Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Президент Эстонии пригрозил «разобраться» с Россией, чтобы потом начать переговоры по Украине
Очередной перл от прибалтийского политика

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Eero Vabamägi

На фоне успехов ВС РФ в ходе проведения Специальной военной операции на сопредельной территории, в странах коллективного Запада всё громче звучит антироссийская риторика. Причём традиционно в этом деле преуспевают республики Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония. Разумеется, если эти три государства каким-то образом можно считать тем самым "Западом" [прим.]. 

реклама

Чем меньше государства и чем меньший вес они имеют на геополитической арене, тем более резонансные заявления раздаются из их столиц. А как ещё иначе, если, по словам местных политиков, эти страны чуть ли не в одиночку обороняют весь восточный фланг НАТО? Если не будет заявлений, то старшие "товарищи" по Североатлантическому альянсу денег не подкинут.

Очерёдной перл выдал президент Эстонии Алар Карис, пригрозивший "поставить на колени" Россию. Конечно, эстонский президент – фигура сугубо парадная, с минимумом властных полномочий [реальная власть в руках премьер-министра], но всё же... Своё заявление, господин Карис, возомнивший в себе чуть ли не Наполеона прибалтийского "разлива" сделал в интервью финской службе новостей Yle. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Как говорится в публикации, в преддверии трехдневного визита в Эстонию президента Финляндии Александра Стубба финские журналисты взяли интервью у главы прибалтийской республики. В числе всего прочего речь зашла и о "возможных переменах" в современной России. Как заявил Алар Карис, для этих самых "перемен" нужен целый ряд факторов. И главным из них является якобы желание российского народа... По его мнению, чтобы простые россияне поняли, что нужно что-то делать, необходимо давление, в том числе и со стороны Запада, и самое главное на данный момент – остановить российскую военную машину.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию на колени... Тогда мы сможем начать серьезные переговоры о прекращении войны на территории Украины", – сказал Карис.

Таким образом, президент Эстонии прямо признаётся, что коллективный Запад сделал большую ставку на пятую колонну внутри России в глобальной геополитической партии. Только неужели там на Западе все такие наивные? О каком желании "перемен" вещает Карис? Похоже, он окончательно потерял связь с реальностью. Были эти самые "перемены" в середине 90-х годов, ни к чему хорошему они не привели. Конечно, Запад очень бы хотел вернуть всё назад, но такого больше не будет никогда. Одним из главных желаний населения России является то, чтобы западный мир не лез к нам со своей псевдодемократией и "ценностями".

Что касается про "поставить на колени", то тут президента Эстонии окончательно понесло не в ту сторону. Наверное, он думает, что это сильное заявление? Пусть думает. Во-первых, политики, имеющие реальный вес на международной арене, такими словами не разбрасываются. Во-вторых, в ключевых странах мира [Индия, Китай и др.], наверное, покрутили пальцем у виска. Разумеется, если там прочитали заявление, сделанное в маленькой Эстонии. В-третьих, Россию никто никогда не ставил на колени. Просто не смогли. Желающие были, только результат оказался прямо противоположный. Поэтому эстонскому президенту следует перечитать историю, только настоящую, а не сфальсифицированную Западом. Кстати, в этой истории он может найти массу интересного и про свою страну (где, когда и как). 

P.S. Комментируя ситуацию с пограничным "инцидентом" на реке Нарве, когда российские пограничники сняли разграничительные плавучие маркеры, установленные в неположенных местах, Карис заявил, что это их [Эстонии] буи, и они должны себе их вернуть.

#новости #политика #европа #геополитика #эстония #международные отношения #прибалтика
1
Показать комментарии (1)
Кая Каллас: Отправка эстонских солдат на Украину не станет поводом для втягивания НАТО в конфликт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
23
The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
1
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
11
Инженер показал ПК в столешнице с RTX 4090, Core i9-13900K и 45" OLED-монитором
2
Новая солнечная панель Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel получила пылевлагозащищенную конструкцию
+
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
4
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
7
Смартфон Honor Magic 6 Pro будет обладать подарочным набором с наушниками, часами и обслуживанием
+
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
7
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
77-дюймовый LG C3 OLED подешевел на 43% на Amazon
8
MacOS 15 полностью изменит системные настройки Mac
1
«Северсталь» разрабатывает замену контроллерам от Siemens и GE для металлургов и предприятий химической отрасли
1
Уходят в прошлое: Microsoft удаляет ряд старых приложений и функций из Windows 11
5
На маршруте Москва — Санкт-Петербург появится ещё один ежедневный двухэтажный поезд
+
NVIDIA теперь дороже Amazon и Tesla вместе взятых
2
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
13
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
1
Показано частичное изображение экрана Galaxy Z Fold 6 с симметричными рамками
+
Часы Garmin Forerunner 965 получили более десятка усовершенствований благодаря новому обновлению
+

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
5
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
90
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
48
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
121
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
20
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
+
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
1
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
+
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
18:00
4060 - шлак. Если совсем денег нет - лучше 3060 12 Гб.
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Иван Горыныч
17:59
Ты дурачок?😂😂😂🤣
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
AggroShkolyar
17:59
Да не, это у тебя почему-то частоту нормальную не хочет держать.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
kilobait3
17:59
хлам что тогда за оверпрайс, что сейчас как бесполезное дерьмо.
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
Иван Горыныч
17:58
Можно конечно долго смеяться когда узнаешь что на лучшем танке, двигатель, пусть и надутый но по факту с Т-34, типа В2, если кто занимался его эксплуатацией в мирное время, исключительно геморройная ш...
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
Vorvort
17:57
2К - это 1080р, в принципе верно. 😅 А вот для 1440р выбор огромный: если играть на AM4, то 5800X3D + 6800XT, 6900XT, 6950XT, 7800XT, 7900 GRE, 7900XT. Если на AM5, то 7700, 7700X или 7800X3D + перечи...
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
kilobait3
17:57
вова для того туда бабло и вливает!
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
Михаил Авраменко
17:55
Чем меньше шавка - тем больше от нее визгу.
Президент Эстонии пригрозил «разобраться» с Россией, чтобы потом начать переговоры по Украине
El Grechko
17:54
Зачем врёшь? Я тебя полностью поддержал, действительно, мериться с 4090 или даже с 4080 7900xtx глупо. 7900xtx - это аналог 4070, который раза в 2 быстрее в растеризации и в 2 раза дороже. А в лучах -...
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
wsrtuwr6uw6
17:53
А что тебе кинуть?) Зеленым комментировать вообще нет смысла, членврот все равно ботами заминусит. Как и синих.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем