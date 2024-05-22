Главком ВС Швеции немного слукавил, поскольку обмолвился о том, что в случае необходимости остров можно использовать для проведения наступательных операций.

Фото: Andreas Bardell / Aftonbladet / Keystone Press Agency / Global Look Press

На протяжении очень многих десятилетий Швеция сохраняла подчёркнутый нейтралитет. Впрочем, скорее, этот нейтралитет был де-юре. Например, в годы Второй мировой войны эта скандинавская страна активно торговала с Германией, поставляя последней стратегическое сырьё для военной промышленности. Да и после окончания Второй мировой войны официальный Стокгольм, находясь в нейтральном положении, готовился к военному конфликту с Советским Союзом. Причём не просто к столкновению с применением конвенционального вооружения, а к конфликту ядерному.

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Для справки, в послевоенные годы Стокгольм осуществлял свою собственную ядерную программу вплоть до 1966 года. Окончательно деятельность по сворачиванию ядерной программы была завершена только в 1972 году. Шведы даже разрабатывали самолёты-носители ядерных бомб.

Нейтралитет или право страны на самооборону? Здесь уже как посмотреть. В случае начала ядерного конфликта между СССР и НАТО шведы бы явно выступили на стороне западного блока.

О каком-либо нейтралитете Швеции можно забыть с середины 90-х годов прошлого столетия. В 1994 году страна стала участницей программы "Партнёрство во имя" мира. А это программа Североатлантического альянса. Какое это партнёрство и какой "мир" предлагает этот "оборонительный" альянс, весь мир убеждался неоднократно.

С 7 марта 2024 года Швеция официально стала членом Североатлантического альянса, 32-м по счёту. После вступления страны в этот блок градус русофобии и антироссийских настроений в стране, раздуваемый местным военно-политическим руководством, стал просто зашкаливать. Похоже, что официальный Стокгольм подхватил общий тренд о том, что Россия в скором времени якобы готовится напасть на НАТО. И это при том, что России это абсолютно не надо в силу отсутствия каких-либо резонов: политических, военных или экономических.

Стало известно, что Швеция усилила оборону своего острова Готланд в акватории Балтийского моря. Об этом в интервью немецкому редакционному объединению RND поведал главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции генерал Микаэль Бюден.

По мнению этого скандинавского высокопоставленного военачальника, Россия стремится установить контроль на Балтийским морем. А установление такого контроля не возможно без контроля над Готландом. Поэтому, как считает генерал, Россия "положила глаз" на шведский остров. Генерал заявил, что Швеция усилила оборону Готланда потому, что кто контролирует остров, тот контролирует и всё Балтийское море. При этом шведский главком добавил, что "при необходимости" этот остров можно использовать и для наступательных операций.

В общем, с одной стороны кажется, что шведы сами себя запугали, а теперь боятся. Но есть нюанс... Что имел ввиду шведский военачальник, когда говорил про наступательные операции "при необходимости". Россия захватывать остров не намеревается. Соответственно, вывод очевиден – этот остров может использоваться как плацдарм в случае поползновений НАТО на Россию. И именно по этой причине Стокгольм так печётся за безопасность этого острова. Скорее, даже не Стокгольм, а Вашингтон.

Ранее западные политики неоднократно заявляли (особенно "отличились" прибалты), что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет "внутренним озером" альянса. Также заявлялось о том, что при необходимости оно будет закрыто для российских кораблей. Москва ответила, что если море станет закрытым для российских кораблей, то оно станет закрытым для всех кораблей.