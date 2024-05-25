Пекин вынес Тайбэю предупреждение, пока что условное

Истребитель J-16 НОАК взлетает во время учений Joint Sword-2024A. Фото: Командование Восточного театра военных действий НОАК / AFP

Обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает оставаться довольно напряжённой. 20 мая текущего года официально вступили в должность новый президент Тайваня Лай Циндэ. Новый тайваньский лидер обратился к Пекину и призвал его признать независимость Тайваня. При этом политик предостерёг власти КНР, заявив, что Тайбэй не намерен идти ни на какие уступки в вопросах своей свободы и демократии. Лай Циндэ также заявил, что Китай должен прекратить "запугивать" Тайвань при помощи политических и военных инструментов и должен взять на себя вместе с Тайванем ответственность за поддержание мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

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Разумеется, такой выпад со стороны территории, которую Китай на законном основании считает своей [это признаёт и ООН, прим.] не мог остаться незамеченным в Пекине. В Госсовете КНР заявили, что независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе являются несовместимыми вещами.

Ранее власти КНР уже предупреждали, что избрание Лай Циндэ на пост президента Тайваня будет трактоваться как выбор в пользу войны.

Помимо дипломатического ответа новому президенту Тайваня, Пекин предоставил ещё и военный ответ – он провёл крупномасштабные манёвры в непосредственной близости от острова. О начале военных учений Joint Sword-2024A ("Совместный меч-2024А") Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая – НОАК, сообщила в четверг 23 мая. Публикация на эту тему вышла на страницах профильного американского ресурса Military Watch.

Как говорится в материале издания, в тот же день китайские и тайваньские СМИ предоставили подробности о проводимых совместных операциях НОАК. Государственное информационное агентство Китая CCTV сообщило, что несколько групп истребителей с вооружением вышли на ударные позиции недалеко от юго-восточного побережья Тайваня. Рядом с истребителями находились бомбардировщики H-6. Под прикрытием истребителей несколько бомбардировщиков вышли в воздушное пространство неподалёку от Тайдуна [город в восточной части Тайваня], взаимодействуя с кораблями ВМС и мобильными береговыми ракетными комплексами НОАК. Китайские силы нанесли условные удары по важным объектам [на Тайване].

Military Watch сообщает, что кадры, опубликованные государственными СМИ КНР, дают некоторое представление о средства, задействованных в учениях, в том числе РСЗО PHL-16 сверхдальнего радиуса действия, тактических баллистических ракетах DF-15 и бомбардировщиках H-6 с крылатыми ракетами. Крылатые ракеты хорошо себя зарекомендовали и идеально подходят для перегрузки ПВО Тайваня в случае конфликта в проливе.

Согласно сообщениям Вооруженных сил Китайской Республики [официальное название вооруженных сил Тайваня], Пекин задействовал в учениях 62 самолёта и 27 кораблей. На опубликованных кадрах были показаны многофункциональные истребители J-11 и дальние бомбардировщики H-6, которые поддерживались самолётам ДРЛОиУ KJ-500. В число развёрнутых у берегов Тайваня боевых кораблей ВМС НОАК входили эсминцы типа 052D, фрегаты типа 054А и ракетные катера-катамараны типа 022.

Military Watch отмечает, что Пекин воздержался от применения новейших малозаметных истребителей J-20 и своих самых боеспособных эсминцев тип 055. Как предполагается, это связано с тем, что даже средства "второго уровня" обеспечивают НОАК подавляющее превосходство в районе Тайваньского пролива. Кроме того, современные истребители и эсминцы могут быть припасены на случай возникновения конфликта и вмешательства в него союзников Тайваня – США и Японии.

Два китайских правительства, в Пекине и в Тайбэе, по прежнему находятся в состоянии гражданской войны. Каждое из них претендует на то, чтобы быть единственной законной властью над всей китайской нацией. Однако официальный Тайбэй не имеет признания в ООН.

P.S. Cогласно данным информационного агентства Reuters, в ходе учений 46 самолетов НОАК пересекали срединную линию Тайваньского пролива, которая ранее служила неофициальным барьером между двумя сторонами. В настоящий момент Пекин завершил свои военные манёвры у берегов Тайваня.

В Пекине заявили, что "если сепаратистские силы независимости Тайваня будут настаивать на том, чтобы идти своим путем или даже пойти на риск, НОАК подчинится приказам и предпримет решительные действия, чтобы решительно подавить все сепаратистские заговоры".