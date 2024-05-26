Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Кая Каллас: Отправка эстонских солдат на Украину не станет поводом для втягивания НАТО в конфликт
Премьер-министр Эстонии не исключает отправку воинского контингента для помощи Киеву

© Photo : Pildid.mil

Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон проявил неслыханную словесную воинственность и заявил, что Париж рассматривает вариант отправки своего воинского контингента на Украину. Причём свою идею глава Пятой республики озвучивал неоднократно за достаточно короткий временной интервал. Однако инициатива Макрона не нашла понимания ни в брюссельской штаб-квартире НАТО, ни в большинстве европейских столиц. Там совсем не желают прямой военной конфронтации с Россией, по крайней мере, на словах. Зато за идею Макрона зацепились в Прибалтике.

реклама

Сначала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что у неё есть разрешение Сейма на отправку литовских военных инструкторов для обучения личного состава ВСУ. Потом глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис сказал, что литовские военные могли бы присутствовать на Украине в рамках более широкой коалиции во главе с другой страной, например, с Францией. И это присутствие должно осуществляться под прикрытием средств ПВО НАТО. 

Что касается Эстонии, то в профильных СМИ проходила информация о том, что Таллинн рассматривал вопрос отправки своего контингента для помощи Киеву. Предполагалось, что прибалтийские военные возьмут на себя вспомогательные функции в тыловых районах Украины для высвобождения подразделений ВСУ с последующей их отправкой на фронт. Однако идея отправки эстонских солдат в чужую страну не нашла понимания в обществе.

Возможно, понимания среди населения республики и нет. Зато премьер-министр Эстонии Кая Калласс, известная своей антироссийской риторикой, такого варианта не исключает. Она считает его вполне реальным. Более того, по версии главы эстонского правительства, возможное присутствие эстонского воинского контингента на Украине не несёт никаких рисков для всего Североатлантического альянса. Свою точку зрения глава правительства Эстонии изложила в интервью шведскому изданию Svenska Dagblade.

По мнению воинственной Каи Каллас, если эстонские солдаты "пострадают" во время своего присутствия на Украине, то Таллинн будет самостоятельно решать, ссылаться ли на пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне. Потому что эстонские власти сами послали своих военных, в порядке собственной инициативы. Поэтому правительство Эстонии никогда не стало бы утверждать, что необходимо задействовать пятую статью. 

"Кроме того, статья 5 — это не что-то, что срабатывает автоматически. Если кто-то утверждает, что это приведет к вовлечению НАТО в войну, то я утверждаю, что это не так", — сказала Каллас.

Отвечая на вопрос, готовы ли эстонцы воевать за Украину, премьер-министр ответила, что Эстония – это демократия, где решения принимает парламент, представляющий народ. И в случае отправки эстонских военных должно быть проведено общественное обсуждение. Власти Эстонии ничего не стали бы делать "втайне".

Возможность подготовки военнослужащих ВСУ прибалтийским инструкторами на Украине Каллас рассматривает как само собой разумеющееся, поскольку это намного быстрее, чем направлять украинских военных в другую страну. 

P.S. Касательно  возможной судьбы эстонских военных в случае их присутствия на Украине и невтягивания НАТО в конфликт, то глава правительства Эстонии почти не лукавила. Учитывая размеры эстонской армии, численность инструкторов может оказаться очень маленькой. Просто по ним попасть будет тяжело. Соответственно, и риски минимальные.

А вообще заявление Каллас прессе следует расценивать как попытку втянуть Швецию в авантюру Макрона. У Франции есть намерения, Литва не против, Эстония вроде бы тоже не возражает. Но есть необходимость расширить круг таких "инициативных" стран. В данном случае госпожа Каллас выступила в роли политического провокатора. 

#новости #политика #армия #нато #военные новости #конфликты #эстония #прибалтика #кая каллас #инструкторы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
23
The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
1
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
11
Инженер показал ПК в столешнице с RTX 4090, Core i9-13900K и 45" OLED-монитором
2
Новая солнечная панель Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel получила пылевлагозащищенную конструкцию
+
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
4
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
7
Смартфон Honor Magic 6 Pro будет обладать подарочным набором с наушниками, часами и обслуживанием
+
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
7
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
77-дюймовый LG C3 OLED подешевел на 43% на Amazon
8
MacOS 15 полностью изменит системные настройки Mac
1
«Северсталь» разрабатывает замену контроллерам от Siemens и GE для металлургов и предприятий химической отрасли
1
Уходят в прошлое: Microsoft удаляет ряд старых приложений и функций из Windows 11
5
На маршруте Москва — Санкт-Петербург появится ещё один ежедневный двухэтажный поезд
+
NVIDIA теперь дороже Amazon и Tesla вместе взятых
2
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
13
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
1
Показано частичное изображение экрана Galaxy Z Fold 6 с симметричными рамками
+
Часы Garmin Forerunner 965 получили более десятка усовершенствований благодаря новому обновлению
+

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
7
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
90
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
49
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
126
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
20
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
+
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
1
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
+
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
2

Сейчас обсуждают

Пыся Камушкин
18:08
не имеет значения кто из них выйграл, и те и другие сгорят в очищающем пламени ядерного пожара.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
kilobait3
18:07
дурак не дурак, а по сути прав. танк должен быть практичным и восстанавливаться простыми смертными на раз. т90 соберет и отремонтирует даже даун. в том и суть его практичности. т80 вообще для безруких...
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
wsrtuwr6uw6
18:05
Канадцы шведцам забили 2-1, а вы о параше какойто.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
owzod
18:05
В точку).
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
kilobait3
18:05
один хлам. мерки и абрамы горят как спички. 14 мусор даже не поедет. азиаты годятся лишь для показухи. в реалиях танки для мертвецов.
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
wsrtuwr6uw6
18:04
4070ти нету, поэтому кину картинку "Кто?" есть у нас такой
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
kilobait3
18:01
зачем городить огород, начиная с вин 7 все запускается в нативе даже в 8ми битах.
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
AggroShkolyar
18:01
>А что тебе кинуть?) Ну если у тебя 4070ти, то прогони тесты. >членврот Кто?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Vorvort
18:00
4060 - шлак. Если совсем денег нет - лучше 3060 12 Гб.
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Иван Горыныч
17:59
Ты дурачок?😂😂😂🤣
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем