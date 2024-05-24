Ещё одно доказательство того, что отечественное оружие является лучшим в мире

Комплекс РЭБ "Красуха-4". Фото: Министерство обороны РФ

Как известно, российские конструкторы и инженеры очень преуспели в создании передовых средств противовоздушной обороны. Средства ПВО, выпускающиеся в России являются лучшими в мире. Это аксиома, которая подкреплена реальными боевыми действиями. А ещё отечественные предприятия выпускают самые лучшие в мире системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это уже вынуждены признавать всевозможные зарубежные эксперты и аналитики, а также профессиональные военные. Факт остаётся фактом. Успех нашей страны в данном направлении связан прежде всего с тем, что военная доктрина страны всегда носила сугубо оборонительный характер в отличие от военной доктрины США.

реклама

Материал, посвящённый российским системам радиоэлектронной борьбы вышел на страницах Reuters.

Иностранное агентство сообщает, что помехи, выставляемые Вооружёнными силами России, не позволили многочисленным "относительно новым" бомбам GLSDB большой дальности поразить намеченные цели. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

GLSDB – Ground Launched Small Diameter Bomb (бомба малого диаметра наземного базирования). Это совместный продукт американской корпорации Boeing и шведской оборонной корпорации Saab. Данное оружие представляет собой авиационную бомбу GBU-39 массой 130 килограммов, к которой "прикрутили" ракетный двигатель. Для запуска бомбы используются реактивные системы залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS. Бомба GLSDB относится к высокоточному оружию и оснащена трёхкомпонентной головкой самонаведения, сочетающей инерциальное наведение по GPS, инфракрасное и активное радарное самонаведение. Максимальная дальность полёта такой реактивной бомбы составляет 150 километров. Примечательно, что эта оружейная новинка западной оборонки до сих пор не принята на вооружение армии США. Соответственно, Украина используется в качестве полигона для испытания таких бомб [прим.].

Reuters сообщает, что в течение всего 2023 года Киев искал оружие, имеющее большую дальность пуска, чем поставленные Штатами реактивные снаряды GMLRS с радиусом 69 километра. Киеву очень хотелось иметь возможность наносить удары по тылам Вооружённых сил России. Отвечая на запросы, компания Boeing предложила Пентагону новое оружие дальностью действия 161 км – бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Оружие состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, которые широко распространены в арсеналах США и относительно недороги. Стоимость боеприпаса складывается из стоимости GBU-39 ($40 тыс. долларов), стоимости ракетного двигателя и стоимости сборки [прим.].

Но, как сообщили Reuters информированные источники, навигационная система GLSDB, позволяющая обходить препятствия, такие как возвышенности и известные средства ПВО, подверглась воздействию помех со стороны российских систем РЭБ.

Помехи возникают, когда в определённый район " передается огромное количество энергии", подавляющей сигнал оружия. Ранее ВС РФ использовали такую тактику в отношении средств связи ВСУ, беспилотников и даже 155-мм высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением.

Украина использует GLSDB с начала этого года, и эксперты отмечают, что они не показали хороших результатов на поле боя из-за помех. Эксперт по вооружениям Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако отметил, что помехи на поле боя на украинском театре – это просто реальность, с которой приходится бороться при помощи контрмер.