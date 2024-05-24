Румынские спецслужбы арестовали гражданина страны за передачу в посольство РФ фотографий объектов НАТО и военных конвоев.

Иллюстративное фото из открытых источников

Недавно стало известно, что власти Польши усиливают меры безопасности вокруг аэропорта Жешув. Этот аэропорт, расположенный всего в ста километрах от границы с Украиной, является крупнейшим логистическим хабом по перевалке западных военных грузов для Киева. Через него переправляется 90% всей "помощи" для Украины. Как заявил глава МВД Польши усиление мер безопасности связано с "враждебными и динамичными" действиям неназванного иностранного государства. Ранее в Польше прошла череда арестов, которые отразили растущую обеспокоенность диверсионными операциями, якобы поддерживаемыми Россией.

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Как оказалось, Польша не одинока в своей борьбе со шпионажем. Как сообщил румынский профильный ресурс Defense Romania, гражданин Румынии заключён под стражу по обвинению в государственной измене "на постоянной основе", вынесенному Управлением по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT).

Арестованного румына зовут Александру Пишкан, он родом из города Плоешти. Сообщается, что румынский подданный отправил в посольство России в Бухаресте фотографии военных объектов Румынии и НАТО, расположенных неподалёку от города Тулча. Также Пишкан передал фотографии военного конвоя, который следовал в направлении Украины.

Согласно пресс-релизу DIICOT, в ходе обысков в домах были обнаружены и изъяты несколько вещественных доказательств.

Defense Romania сообщает, что арестованный румынский гражданин с 2022 года "курировал" военные объекты Румынии и НАТО в непосредственной близости от города Тулча, собирая информацию военного характера и фотографируя передвижение боевой техники и личного состава на приграничной с Украиной территории. Информация о шпионской деятельности арестованного была направлена в российское диппредставительство в Бухаресте.

После заявления DIICOT в румынском МИД уточнили, что дипломат посольства РФ в Бухаресте объявлен персоной нон-грата на территории Румынии. Причиной принятого румынскими властями решения названо то, что представитель России "осуществлял деятельность, противоречащую положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях".

По данным румынского ресурса, следственная деятельность осуществлялась совместно с сотрудниками судебной полиции DIICOT. Поддержку осуществляли разведывательная служба Румынии, Главное управление военной разведки Министерства национальной обороны и личный состав бригады специального назначения жандармерии "Влад Цепеш". Специализированную поддержку оказали Техническая и судебно-медицинская служба DIICOT и Управление специальных операций румынской полиции.