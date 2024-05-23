Со слов главы МВД Польши, некое иностранное государство ведёт "враждебные и динамичные" действия на территории страны.

© Maciej Goclon/Fotonews/Global Look PressПосле начала Специальной военной операции на сопредельной территории, западная коалиция во главе с США довольно быстро организовала на территории аэропорта в польском городе Жешув транспортный хаб по перевалке военных грузов для Киева. Кстати, аэропорт Жешув-Ясёнка, расположенный рядом с деревней Ясёнка, что в 14 километрах от Жешува, имеет вторую по длине взлётно-посадочную полосу во всей Польше. Длина ВПП составляет 3200 метров при ширине 65 метров, поэтому аэропорт может принимать все типы военно-транспортных самолётов вплоть до самых тяжёлых.

Всё это время западный логистический хаб вполне успешно работал. Через него Украина получила многие сотни тысяч тонн всевозможных военных грузов. Однако что-то произошло. Стало известно, что польские власти неожиданно решили усилить охрану этого транспортного узла. Соответствующую информацию опубликовало информационное агентство Bloomberg.

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Как говорится в материале издания, решение польских властей об усилении мер безопасности было вызвано недавней чередой арестов. И эти аресты отражает растущую обеспокоенность диверсионными операциями, якобы поддерживаемыми Россией.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк подтвердил усиление мер безопасности вокруг аэропорта. Объект расположен менее чем в 100 километрах от польско-украинской границы. Логистический хаб обрабатывает около 90% всех военных грузов, поставляемых Украине. Кроме того, аэропорт стал главным пунктом остановки для иностранных политиков, которые направляются в Киев.

"Мы столкнулись с иностранным государством, которое ведет враждебные и, выражаясь военным языком, динамичные действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было", ­– заявил Семоняк.

Что это за враждебное государство, польский министр не уточнил. Так же как и не уточнил, какие меры по усилению безопасности предприняты.

Впрочем, и так понятно, куда клонит чиновник. Ответ очевиден. А если он не прав? А если теми диверсантами, за которыми охотятся польские спецслужбы, являются сами граждане Украины, которые устали скитаться на чужбине и очень хотят домой. Только чтобы вернуться, необходимо, чтобы закончился конфликт. Но Запад, к которому относится и Польша, не даёт его завершить, активно "помогая" Киеву оружием.

Правда, есть ещё один вариант причин усиления безопасности аэропорта в Жешуве. Страны Запада анонсировали скорую передачу первых истребителей F-16, которые с нетерпением ждут киевские деятели. На украинских аэродромах эти самолёты быстро станут целями для Вооружённых сил России. Поэтому нельзя исключать, что Жешув будет использоваться в качестве основного пункта базирования F-16, тем более и до границы не далеко. Вероятно, киевские деятели вместе со своими западными покровителями надеются, что эти самолёты будут в безопасности под прикрытием польской ПВО.