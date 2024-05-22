Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
Главком ВС Швеции немного слукавил, поскольку обмолвился о том, что в случае необходимости остров можно использовать для проведения наступательных операций.

Фото: Andreas Bardell / Aftonbladet / Keystone Press Agency / Global Look Press

На протяжении очень многих десятилетий Швеция сохраняла подчёркнутый нейтралитет. Впрочем, скорее, этот нейтралитет был де-юре. Например, в годы Второй мировой войны эта скандинавская страна активно торговала с Германией, поставляя последней стратегическое сырьё для военной промышленности. Да и после окончания Второй мировой войны официальный Стокгольм, находясь в нейтральном положении, готовился к военному конфликту с Советским Союзом. Причём не просто к столкновению с применением конвенционального вооружения, а к конфликту ядерному. 

реклама

Для справки, в послевоенные годы Стокгольм осуществлял свою собственную ядерную программу вплоть до 1966 года. Окончательно деятельность по сворачиванию ядерной программы была завершена только в 1972 году. Шведы даже разрабатывали самолёты-носители ядерных бомб.

Нейтралитет или право страны на самооборону? Здесь уже как посмотреть. В случае начала ядерного конфликта между СССР и НАТО шведы бы явно выступили на стороне западного блока.

О каком-либо нейтралитете Швеции можно забыть с середины 90-х годов прошлого столетия. В 1994 году страна стала участницей программы "Партнёрство во имя" мира. А это программа Североатлантического альянса. Какое это партнёрство и какой "мир" предлагает этот "оборонительный" альянс, весь мир убеждался неоднократно.

С 7 марта 2024 года Швеция официально стала членом Североатлантического альянса, 32-м по счёту. После вступления страны в этот блок градус русофобии и антироссийских настроений в стране, раздуваемый местным военно-политическим руководством, стал просто зашкаливать. Похоже, что официальный Стокгольм подхватил общий тренд о том, что Россия в скором времени якобы готовится напасть на НАТО. И это при том, что России это абсолютно не надо в силу отсутствия каких-либо резонов: политических, военных или экономических.

Стало известно, что Швеция усилила оборону своего острова Готланд в акватории Балтийского моря. Об этом в интервью немецкому редакционному объединению RND поведал главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции генерал Микаэль Бюден. 

По мнению этого скандинавского высокопоставленного военачальника, Россия стремится установить контроль на Балтийским морем. А установление такого контроля не возможно без контроля над Готландом. Поэтому, как считает генерал, Россия "положила глаз" на шведский остров. Генерал заявил, что Швеция усилила оборону Готланда потому, что кто контролирует остров, тот контролирует и всё Балтийское море. При этом шведский главком добавил, что "при необходимости" этот остров можно использовать и для наступательных операций.

В общем, с одной стороны кажется, что шведы сами себя запугали, а теперь боятся. Но есть нюанс... Что имел ввиду шведский военачальник, когда говорил про наступательные операции "при необходимости". Россия захватывать остров не намеревается. Соответственно, вывод очевиден – этот остров может использоваться как плацдарм в случае поползновений НАТО на Россию. И именно по этой причине Стокгольм так печётся за безопасность этого острова. Скорее, даже не Стокгольм, а Вашингтон. 

Ранее западные политики неоднократно заявляли (особенно "отличились" прибалты), что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет "внутренним озером" альянса. Также заявлялось о том, что при необходимости оно будет закрыто для российских кораблей. Москва ответила, что если море станет закрытым для российских кораблей, то оно станет закрытым для всех кораблей. 

#новости #политика #армия #нато #военные новости #швеция #балтийское море #готланд
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
10
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
5
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
1
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
14
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
24
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
Xiaomi представит первый планшет POCO Pad 23 мая
+
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
+
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
Defense Post: Литва передаст Украине радары AMBER 1800, способные отслеживать крылатые ракеты
+
CMF Phone (1) будет иметь схожие характеристики с Nothing Phone 2a
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
+
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
Lockheed Martin займётся усовершенствованием гиперзвуковой ракетной системы LRHW армии США
2
Galaxy Z Fold 6 может иметь менее заметные складки благодаря улучшенной конструкции шарнира
2

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
40
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
31
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
67
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
15
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
17
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
41
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
40
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30

Сейчас обсуждают

Mallory
21:59
Хотя, возможно он откопал скриншот из 2013-го года, как раз задолго до релиза amdgpu.
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Mallory
21:54
Самое смешное что у меня на amd карте как раз таки эта версия работает нормально. Судя по всему, чимбал накатил драйвер как-то через одно место, потом каких-то кривых модов, а потом во всем у него ст...
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Hunter Bows
21:52
Хотя бы загруженность каждого ядра вывел бы. Он изначально про ассинхронность (многопоточность?) затирал
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Daniel Kotik
21:49
О чем речь)Я недавно поменял 1070 на 6700. 1070 ещё нормально тянула игры
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Добрый день
21:47
Он, походу, ссаниной питается.
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Денис Дядин
21:40
А пилоты это теперь тоже неживые объекты?
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
Mallory
21:38
То он плачется что у него интернета нормального нет, то заявляет что у него оптоволоконная линия. Но при этом продолжает считать байты чтобы не дай бог не скачалось лишнего мегабайта, сдается мне что ...
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Иван Козловский
21:35
Видос гляньте, эксперимент был поставлен иначе.
Windows XP нахваталась вирусов при подключении к интернету всего за пару минут
Колючка
21:30
Да всё ты уже понял, что херню несёшь, что ссд и М2 разные вещи, пытаешься просто соскочить, но уже поздно, ты унижен и опущен
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Александр Пурвин
21:16
стереодинамики , добиться ли атмос, прямая подача тока в наушники, когда утонит? и тд что нет инфы.?
Представлен новый смартфон Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем