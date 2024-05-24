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crazycat21
ВС РФ взяли в плен офицера французского Иностранного легиона в ДНР
Если это действительно так, то это хорошая новость

Фото: © NATO

То, что на стороне Киева с самого начала Специальной военной операции воюют иностранные наёмники, известно давно. Но эти иностранцы принимают участие в боевых действиях в статусе "добровольцев". Хотя неоднократно появлялась информация о том, что в рядах ВСУ есть не только наёмники, но и вполне себе кадровые военные вооружённых сил стран НАТО. И этому есть косвенные доказательства. 

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В частности, ещё осенью 2022 года польская пресса сообщила, что в районе города Ольштын в Поморском воеводстве появилось военное мемориальное кладбище. Этот некрополь площадью 35 гектаров предназначен для захоронения польских "добровольцев", погибших на Украине. Кладбище оформлено в американском стиле – огромная зелёная лужайка с одинаковыми надгробиями, никаких скамеек и деревьев. Ещё тогда причиной появления этого кладбища было названо резкое увеличение количества захоронений в регионе. Траурные мероприятия со всеми воинскими почестями проходили практически каждый день. Поэтому местные власти и решили создать отдельное кладбище, чтобы не раздражать местных жителей. Наёмники тоже солдаты? Только есть нюанс – в самом Ольштыне дислоцирована 16-я Поморская механизированная дивизия Войска Польского. И среди "добровольцев", уходивших повоевать на Украину,  были не только ветераны этого соединения, но и профессиональные бойцы.

Что касается представителей других стран, то ещё в середине января текущего года Вооружённые силы России нанесли высокоточный ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных военных специалистов в Харькове. В результате удара было уничтожено более шести десятков боевиков, ещё около двух десятков были ранены. Костяк уничтоженных наёмников составляли французы! Официальный Париж тогда отверг все обвинения в свой адрес, объяснив это тем, что Франция является демократией, по этому не может запретить своим гражданам воевать в украинской униформе. Как тогда заявил министр обороны Франции Себастян Лекарню, запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не имеют никаких связей с военными структурами страны. Хотя существует ряд мнений, что нахождение французских военных специалистов на территории Украины было тайно санкционировано самим Парижем. 

Живыми французские "добровольцы" в руки российских военных не попадали. До поры до времени!

Отечественные средства массовой информации облетела новость о том, что ВС РФ взяли в плен офицера французского Иностранного легиона. Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал "Военное дело".

"Иностранный офицер французского легиона попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки (ДНР). Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации".

Как пишут СМИ, согласно предварительным данным, уже раненого француза пытались добить боевики ВСУ, чтобы он не попал в плен. Дополнительной информации нет.

Итак, если информация достоверная, и в плен угодил действительно офицер французского Иностранного легиона, то это позитивная новость. Главное, чтобы российские медики смогли вытащить этого "гостя" из Пятой республики. Во-первых, это действительно ценный источники информации. Во-вторых, если он на самом деле является офицером, то у России есть прекрасный повод макнуть Францию перед всем миром. А то французский президент Макрон сильно раздухарился и стал чересчур воинственным. Дело в том, что в Иностранном военном легионе, который является структурным подразделением ВС Франции и подчиняется непосредственно французскому президенту, на солдатских и сержантских должностях в своём большинстве служат иностранцы, но все командные должности занимают офицеры, являющиеся гражданами Франции! Таким образом, появляется прекрасный шанс уличить Париж во лжи. 

#новости #украина #сво #политика #армия #франция #военные новости #конфликты #иностранный легион
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