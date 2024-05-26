Основные характеристики этого танка пока остаются неизвестными

Тот самый неизвестный лёгкий танк. Фото: соцсети / David Wang @Nickatgreat1220

Профильный ресурс Defence24 сообщил, что в сети появилась фотография нового лёгкого танка, разработанного военной промышленностью КНР. Видимая на фото боевая машина имеет необитаемую башню, при этом весь экипаж размещается в передней части корпуса танка. Изначально предполагалось, что новинка является основным боевым танком, но теперь стало понятно, что это именно лёгкий танк. Также существовала версия о том, что в сеть попали фотографии двух боевых машин, сходных по конструкции – лёгкого танка и основного боевого.

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Как пишет Defence24, некоторые детали указывают на то, что всё же может существовать два танка, однако пока проверить данную гипотезу не представляется возможным.

Новый китайский лёгкий танк оснащён динамической защитой. Основное вооружение представлено пушкой неизвестного калибра. Это может быть как 105-мм так и 125-мм орудие. Ствол пушки закрыт защитным чехлом. Вспомогательное вооружение, вероятно, состоит из спаренного пулемёта калибра 7,62 мм и крупнокалиберного 12,7-мм пулемёта, установленного на башне [скрыт чехлом]. Тип двигателя нового танка также остаётся неизвестным.

P.S. Умеют китайцы в загадки. Впрочем, в современных геополитических реалиях это абсолютно нормальное явление.