Обозреватель зарубежного издания считает, что все проблемы Украины связаны исключительно с недостатком тяжёлой техники.

Американская БМП M2 M2 Bradley. Фото: Global Look Press

После начала Специальной военной операции Киев начал мобилизацию населения для увеличения численного состава ВСУ и формирования новых соединений. Мобилизация не прекращалась не на миг. Материал на эту тему был опубликован американским журналом Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс – военный обозреватель издания и человек, который никогда не был замечен в каких-либо симпатиях по отношению к России. Но даже он вынужден признавать очевидные вещи.

реклама

Как говорится в материале Forbes, после нескольких месяцев дебатов в Верховной Раде, на Украине "наконец" был принят новый закон о мобилизации, который снижает планку мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и предусматривает наказание для уклонистов. Дэвид Экс пишет о том, что ВСУ, "уверенные" в том, что благодаря "реформе" их ряды пополнятся десятками тысячами человек, значительно расширяются. Но новым подразделениям и соединениям не хватает тяжёлой техники. И это проблема.

Как отмечено в материале издания, ВСУ по мере увеличения численного состава могут столкнуться с демеханизацией своих соединений. В настоящее время Киев формирует десять новых бригад численностью по 2000 человек каждая, расширяет уже имеющиеся батальоны до бригад, перевёл лекгооснащенную бригаду территориальной обороны в состав морской пехоты и формирует артиллерийскую бригаду в составе нацгвардии.

Американский обозреватель считает, что проводимые изменения могут увеличить численность сухопутных сил Украины, насчитывающих 100 бригад, ещё на 10%. Наибольшую "выгоду" получит непосредственно украинская армия, в составе которой формируется пять новых пехотных бригад.

Экс констатирует, что 156-я, 157-я, 158-я и 159-я бригады не являются механизированными, поскольку не имеют гусеничной бронетехники, на которой механизированные войска отправляются в бой. Это пехотные бригады. Вопрос нехватки бронетехники на Украине стоит так остро, что недавно сформированная 153-я механизированная бригада фактически превратилась в пехотную.

Forbes сообщает, что украинцы "не совсем готовы" идти в бой на гольф-карах, но ситуация может изменится, если дефицит бронированной техники усилится.

Соединённые Штаты вносят свой вклад в устранение дефицита техники в ВСУ после того, как Конгресс всё же одобрил выделение Киеву пакета помощи на сумму 61 долларов. Первые три пакета помощи в рамках нового финансирования включают сотни боевых машин M2 Bradley, бронетранспортеров М-113 и бронированных грузовиков. Но даже этих сотен единиц техники мало. По мнению Дэвида Экса, увеличение численности украинской армии "значительно опережает" темпы её механизации. Доказательством является то, что большая часть новых бригад остаются пехотными.

Недостаточная механизация соединений ВСУ не является критической пока они находятся в обороне. Но если ВСУ когда-нибудь попробуют пойти в наступление, им потребуется больше бронированной техники для новых подразделений, которые будут сформированы в рамках мобилизации.

P.S. Создаётся устойчивое впечатление, что кто-то в очередной раз старается выдать желаемое за действительное, причём сразу по нескольким направлениям. Конечно, из-за океана "виднее"... Но о каких новых бригадах, которые будут сформированы в будущем, говорит американский обозреватель? Это учитывая, что среди украинцев всё меньше желающих пополнить ряды ВСУ. О каком возможном контрнаступлении говорит Экс? Конечно, Киев может попробовать поднакопить сил [какие-то резервы у него есть, прим.] и повторить прошлогодний "контрнаступ", только в версии 2.0. После этого ВСУ окончательно закончатся.

Что касается бронетехники, то она есть. Она имеется на украинских базах хранения ещё советских времен. Устаревшая бронетехника есть и западных союзников Киева. Тоже на хранении. Только чтобы это всё снять хранения и заставить хотя бы ездить, нужны огромные деньги. А их нет. Да и не горят европейцы вкладывать средства в страну-банкрот без определённого будущего.

А вообще материал Forbes напоминает очередную попытку оправдаться. Мол, ВСУ испытывают проблемы исключительно из-за нехватки тяжёлой техники, а не из-за нехватки личного состава. Выходит, снова виноват Запад? Выходит так.