Премьер-министр Эстонии не исключает отправку воинского контингента для помощи Киеву

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Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон проявил неслыханную словесную воинственность и заявил, что Париж рассматривает вариант отправки своего воинского контингента на Украину. Причём свою идею глава Пятой республики озвучивал неоднократно за достаточно короткий временной интервал. Однако инициатива Макрона не нашла понимания ни в брюссельской штаб-квартире НАТО, ни в большинстве европейских столиц. Там совсем не желают прямой военной конфронтации с Россией, по крайней мере, на словах. Зато за идею Макрона зацепились в Прибалтике.

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Сначала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что у неё есть разрешение Сейма на отправку литовских военных инструкторов для обучения личного состава ВСУ. Потом глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис сказал, что литовские военные могли бы присутствовать на Украине в рамках более широкой коалиции во главе с другой страной, например, с Францией. И это присутствие должно осуществляться под прикрытием средств ПВО НАТО.

Что касается Эстонии, то в профильных СМИ проходила информация о том, что Таллинн рассматривал вопрос отправки своего контингента для помощи Киеву. Предполагалось, что прибалтийские военные возьмут на себя вспомогательные функции в тыловых районах Украины для высвобождения подразделений ВСУ с последующей их отправкой на фронт. Однако идея отправки эстонских солдат в чужую страну не нашла понимания в обществе.

Возможно, понимания среди населения республики и нет. Зато премьер-министр Эстонии Кая Калласс, известная своей антироссийской риторикой, такого варианта не исключает. Она считает его вполне реальным. Более того, по версии главы эстонского правительства, возможное присутствие эстонского воинского контингента на Украине не несёт никаких рисков для всего Североатлантического альянса. Свою точку зрения глава правительства Эстонии изложила в интервью шведскому изданию Svenska Dagblade.

По мнению воинственной Каи Каллас, если эстонские солдаты "пострадают" во время своего присутствия на Украине, то Таллинн будет самостоятельно решать, ссылаться ли на пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне. Потому что эстонские власти сами послали своих военных, в порядке собственной инициативы. Поэтому правительство Эстонии никогда не стало бы утверждать, что необходимо задействовать пятую статью.

"Кроме того, статья 5 — это не что-то, что срабатывает автоматически. Если кто-то утверждает, что это приведет к вовлечению НАТО в войну, то я утверждаю, что это не так", — сказала Каллас.

Отвечая на вопрос, готовы ли эстонцы воевать за Украину, премьер-министр ответила, что Эстония – это демократия, где решения принимает парламент, представляющий народ. И в случае отправки эстонских военных должно быть проведено общественное обсуждение. Власти Эстонии ничего не стали бы делать "втайне".

Возможность подготовки военнослужащих ВСУ прибалтийским инструкторами на Украине Каллас рассматривает как само собой разумеющееся, поскольку это намного быстрее, чем направлять украинских военных в другую страну.

P.S. Касательно возможной судьбы эстонских военных в случае их присутствия на Украине и невтягивания НАТО в конфликт, то глава правительства Эстонии почти не лукавила. Учитывая размеры эстонской армии, численность инструкторов может оказаться очень маленькой. Просто по ним попасть будет тяжело. Соответственно, и риски минимальные.

А вообще заявление Каллас прессе следует расценивать как попытку втянуть Швецию в авантюру Макрона. У Франции есть намерения, Литва не против, Эстония вроде бы тоже не возражает. Но есть необходимость расширить круг таких "инициативных" стран. В данном случае госпожа Каллас выступила в роли политического провокатора.