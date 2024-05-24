Эстония выставила разграничительные маркеры по реке. Россия считает, что многие из них находятся не там, где положено, поэтому российские пограничники сняли часть таких буёв.

Эстонский берег реки Нарва. Фото: ALDO LUUD / ÕHTULEHT / DELFI.EE

Некоторое время назад Министерство обороны РФ выступило с инициативой об уточнении границ России в регионе Балтийского моря. Данное предложение направлено на обеспечение безопасности нашей страны. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ничего политического в нём нет. И это несмотря на то, что политическая обстановка серьёзно изменилась – наблюдаются эскалация напряжённости и возросший уровень конфронтации в Балтийском регионе.

реклама

Ожидаемо, что предложение российского военного ведомства по уточнению границ РФ вызвало резко негативную реакцию в столице Эстонии. Глава МИД этой прибалтийской страны Маргус Цахкна заявил, что проект Министерства обороны России является попыткой "посеять путаницу". А ещё, как сообщило агентство Reuters, главный эстонский дипломат назвал предложение российской стороны "абсурдной идеей". При этом, по данным СМИ, всё тат же господин Цахкна заявил, что Таллинн по-прежнему "сохраняет хладнокровие".

Если свести всё сказанное главой эстонского внешнеполитического ведомства во едино, то можно констатировать, что после инициативы МО РФ в Эстонии началась некоторая паника. Если не паника, то беспокойство и замешательство точно присутствовали. Впрочем, они уже привыкли запугивать и себя, и собственное население надуманной угрозой со стороны России.

Однако на этом дело не закончилось. Стало известно, что Эстония недовольна изменением границы с Россией по реке Нарва.

Как сообщил всё тот же глава эстонского МИД Маргус Цахкна на своей странице в одной из социальных сетей, временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин вызван в МИД Эстонии для дачи объяснений относительно действий российских пограничников.

"Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, поскольку мы продолжаем противодействовать вредоносной деятельности России по всей Европе. Наш ответ остается спокойным и ясным. Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах", — заявил Маргус Цахкна.

По данным местных СМИ, причиной вызова представителя России во внешнеполитическое ведомство Эстонии стало то, что о российские пограничники в ночь на 23 мая убрали 24 из 50 буёв, которые были установлены по реке Нарва для разграничения территориальных вод двух государств.

Отмечено, что такие буи выставляются каждую весну. Но поскольку русло реки каждый год меняется, то изменяется и разметка границы. До начала Специальной военной операции в 2022 году установка буёв в большинстве случаев проводилась "по обоюдному согласию". Но, как заявил Эрик Пургель – представитель пограничного управления Эстонии, с 2023 года Москва не согласна с позицией Таллина по вопросу расположения разграничительных знаков.

По данным телеграм-канала "Портфель Генштаба", всего должно быть установлено 250 плавучих маркеров. Российская сторона заявила о несогласии с расположением примерно половины из них.

Свою позицию относительно сложившейся ситуации высказала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что Россия использует пограничные вопросы как инструмент "для создания страха и тревожности". Политик заявила, что власти республики подойдут к инциденту трезво и сбалансировано. При необходимости будут проведены консультации с партнёрами и союзниками.

P.S. Возникает стойкое ощущение, что несогласие российской стороны с размещением пограничных маркеров возникло не на пустом месте. Не исключено, что эстонские пограничники осознанно, по чьему-то высокому распоряжению, выставили буи не там, где они должны находится. Цель? Цель традиционная – снова обвинить Россию в якобы посягательстве на территорию Эстонии. Просто эта прибалтийская страна в последнее время выполняет функцию маленького, но очень громкого провокатора во всём западном сообществе. Достаточно того, что именно Эстония первой в Евросоюзе приняла решение о конфискации российских активов и передаче их Киеву. Правда, сумма там небольшая – всего около 40 миллионов евро. Но прецедент был создан.