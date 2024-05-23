Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Politico: Инициатива Германии по передаче средств ПВО Украине провалилась
Берлину так и не удалось мобилизовать союзников для предоставления помощи Киеву.

ЗРК Patriot. Фото: Jens Buttner / dpa-Zentralbild / Global Look Press Коллективный Запад продолжает оказывать "помощь" Киеву военными поставками. В свою очередь, киевские деятели продолжают эту помощь требовать. Одним из главных желаний Зеленского и его окружения, наряду с истребителями F-16, являются зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства.

Зеленский попросил "всего" две таких системы во время недавнего визита американского госсекретаря Блинкена в Киев. Как сказал Зеленский, комплексы нужны для прикрытия воздушного пространства на севере Харьковской области, там, где наступают Вооружённые силы РФ. А вообще, ранее Киеву необходимо семь таких систем. Примечательно, что ещё в перед началом прошлогоднего "контрнаступления" ВСУ, впоследствии закончившегося провалом, Зеленский заявлял, что ему необходимо полсотни "Пэтриотов".

реклама

Западные союзники решили в очередной раз помочь Киеву поставками средств противовоздушной обороны. Была даже создана соответствующая инициатива под руководством Германии. Данная инициатива получила название Immediate Action on Air Defense (IAAD, "Немедленные действия по противовоздушной обороне"). Но даже эти немедленные действия оказались нереализуемыми. Инициатива просто-напросто провалилась. Об этом сообщило Politico.

Как говорится в публикации зарубежного издания, Берлин пообещал Киеву усилить противовоздушную оборону Украины, пообещав отправить некоторые свои системы, а также мобилизовать союзников для поставок средств ПВО. Однако почти никто не захотел следовать примеру Берлина.

На данный момент Германия пообещала передать 3 из имеющихся в наличии 11 батарей ЗРК Patriot американского производства, более 50 пушечных систем ближнего действия Gepard, а также ракеты класса "воздух-воздух" [вероятно, для ЗРК IRIS-T], способных противостоять граду баллистических ракет, бомб и беспилотников, обрушивающихся на украинские города и критическую инфраструктуру.

В течение нескольких недель ведущие немецкие политики, такие как министр обороны Писториус и глава МИД Бербок, надеялись, что союзники выполнят свои обязательств и "подарят" Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Во время своего визита в Киев Анналена Бербок отметила, что поставка Украине средств ПВО является приоритетной задачей. Однако реакции со стороны других стран не последовало.

Хотя немецкая инициатива также охватывает такие альтернативы, как системы ПВО SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или C-300, именно разработанные компанией Raytheon системы Patriot считаются "наиболее эффективными" при отражении воздушных атак. Преимуществом данных систем названо то, что украинские военнослужащие "уже обучены" работе с ними.

Politico отмечает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ясно давал понять, что системы ПВО, которые можно передать Украине, имеются в наличии. Но непросто согласовать такую передачу. Если по-простому, то европейские страны не хотят расставаться с дорогостоящими и дефицитными активами, ослабляя собственные оборонные возможности [прим.].

Одной из причин нежелания европейских стран дарить Киеву системы Patriot названа их высокая стоимость. Каждая батарея стоит около миллиарда долларов, а каждая выпущенная зенитная ракета обходится в миллионы. 

Из других европейских стран, имеющих на вооружении ЗРК "Пэтриот", Испания и Греция отказались передавать свои комплексы. Но Мадрид отправил зенитные ракеты к этим комплексам [под сильным давлением извне, прим.]. Польша также отказалась "дарить" комплексы Patriot, сославшись на их малое количество. США попросили Румынию передать свои системы, но Бухарест требует что-то взамен. Швейцария, заказавшая пять батарей "Пэтриотов", пока не подала никаких сигналов о готовности отправить их на Украину.

P.S. Поведение европейских стран, их нежелание делится с Киевом "Пэтриотами" вполне объяснимо. Во-первых дорого, и ещё не понятно, когда появится возможность заменить переданные комплексы. Во-вторых, в европейских столицах всё же осознают, что современная Украина превратилась в "чёрную дыру" на карте Европы, а переданные ЗРК рано или поздно будут уничтожены российской армией.

#новости #оружие #германия #европа #ракеты #пво #военные новости #patriot #конфликты
+
Написать комментарий (0)
Польша усиливает безопасность аэропорта Жешув, через который идут поставки оружия на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
2
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
1
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
1
Украинские конструкторы превратили БЭК Sea Baby в морской аналог "Града" и атаковали позиции ВС РФ
2
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
В Китае разрабатывают жаропрочный алюминиевый сплав для аэрокосмической промышленности
+
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
5
Российский FPV-дрон «Пиранья» получил защиту от систем РЭБ украинской армии и стал ещё более опасен
+
BYD заявила о начале продаж своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году
+
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
+
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
The Times: Наступление России в Харьковской области началось с применения новой тактики
+
Марсоход NASA собрал образцы пород Марса для поиска следов древней жизни
+
Главный сценарист Fallout 2 считает, что эта игра навредила серии больше, чем проекты от Bethesda
1
В Красноярске запустили производство станков термической резки металла
+
Браузер Microsoft Edge научился налету переводить на русский язык видеоролики с YouTube, но «Яндекс Браузер» давно так умеет
4
В США заявили, что ASML по указанию из Вашингтона может превратить все литографы TSMC в металлолом
+
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
28
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
42
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
22
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
63
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
24
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
29
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
2
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
8

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
23:53
У меня была Asus RX460 Strix, которую я перешил родным биосом от такой же Asus RX560 Strix. И всё работало. А вот с Radeon 9500 мне в своё время не повезло - перешитая артефачила на стандартных частот...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Gorod
23:51
Черные самураи нетрадиционной ориентации. Отсасин одним словом Ж)))
Герои Assassin's Creed Shadows будут придерживаться свободных взглядов на романтические отношения
Олесь Кука
23:45
А какие были надежды на S3 Savage4!? И как он облажался(
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
Олесь Кука
23:41
Batocera сама по себе не ест. Жрут встроенные эмули. Например, для эмуляции nes, md и snes вполне хватает проца Pentium M (700-900 очков на ядро в Passmark), а для эмуляции PS2 уже надо что-то типа Co...
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
Giant_calmar
23:35
Уже понятно, что получится так себе и дорого.
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
Роман Иванов
23:34
Лизнул. Но зачем?
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
Sash33
23:25
Что здесь плохого? Пенсионеры, инвалиды и пожилые для любого общества просто балласт, тем более для экономики страны Надо брать пример как в Сингапуре - нет денег живи на улице. И никто там не возмуща...
МВФ требует от Украины лишить своих граждан субсидий, пособий и некоторых других социальных выплат
Антон Тутынин
23:20
Это что за поза, из которой невозможно прикуривать? Стоп, догадался, но это не та ситуация... Боюсь, это в адрес 404...
Канада потребует, чтобы все новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов к 2035 году
Антон Тутынин
23:17
"А кто это сделал?"(C) Чему удивляться? Новость ради новости...
Канада потребует, чтобы все новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов к 2035 году
beltar
23:16
А нам похер какие у тебя дети и их игры, как и твое мнение относительно отдельных игр, когда речь идет о производительности.
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем