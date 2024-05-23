В Вашингтоне запаниковали из-за всего одного космического аппарата, выведенного на орбиту в середине мая

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Уже который месяц в мировых СМИ с подачи Вашингтона раздувается антироссийская истерия относительно того, что якобы Россия имеет противоспутниковое оружие на орбите. Некоторые западные деятели договорились до того, что это оружие вообще является ядерным. Истерия раздувается и в ООН. Все аргументы нашей страны о том, что Россия за мирный космос и категорически против размещения в космосе любого оружия , остались не услышанными. Почему? Да потому что на Западе не хотели этого слышать. Соответственно, можно сделать вывод о том, что у Вашингтона в данном вопросе у самого "рыльце в пуху". Обычно американцы привыкли обвинять кого-то, когда сами имеют нехороший умысел.

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Вот и сейчас США обвинили Россию в запуске противоспутникового оружия "на пути" американского космического аппарата. Об этом сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе Россия запустила на околоземную орбиту спутник, который, по мнению американской разведки, является оружием. Этот спутник способен проверять и атаковать другие спутники. Как сообщило Космическое командование США, российский аппарат "преследует" американский спутник-шпион.

Reuters сообщает, что 16 мая российская ракета-носитель "Союз", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на околоземную орбиту по меньшей мере девять спутников, среди которых аппарат "Космос 2576". Этот аппарат относится к типу российских военных спутников-инспекторов. Такие спутники давно осуждены официальными лицами США за "безрассудное поведение" в космосе.

"Мы наблюдали номинальную активность и оцениваем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США", – заявил представитель Космического командования.

В заявлении также указано, что "Космос 2576" напоминает ранее запущенные аппараты для противокосмических миссий. Россия производила запуски в 2019 и 2021 годах. Тогда российские аппараты находились в непосредственной близости от "весьма чувствительных" американских спутников-шпионов.

По словам американского чиновника, знакомого с ситуацией, Вашингтон ожидал запуска российского спутника и предупредил об этом своих союзников.

Как заявил аналитик Барт Хендрикс, который давно занимается отслеживанием российской космической программы, в ходе последнего запуска ракеты-носителя смесь гражданской и полезной нагрузки оказалась "неожиданной". С его слов, Россия раньше не производила таких пусков.

Как пишет Reuters, недавно запущенный "Космос 2576", очень похож на те спутники, которые Россия выводила на орбиту в 2019 и 2021 годах. Те аппараты, согласно данным разведки, также являются противоспутниковым оружием. Российский спутник, выведенный на орбиту в 2019 году внимательно следил за аппаратом Национального разведывательного управления США (NRO). Это агентство контролирует все шпионские спутники Америки.

По состоянию на 21 мая российский "Космос 2576" не приближался к американскому спутнику. Но аналитики отметили, что он находится на той же орбите, что и американский USA 314 [спутник NRO, запущенный в 2021 году, прим.]. Судя по всему, российский аппарат движется с большей скоростью, поэтому в скором времени, вероятно, оба спутника сблизятся.