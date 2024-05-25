Венгерский премьер дал понять, что в Брюсселе прорабатываются интересные планы. В связи с этим Орбан не желает, чтобы его страна принимала участие в военных операциях Североатлантического альянса за его пределами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: TASS/EPA/Szilard Koszticsak

После начала Специальной военной операции Венгрия осталась единственной европейской страной НАТО, с которой у России сохранились нормальные отношения, основанные на взаимоуважении и равноправии. И дело не в том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы является пророссийским [в этом его обвиняют всевозможные "ястребы" из числа западных политиков], дело в другом – просто Орбан ставит интересы своей страны выше абстрактной трансатлантической солидарности и прекрасно осознаёт, в какую яму толкают Европу нынешние бюрократы из Еврокомиссии и функционеры НАТО.

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Довольно интересный материал на эту тему опубликовало Politico. Зарубежное издание сообщает, что Виктор Орбан стремится обеспечить неучастие вооружённых сил своей страны в военных миссиях за пределами территории Североатлантического альянса.

Глава правительства Венгрии заявил 24 мая, что Будапешт стремится "перераспределить" [изменить, прим.] своё членство в НАТО, чтобы гарантировать, что страна не будет принимать участие в военных операциях за пределами блока.

"Теперь для описания позиции Венгрии в НАТО придуман новый термин, он называется неучастие. Мы теперь не участвуем", – заявил Орбан венгерским СМИ.

В настоящее время юристы работают над вопросом того, как Венгрия может являться членом Североатлантического альянса, но при этом не принимать участия в миссиях за пределами его территории. И вообще, по мнению венгерского премьера, не может быть и речи о том, чтоб блок НАТО ввязывался в военные конфликты за пределами собственных границ.

Также Виктор Орбан заявил о том, что Россия не собирается нападать на НАТО. О возможном якобы "нападении" со стороны России постоянно говорят многие политики и высокопоставленные военные стран Европы. Особенно в этом вопросе "преуспели" власти республик Прибалтики [прим.].

Politico пишет, что с момента начала Специальной военной операции в 2022 году упорное нежелание Венгрии поддерживать Украину замедлило принятие многих решений в формате ЕС, касающихся оказания "помощи" Киева, поскольку большинство таких решений требуют единогласия среди всех 27 стран блока.

"Сколько еще оружия мы отправим? Сколько еще денег мы отправим?" – спросил Орбан в интервью. "Это порождает самые мрачные видения.

То, что происходит сегодня в Брюсселе и Вашингтоне — возможно, больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, — это своего рода подготовка к возможному прямому военному конфликту; мы можем смело назвать это: подготовка Европы к войне", — предупредил Орбан.

Глава венгерского правительства поддерживает заявку бывшего президента США Дональда Трампа на переизбрание. При этом во многих странах Европейского союза возникло опасение, что в случае его победы на выборах Виктор Орбан поддержит инициативу Трампа о прекращении конфликта на Украине путём заключения мирного договора на условиях России, с уступкой территорий.

В июле Венгрия принимает на себя председательство в Совете ЕС, что дает Будапешту возможность влиять на формирование повестки дня.

P.S. Орбан прямо не назвал, с кем готовится конфликтовать Европа, но всё и так понятно. А ведь венгерский министр где-то прав. Только подготовку к конфликту ведут США, подталкивая европейские страны к непосредственному участию. И в том случае, если прямой военный конфликт всё же случится, то главным его бенефициаром станут Штаты. Максимальное ослабление России, а заодно и Европейского союза – одна из главных стратегических задач Вашингтона. Фактически все разговоры о якобы "российской угрозе" являются прикрытием манёвров Запада.