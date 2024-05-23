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crazycat21
Франция испытала новую ракету воздушного базирования, способную нести ядерный заряд
Париж решил продемонстрировать "превосходство". Как раз на следующий день после того, как в России начались учения по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия

Истребитель Rafale c ракетой ASMPA на внешней подвеске. Фото: ВВС Франции

В последнее время милитаризм на коллективном Западе просто зашкаливает. И всё это дело подкрепляется нескончаемым потоком антироссийской риторики – якобы наша страна в скором времени, как только закончит мероприятия на сопредельной территории, намеревается напасть на одну из стран НАТО, а то и на весь альянс сразу. Как тут не вспомнить замечательную фразу, которую когда-то произнёс глава МИД России Сергей Викторович Лавров?

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Стало известно, что Франция испытала новую ракету воздушного базирования. И эта ракета способна нести ядерный заряд. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил на своей странице в социальной сети, что испытания были проведены в среду 22 мая. Ракета была запущена с борта истребителя Rafale французских ВВС.

Как говорится в публикации, обновлённая сверхзвуковая ракета ASMPA-R была выпущена без полезной нагрузки [ядерной БЧ, прим.], пуск проводился над национальной территорией Франции. В своём посте в социальной сети французский министр отметил, что пуск проводился в рамках учений Durandal [проходят с 13 мая по 14 июня, прим.]. Для пуска были задействованы "стратегические ракетные авиационные силы".

"Эта операция, планировавшаяся долгое время, реализует амбиции, предусмотренные в законе о военном планировании нашего ядерного сдерживания, и демонстрирует превосходство и оперативную надежность этого процесса".

Также Лекорню поздравил "все силы, команды министерств и промышленных партнеров, участвовавших" в операции.

Defense Post отмечает, что испытания французской ракеты были проведены на следующий день после того, как силы Южного военного округа ВС России начали учения по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия. Учения вооруженных сил Франции направлены на поддержание "авторитета воздушного ядерного элемента сдерживания" наряду с французским оружием подводного базирования.

Власти Франции в ближайшие годы планируют потратить около 13% оборонного бюджета на свой ядерный арсенал. Часть средств будет направлена на модернизацию ракет воздушного базирования. Программа рассчитана до 2030 года.

P.S. Похоже, кое-кто решил "поиграть мускулами". Ведь это президент Франции Эммануэль Макрон выступил провокатором, когда заявил о возможности отправки западного военного контингента на Украину. Потом подключились остальные. Правда, после того как президент России Владимир Путин отдал распоряжение провести учения с подготовкой к применению тактического ЯО, на Западе немного поумолкли.

Кстати, о каком таком "превосходстве" говорил мсье Лекорню? Видимо, решил сам похвалить Францию, если никто не хвалит.

#новости #политика #оружие #франция #ракеты #военные новости #ядерное оружие #боевая авиация #rafale #asmpa-r
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