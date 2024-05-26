Родослав Сикорский раскритиковал состояние европейского военно-промышленного комплекса и заявил, что в него необходимо инвестировать.

Глава МИД Польши Родослав Сикорский. Фото: © Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

После начала Специальной военной операции западная коалиция активизировала свои усилия по оказанию военной "помощи" Киеву. Сначала были каски и бронежилеты, потом противотанковые средства, затем Запад расщедрился на сами танки, бронированные боевые машины, артиллерийские системы различных типов и боеприпасы к ним, а также пообещал передать истребители F-16 американского производства. Традиционно главным спонсором Украины являются Штаты, у которых есть собственный интерес в продолжении военного конфликта на сопредельной России территории. Но и страны Европы поставили Киеву немало военного имущества.

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И эта военная "помощь" со стороны европейского сообщества обнажила достаточно серьёзные проблемы у... самой Европы. Коллективные европейцы, которые так хотели "победить" Россию на поле боя [по версии главы дипломатии ЕС Борреля, прим.], вдруг обнаружили, что их собственные арсеналы пусты, а запасы вооружения стали очень скудными. При этом было обнаружено, что пока ещё существующие мощности военной промышленности не в состоянии восполнить эти запасы. На всё нужны деньги, а с ними как раз у Европы туго. Кроме того, на запуск военного производства необходимо немалое время.

Пожалуй, единственной страной Европы, которая в настоящее время активно милитаризуется, является Польша. Под предлогом якобы возможной "агрессии" со стороны России. Откуда у официальной Варшавы средства на очень дорогие покупки, вопрос отдельный.

Южнокорейские танки K2, построенные для ВС Польши. Фото: Министерство обороны Республики Корея

Свое мнение о состоянии военной промышленности Европы высказал глава МИД Польши Родослав Сикорский. Соответствующее заявление польский политик сделал после встречи в Берлине со своими коллегами из Германии и Франции. Встреча проходила в формате так называемого Веймарского треугольника. Эта группа из трёх стран в настоящее многими аналитиками рассматривается в качестве нового политического центра всего Евросоюза.

Как сообщает британская газета The Guardian, польский министр весьма нелестно отозвался о европейском ВПК. По его мнению, Европа не просто разоружилась, но и полностью деиндустриализировалась в оборонной сфере. При этом политик отметил, что сама Польша тратит на оборону 4% от своего ВВП, поэтому другим странам необходимо её догонять. Но это потребует военной переориентации, поскольку в период экспедиционных войн Европа сосредоточилась на производстве дорогостоящих высокотехнологичных платформ и оружия. Но, как оказалось, сейчас нужны просто миллионы обычных снарядов. Также необходимо большое количество низкотехнологичных военных товаров.

"Мы позволили закрыть все эти производственные мощности после окончания холодной войны. Убедить компании держать производственные линии в резерве стоит денег. Мы просто не заплатили деньги. Это было частью дивидендов мира. И, оглядываясь назад, это выглядит как ошибка. Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего недостаточного инвестирования", – заявил глава МИД Польши.

Сикорский признал, что руководители европейских оборонных предприятий до сих пор не могут признать, что процесс перевооружения теперь будет носить постоянный характер. При этом он отметил, что Россия якобы тратит на оборону... 40% от собственного ВВП, а в российском военно-промышленном комплексе занято 3,5 миллиона человек. А у Европы, напротив, дела в этом направлении в совсем плачевном состоянии.

"Европа не просто разоружилась, она провела деиндустриализацию в оборонной сфере", — сказал Сикорский.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger

Непонятно, откуда у главы МИД Польши такие данные о российских расходах на оборону? Это же просто астрономическая сумма. Согласно открытым данным, бюджетные расходы России на оборону в 2024 году составят менее 7% от ВВП. Таким образом, польский политик озвучил цифру 40% либо по незнанию, либо перепутав валовый продукт с государственным бюджетом, либо... сознательно, чтобы нагнать страха на европейских союзников. Все варианты имеют право на существование [прим.].

Сикорский сообщил, что представители оружейных компаний знают о повышенном спросе на вооружения. Но компании не получают долгосрочных контрактов на свою продукцию. И если у производителей нет 10-летних контрактов, то они несут ответственность перед своими акционерами. Кроме того, в этом случае оборонные компании не могут привлекать инвестиции. Таким образом, полагает польский министр, необходимо гарантировать оборонным фирмам, что заказы на их продукцию будут не только завтра, но и в долгосрочной перспективе.

P.S. Каким образом можно гарантировать заказы европейским оборонным компаниям на долгосрочную перспективу? Совершенно верно, необходимо, чтобы был постоянный спрос на их продукцию. А для того чтобы был постоянный спрос, необходимо, чтобы эта продукция постоянно расходовалась и выбывала из строя. Соответственно, необходим длительный военный конфликт высокой интенсивности. Вся суть западной политики была изложена главой МИД Польши. Бизнес – и ничего личного.

Интересно, что когда Сикорский говорил о том, чтобы европейские страны подтянули свои военные расходы до 4% процентов от ВВП, он явно продвигал финансовые интересы США. Сам же признал, что ВПК стран Европы "не тянет" поставленные задачи, зато он прекрасно осознаёт, что американский военно-промышленный комплекс постепенно разгоняется, наращивает темпы производства.