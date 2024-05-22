Госсекретарь США о возможности использования российских средств для дальнейшего финансирования Киева.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: © AP Photo

Коллективный Запад продолжает оказывать всевозможную помощь Киеву, как военную так и финансовую. Ни для кого не является секретом, что современная Украина существует исключительно на денежные подачки западной коалиции. Своих денег у Киеве нет и не предвидится. Но любая помощь – это расходы для стран Европы и США. Огромные затраты, которые никак не компенсировать. А с деньгами у иностранных государств не всё хорошо. Кроме того, местные налогоплательщики стали всё чаще задавать вопросы о том, в какую бездонную пропасть уходят их средства.

реклама

Но Запад, заинтересованный в затягивании конфликта и последующем ослаблении России, не намерен отказываться от своих планов. Он будет и дальше "помогать" Киеву. Только где взять деньги? В Вашингтоне придумали.

С самого начала Специальной военной операции западные страны заморозили финансовые активы России, находившиеся на зарубежных счетах. Ориентировочно было заморожено около 300 миллиардов долларов суверенных средств РФ. Приблизительно с того же времени представители иностранного истеблишмента и Еврокомиссия стали думать, как эти средства изъять и направить для помощи Украине. А если по-простому. то в данном случае речь идёт о банальном воровстве на международном уровне под благовидным предлогом.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, страны коллективного Запада предпринимают попытки использования замороженных российских средств России в качестве обеспечения кредитов для Украины. В качестве залога! Примечательно, что в данном случае речь идёт об использовании именно основных средств, а не процентов, набежавших на них. Свою точку зрения господин Блинкен озвучил во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Есть другие возможности, к которым мы движемся, в том числе изучение способов использовать в качестве залога основную сумму, – сказал он, имея в виду сами активы, а не набегающий с них процент. – И использовать это как базис для займа <...> для того, чтобы сразу сгенерировать намного больше ресурсов для Украины".

А теперь самое интересное... Основная часть российских активов заморожена на европейских счетах. В самих Штатах американские власти смогли найти только небольшую сумму – по разным данным то ли 5, то ли 8 миллиардов долларов. Если, те же американцы, попытаются использовать эти средства под обеспечение кредитов для Украины, то сложно представить финансовую организацию, которая пойдёт на такой риск и под такое смехотворное обеспечение. В мире все прекрасно осознают, что Украина страна-банкрот и кредитные средства отдать не сможет. Кроме того, будущее этого территориального образования остаётся весьма туманным.

Соответственно, заявление Блинкена о возможности использования замороженных активов в качестве залога адресовано странам Европы. Пойдут ли на такой шаг государства Евросоюза? Сомнительно, поскольку экспроприация российских средств будет автоматически означать крах всей экономики ЕС.