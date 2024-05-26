Очередной перл от прибалтийского политика

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Eero Vabamägi

На фоне успехов ВС РФ в ходе проведения Специальной военной операции на сопредельной территории, в странах коллективного Запада всё громче звучит антироссийская риторика. Причём традиционно в этом деле преуспевают республики Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония. Разумеется, если эти три государства каким-то образом можно считать тем самым "Западом" [прим.].

реклама

Чем меньше государства и чем меньший вес они имеют на геополитической арене, тем более резонансные заявления раздаются из их столиц. А как ещё иначе, если, по словам местных политиков, эти страны чуть ли не в одиночку обороняют весь восточный фланг НАТО? Если не будет заявлений, то старшие "товарищи" по Североатлантическому альянсу денег не подкинут.

Очерёдной перл выдал президент Эстонии Алар Карис, пригрозивший "поставить на колени" Россию. Конечно, эстонский президент – фигура сугубо парадная, с минимумом властных полномочий [реальная власть в руках премьер-министра], но всё же... Своё заявление, господин Карис, возомнивший в себе чуть ли не Наполеона прибалтийского "разлива" сделал в интервью финской службе новостей Yle. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Как говорится в публикации, в преддверии трехдневного визита в Эстонию президента Финляндии Александра Стубба финские журналисты взяли интервью у главы прибалтийской республики. В числе всего прочего речь зашла и о "возможных переменах" в современной России. Как заявил Алар Карис, для этих самых "перемен" нужен целый ряд факторов. И главным из них является якобы желание российского народа... По его мнению, чтобы простые россияне поняли, что нужно что-то делать, необходимо давление, в том числе и со стороны Запада, и самое главное на данный момент – остановить российскую военную машину.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию на колени... Тогда мы сможем начать серьезные переговоры о прекращении войны на территории Украины", – сказал Карис.

Таким образом, президент Эстонии прямо признаётся, что коллективный Запад сделал большую ставку на пятую колонну внутри России в глобальной геополитической партии. Только неужели там на Западе все такие наивные? О каком желании "перемен" вещает Карис? Похоже, он окончательно потерял связь с реальностью. Были эти самые "перемены" в середине 90-х годов, ни к чему хорошему они не привели. Конечно, Запад очень бы хотел вернуть всё назад, но такого больше не будет никогда. Одним из главных желаний населения России является то, чтобы западный мир не лез к нам со своей псевдодемократией и "ценностями".

Что касается про "поставить на колени", то тут президента Эстонии окончательно понесло не в ту сторону. Наверное, он думает, что это сильное заявление? Пусть думает. Во-первых, политики, имеющие реальный вес на международной арене, такими словами не разбрасываются. Во-вторых, в ключевых странах мира [Индия, Китай и др.], наверное, покрутили пальцем у виска. Разумеется, если там прочитали заявление, сделанное в маленькой Эстонии. В-третьих, Россию никто никогда не ставил на колени. Просто не смогли. Желающие были, только результат оказался прямо противоположный. Поэтому эстонскому президенту следует перечитать историю, только настоящую, а не сфальсифицированную Западом. Кстати, в этой истории он может найти массу интересного и про свою страну (где, когда и как).

P.S. Комментируя ситуацию с пограничным "инцидентом" на реке Нарве, когда российские пограничники сняли разграничительные плавучие маркеры, установленные в неположенных местах, Карис заявил, что это их [Эстонии] буи, и они должны себе их вернуть.