Инициатива России стала причиной "замешательства и беспокойства" в некоторых европейских столицах.

Фото: mil.ruНекоторое время назад военное ведомство России выступило с предложением об изменении границ России в акватории Балтийского моря. Точнее речь даже не сколько об изменении, а об их уточнении, поскольку в Минобороны сочли неактуальным перечень координат побережья и островов России в Балтийском море от 1985 года. В военном ведомстве уточнили, что действующий перечень координат был составлен по картам мелкого масштаба и не соответствует современным реалиям.

Разумеется, такая инициатива России не могла остаться незамеченной в недружественных странах, имеющих выход к Балтийскому морю. Там разразилась настоящая паника. Об этом свидетельствует материал, опубликованный информационным агентством Reuters.

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Как говорится в публикации издания, предложение МО РФ об изменении морских границ России в восточной части Балтийского моря было удалено с официального портала после того, как вызвало "замешательство и беспокойство" у стран НАТО. К таковым относятся Финляндия, Швеция, Эстония и Литва.

Сейчас сообщения на официальном портале нет. Есть только надпись "Черновик удалён". Из первоначального проекта пересмотра морских границ России сразу было неясно, как может быть скорректирована граница, и проводились ли консультации с другими странами Балтийского региона по данному вопросу.

Но не это главное, а главное то, как на предложение Министерства обороны России отреагировали политики уже названных государств. Reuters приводит их реакцию.

"Россия не может в одностороннем порядке принимать решение о новых границах", – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Президент Финляндии Александер Струбб заявил, что Россия не выходила на контакт по данному вопросу, поэтому Финляндия будет действовать как всегда спокойно, основываясь на фактах.

В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал предложение России "очевидной эскалацией" против... всего блока НАТО, возглавляемого Соединёнными Штатами, а также против Европейского союза. Ландсбергис считает, что такие действия должны быть встречены "соответствующим твёрдым ответом".

А министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал, что такая инициатива на первый взгляд кажется "абсурдной идеей".

Исходя из реакции политиков из стран региона Балтийского моря, можно сделать вывод, что на Западе сильно запаниковали. Разумеется, если к этому западу можно относить Эстонию и Литву. Даже глава литовского МИД заговорил про соответствующий ответ и пытается притянуть к проблеме сразу и НАТО и Евросоюз.

Что касается того, что предложение МО РФ было удалено с официального портала, то, согласно данным российских СМИ, оно удалено для уточнения данных.