Берлину так и не удалось мобилизовать союзников для предоставления помощи Киеву.

ЗРК Patriot. Фото: Jens Buttner / dpa-Zentralbild / Global Look Press Коллективный Запад продолжает оказывать "помощь" Киеву военными поставками. В свою очередь, киевские деятели продолжают эту помощь требовать. Одним из главных желаний Зеленского и его окружения, наряду с истребителями F-16, являются зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства.

Зеленский попросил "всего" две таких системы во время недавнего визита американского госсекретаря Блинкена в Киев. Как сказал Зеленский, комплексы нужны для прикрытия воздушного пространства на севере Харьковской области, там, где наступают Вооружённые силы РФ. А вообще, ранее Киеву необходимо семь таких систем. Примечательно, что ещё в перед началом прошлогоднего "контрнаступления" ВСУ, впоследствии закончившегося провалом, Зеленский заявлял, что ему необходимо полсотни "Пэтриотов".

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Западные союзники решили в очередной раз помочь Киеву поставками средств противовоздушной обороны. Была даже создана соответствующая инициатива под руководством Германии. Данная инициатива получила название Immediate Action on Air Defense (IAAD, "Немедленные действия по противовоздушной обороне"). Но даже эти немедленные действия оказались нереализуемыми. Инициатива просто-напросто провалилась. Об этом сообщило Politico.

Как говорится в публикации зарубежного издания, Берлин пообещал Киеву усилить противовоздушную оборону Украины, пообещав отправить некоторые свои системы, а также мобилизовать союзников для поставок средств ПВО. Однако почти никто не захотел следовать примеру Берлина.

На данный момент Германия пообещала передать 3 из имеющихся в наличии 11 батарей ЗРК Patriot американского производства, более 50 пушечных систем ближнего действия Gepard, а также ракеты класса "воздух-воздух" [вероятно, для ЗРК IRIS-T], способных противостоять граду баллистических ракет, бомб и беспилотников, обрушивающихся на украинские города и критическую инфраструктуру.

В течение нескольких недель ведущие немецкие политики, такие как министр обороны Писториус и глава МИД Бербок, надеялись, что союзники выполнят свои обязательств и "подарят" Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Во время своего визита в Киев Анналена Бербок отметила, что поставка Украине средств ПВО является приоритетной задачей. Однако реакции со стороны других стран не последовало.

Хотя немецкая инициатива также охватывает такие альтернативы, как системы ПВО SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или C-300, именно разработанные компанией Raytheon системы Patriot считаются "наиболее эффективными" при отражении воздушных атак. Преимуществом данных систем названо то, что украинские военнослужащие "уже обучены" работе с ними.

Politico отмечает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ясно давал понять, что системы ПВО, которые можно передать Украине, имеются в наличии. Но непросто согласовать такую передачу. Если по-простому, то европейские страны не хотят расставаться с дорогостоящими и дефицитными активами, ослабляя собственные оборонные возможности [прим.].

Одной из причин нежелания европейских стран дарить Киеву системы Patriot названа их высокая стоимость. Каждая батарея стоит около миллиарда долларов, а каждая выпущенная зенитная ракета обходится в миллионы.

Из других европейских стран, имеющих на вооружении ЗРК "Пэтриот", Испания и Греция отказались передавать свои комплексы. Но Мадрид отправил зенитные ракеты к этим комплексам [под сильным давлением извне, прим.]. Польша также отказалась "дарить" комплексы Patriot, сославшись на их малое количество. США попросили Румынию передать свои системы, но Бухарест требует что-то взамен. Швейцария, заказавшая пять батарей "Пэтриотов", пока не подала никаких сигналов о готовности отправить их на Украину.

P.S. Поведение европейских стран, их нежелание делится с Киевом "Пэтриотами" вполне объяснимо. Во-первых дорого, и ещё не понятно, когда появится возможность заменить переданные комплексы. Во-вторых, в европейских столицах всё же осознают, что современная Украина превратилась в "чёрную дыру" на карте Европы, а переданные ЗРК рано или поздно будут уничтожены российской армией.