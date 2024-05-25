Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Венгерский премьер дал понять, что в Брюсселе прорабатываются интересные планы. В связи с этим Орбан не желает, чтобы его страна принимала участие в военных операциях Североатлантического альянса за его пределами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: TASS/EPA/Szilard Koszticsak

После начала Специальной военной операции Венгрия осталась единственной европейской страной НАТО, с которой у России сохранились нормальные отношения, основанные на взаимоуважении и равноправии. И дело не в том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы является пророссийским [в этом его обвиняют всевозможные "ястребы" из числа западных политиков], дело в другом – просто Орбан ставит интересы своей страны выше абстрактной трансатлантической солидарности и прекрасно осознаёт, в какую яму толкают Европу нынешние бюрократы из Еврокомиссии и функционеры НАТО. 

реклама

Довольно интересный материал на эту тему опубликовало Politico. Зарубежное издание сообщает, что Виктор Орбан стремится обеспечить неучастие вооружённых сил своей страны в военных миссиях за пределами территории Североатлантического альянса.

Глава правительства Венгрии заявил 24 мая, что Будапешт стремится "перераспределить" [изменить, прим.] своё членство в НАТО, чтобы гарантировать, что страна не будет принимать участие в военных операциях за пределами блока.

"Теперь для описания позиции Венгрии в НАТО придуман новый термин, он называется неучастие. Мы теперь не участвуем", – заявил Орбан венгерским СМИ.

В настоящее время юристы работают над вопросом того, как Венгрия может являться членом Североатлантического альянса, но при этом не принимать участия в миссиях за пределами его территории. И вообще, по мнению венгерского премьера, не может быть и речи о том, чтоб блок НАТО ввязывался в военные конфликты за пределами собственных границ.

Также Виктор Орбан заявил о том, что Россия не собирается нападать на НАТО. О возможном якобы "нападении" со стороны России постоянно говорят многие политики и высокопоставленные военные стран Европы. Особенно в этом вопросе "преуспели" власти республик Прибалтики [прим.].

Politico пишет, что с момента начала Специальной военной операции в 2022 году упорное нежелание Венгрии поддерживать Украину замедлило принятие многих решений в формате ЕС, касающихся оказания "помощи" Киева, поскольку большинство таких решений требуют единогласия среди всех 27 стран блока.

"Сколько еще оружия мы отправим? Сколько еще денег мы отправим?" – спросил Орбан в интервью. "Это порождает самые мрачные видения. 

То, что происходит сегодня в Брюсселе и Вашингтоне — возможно, больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, — это своего рода подготовка к возможному прямому военному конфликту; мы можем смело назвать это: подготовка Европы к войне", — предупредил Орбан.

Глава венгерского правительства поддерживает заявку бывшего президента США Дональда Трампа на переизбрание. При этом во многих странах Европейского союза возникло опасение, что в случае его победы на выборах Виктор Орбан поддержит инициативу Трампа о прекращении конфликта на Украине путём заключения мирного договора на условиях России, с уступкой территорий.

В июле Венгрия принимает на себя председательство в Совете ЕС, что дает Будапешту возможность влиять на формирование повестки дня.

P.S. Орбан прямо не назвал, с кем готовится конфликтовать Европа, но всё и так понятно. А ведь венгерский министр где-то прав. Только подготовку к конфликту ведут США, подталкивая европейские страны к непосредственному участию. И в том случае, если прямой военный конфликт всё же случится, то главным его бенефициаром станут Штаты. Максимальное ослабление России, а заодно и Европейского союза – одна из главных стратегических задач Вашингтона. Фактически все разговоры о якобы "российской угрозе" являются прикрытием манёвров Запада.

#новости #сша #политика #нато #евросоюз #европа #венгрия #геополитика #виктор орбан
2
Показать комментарии (2)
Исследователи из США нашли возможность зарядки ноутбука за 1 минуту, а электромобиля - за 10 минут
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
20
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
6
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
11
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
7
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
3
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
5
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
5
«Роскосмос» обещает завершить второй этап создания Российской орбитальной станции в 2033 году
1
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
7

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
16
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
16
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
3

Сейчас обсуждают

Наиль Серазетдинов
15:31
Не могу - нужен для работы
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Дмитрий
15:30
А еще у них и оружия уже почти нет и боеприпасов, не дай бог война мировая, у нас то военная машина раскручена, а у них всё загибается потихоньку!
В Бундесвере присутствует нехватка бронежилетов, касок и военной формы
Наиль Серазетдинов
15:30
У Т14 он Х-образный, это был дизель предложенный для перекачки нефти-газа, но потенциальных клиентов не заинтересовал. А изначально родословную ведёт от какого то немецкого движка. Я читал что для дов...
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Дмитрий
15:29
Зассали и свалили, жить то все хотят!)))
ГБР Украины выясняет, почему части ВСУ ушли с позиций приграничья без приказа
HP91
15:28
Нужна ли война европейцам или нет ,но гореть в пламени от ядерного удара придется им всем не зависимо от их желания. Так что лучшим сценарием пока для европейцев будет сносить своие правительство как ...
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Дмитрий
15:26
Сбер не плохие китайские телеки продают под себя перемаркированные!))) Ну и пенсию обычно не задерживают!)))
СберТех и 1С объединяют усилия в создании центра компетенций для развития отечественного ПО
Дмитрий
15:24
Британские ученые самые ученые, такую ересь временами несут!)))
Британские ученые открыли новую пригодную для жизни планету Gliese 12b
Хвост ушастый
15:24
Где их стока взять, кругом бобры, купить чета дороже 7800хт уже подвиг
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Дмитрий
15:22
Сямки меня кинули с поддержкой ремонта, послали в жопу, просто взял и купил себе ОППО!)))
Китайский гигант Hikvision неожиданно покинул Россию
Дмитрий
15:21
И в каждом городе появляются кладбища! Парней молодых жалко, им бы еще жить и жить, детей плодить!
В Кремле отреагировали на слухи о новой волне мобилизации в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем