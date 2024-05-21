Литовские власти решили довооружить свою погранслужбу из-за СВО

Сотрудники погранслужбы Литвы на литовско-белорусском участке границы. Фото: Reuters

Россия прочно владеет инициативой в ходе проведения Специальной военной операции. На этом фоне постоянно повышается градус антироссийских настроений среди истеблишмента республик Прибалтики. Вместе с этим растёт и милитаризм этих маленьких государств. Причина?

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Причина как раз в местных политиках, которые возомнили, что их государства якобы следующие на очереди после того, как Россия закончит необходимые мероприятия на Украине. Впрочем, поведение прибалтийских политиков вполне объяснимо. И их заявления про то, что 3 республики якобы чуть ли не в одиночку обороняют весь восточный фланг НАТО, тоже объяснимы. Не будет заявлений – не заметят в брюссельской штаб-квартире альянса, соответственно, не дадут денег!

Официальный Вильнюс продолжает активно вооружаться. Литовское военно-политическое руководство постоянно заключает контракты на поставку западного оружия. Конечно, масштабы довольно скромные, соответствующие численности национальных вооружённых сил, но всё же...

А тут ещё стало известно, что пограничники Литвы получат тяжёлое вооружение. Соответствующую информацию опубликовали литовские СМИ.

Информацию о тяжёлом оружии для погранслужбы огласила глава МВД Литвы Агне Билотайте. Литовская пограничная служба является структурным подразделением местной полиции [прим.].

"Министерство национальной обороны будет способствовать обеспечению пограничников тяжелым вооружением. Я не хотел бы вдаваться в подробности [относительно вооружения, прим.], потому что все это еще находится в стадии проработки", – заявила Агне Билотайте.

Как заявила министр, решение обеспечить литовских пограничников тяжёлым вооружением вызвано Специальной военной операцией России.

Литовская пресса пишет, что командующий Службы охраны государственной границы Литвы генерал Рустамас Любаевас, уточнил, что планируемое тяжёлое вооружение будет включать как мобильную, так и стационарную технику. По его словам, это вооружение не потребует специальной подготовки, и оно может быть применено против солдат и техники потенциального противника. Тяжёлое вооружение планируется закупить до конца текущего года.

P.S. Интересно, что за "тяжёлое вооружение" намереваются дать литовским пограничникам? Согласно общепринятым нормам, под такое определение попадают боевые машины пехоты, бронетранспортёры, артиллерия и танки. Но танков у Литвы нет. И когда они будут закуплены, тоже неизвестно. Денег у Вильнюса на это дело нет. Быть может, как раз под "стационарным" тяжёлым вооружением и подразумеваются старые западные танки, но без моторов?

Похоже, что Вильнюс, окончательно сам себя запугал, теперь просто боится. Поэтому принято решение об укреплении литовско-белорусской и литовско-российской границы.