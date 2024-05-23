Варшава укрепляет свои возможности радиолокационного обнаружения

Фото: wikipedia.com

Министерство обороны Польши подписало соглашение о приобретении в США четырёх систем радиолокационного наблюдения аэростатного базирования. Стоимость контракта составляет почти один миллиард долларов. Об этом сообщил профильный ресурс Defense News.

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Любопытно, что средства на столь необычную и дорогостоящую покупку для нужд польских вооружённых сил выделила не сама Варшава. Деньги для покупки выделили Соединённые Штаты. И не просто так, а в кредит!

"Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать такую систему. Эти аэростаты будут финансироваться за счет кредита, предоставленного Соединенными Штатами",– заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Сообщается, что армия США использует аналогичные системы в рамках своей программы Persistent Surveillance System – Tethered ("Привязная система наблюдения").

После того как Россия начала Специальную военную операцию, Польша активизировала свои усилия по приобретению нового оружия и военной техники для вооруженных сил страны. Согласно планам польского министерства обороны, четыре аэростата будут размещены на военных базах в восточной и северо-восточной частях страны, где Польша граничит с Белоруссией и российским эксклавом – Калининградской областью.

Заказанные Варшавой системы наблюдения "обладают способностью обнаруживать широкий спектр объектов, таких как ракеты, самолеты, дроны и морские подразделения".

Ещё в феврале 2024 года госдеп США одобрил продажу аэростатов Польше, затем сделка была санкционирована Конгрессом.

В заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США указано, что основными подрядчиками в данной сделки выступают следующие фирмы: Raytheon Intelligence and Space, TCOM, ELTA North America и дочерняя компания QinetiQ Avantus Federal. Условия контракта предусматривают поставку аэростатных систем для радиолокационной разведки воздушной и надводной обстановки, бортовых радаров дальнего обнаружения, сопутствующего оборудования, а также логистику.

По данным польского профильного ресурса Defence24, покупка аэростатов проходит в рамках программы под кодовым названием "Барбара". Программа готовилась как минимум с 2017 года, когда по этому поводу был проведён технический диалог между сторонами. Ещё одно свидетельство того, что не начало Специальной военной операции послужило поводом для интенсивной милитаризации Польши. Это лишь отговорка [прим.].

Аэростаты, поднятые в воздух, при помощи своих РЛС смогут обнаруживать низколетящие воздушные цели (например, крылатые ракеты) на дальностях до 300 километров. В то же время дальность обнаружения наземных РЛС ограничена радиогоризонтом и не превышает 50 километров.

Отмечено, что закупленные аэростаты дополнят возможности самолётов ДРЛО Saab 340 AEW&C. В то же время польское издание признаёт, что аэростаты хороши только в мирное и "кризисное" время, поскольку в военное время они чересчур уязвимы.