшими в мире.