Помимо утечки гелия были обнаружены ещё проблемы, названные "конструктивной уязвимостью"

Космический корабль Starliner на ракете-носителе. Фото: Joel Kowsky / NASA / AP

Американской авиационно-космической корпорации Boeing в последние годы что-то очень сильно не везёт. Постоянно появляется информация о проблемах с пассажирскими авиалайнерами, выпущенными этой фирмой. А тут ещё и одна из космических программ корпорации сильно "забуксовала". Речь о первом пилотируемом полёте космического корабля Starliner, который создан для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Старт корабля постоянно откладывается из-за технических проблем, а именно из-за утечки гелия. Этот газ используется для повышения давления топлива, питающего маневровые двигатели космического корабля.

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Но вроде бы американцы разобрались в чём проблема. По крайней мере, такую информацию опубликовало агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, корпорация Boeing и космическое агентство США (NASA) устранили две технические проблемы на космическом аппарате Starliner, в том числе "уязвимость конструкции". Дебютная пилотируемая миссия корабля – это испытание с высокими ставками. Запуск Starliner теперь запланирован на 1 июня 2024 года. Изначально планировалось, что запуск состоится в начале этого месяца, но он был сорван из-за "небольшой" утечки гелия, обнаруженной всего за несколько часов до старта ракеты-носителя с космодрома во Флориде. Со слов официальных лиц, две недели дополнительных проверок показали, что утечка не подвергает астронавтов серьёзному риску.

"На самом деле это не проблема безопасности полетов для нас, и мы считаем, что у нас есть хорошо понятные условия, с которыми мы можем справиться", — заявил журналистам во время пресс-конференции руководитель Boeing Starliner Марк Наппи.

Reuters сообщает, что давно запланированный и постоянно откладываемый полёт Starliner с астронавтами NASA Суни Уильямс и Бутчем Уилмором на борту является последней испытательной миссией перед тем, как корабль получит сертификацию для доставки астронавтов на МКС. После этого Starliner станет второй американской пилотируемой капсулой наряду с Crew Dragon компании SpaceX.

Также сообщается, что в ходе проверок по факту утечки гелия инженеры Boeing и NASA обнаружили дополнительные проблемы в двигательной системе Starliner, которую руководитель коммерческой команды NASA Стив Стич назвал "конструктивной уязвимостью". Моделирование показало, что весьма маловероятная серия проблем во время миссии может вывести из строя резервные двигатели капсулы и сделать ее неспособной безопасно вернуться на Землю. Было внесено исправление в программное обеспечение корабля, которое является временным решением для запланированной миссии. Официальные лица заявили, что Boeing и NASA потом обсудят, есть ли необходимость модернизации Starliner перед будущими полётами.

"Это подтверждается данными испытаний, полетными данными, а моделирование наведения и навигации подтвердило, что этот метод будет работать", — сказал Наппи, добавив, что астронавты протестировали систему после исправления.

Новая проблема и временное её решение заставили NASA созвать однодневную встречу между должностными лицами агентства, инженерами Boeing и независимыми аналитиками, чтобы доказать, что Starliner безопасен для полетов. Встреча пройдёт за три дня до запланированного запуска.

Если запуск не состоится 1 июня, то у Boeing есть возможность отправить Starliner в космос 2, 5 и 6 июня.

Как сообщает Reuters, успешный запуск Starliner крайне необходим, поскольку компания Boeing переживает непрекращающийся кризис в своем авиационном бизнесе.