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crazycat21
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
О проблемах одной из космических программ корпорации Boeing

Космический аппарат Starliner. Изображение: Boeing

Что такое не везёт, и как с ним бороться? Вероятно, именно таким вопросом в последнее время всё чаще задаются топ-менеджеры американской авиакосмической корпорации Boeing. "Боингу" откровенно не везёт – сначала череда технических проблем с пассажирскими авиалайнерами, а теперь ещё и реализация космической программы "сбоит".

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Агентство Reuters сообщило, что NASA и корпорация Boeing планируют провести первый пилотируемый запуск космического корабля Starliner 1 июня текущего года. 

Первоначально планировалось, что первая пилотируемая миссия космического корабля состоится 7 мая. Но из-за утечки гелия в двигательной установке Starliner запуск последовательно переносился. Затем старт был перенесён на 21 мая, потом на 25-е число. И все переносы именно из-за утечки гелия [прим.]. Сейчас корпорация Boeing и NASA пытаются решить техническую проблему и всё же провести испытательный пилотируемый полёт.

В космическом агентстве США отметили, что "инженеры расширили свой обзор утечки, которая была связана с компонентом клапана одного двигателя, включив в него оценку двигательной системы Starliner и того, как на нее может повлиять гелиевая система космического корабля". Гелий используется для повышения давления топлива, питающего двигатели космического корабля. Эти двигатели используются для маневрирования Starliner на орбите.

Reuters сообщает, что запуск космического корабля Boeing Starliner, разработанного для доставки астронавтов NASA на МКС, уже отстаёт от первоначального графика на несколько лет. А бюджет программы перерасходовал более 1,5 миллиарда долларов от изначальной сметы.

В NASA заявили, что если старт не состоится 1 июня, то у фирмы Boeing есть возможность запустить свой космический корабль в другие дни – 2, 5 и 6 июня.

#новости #техника #космос #ракеты #nasa #boeing #космический корабль #starliner
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