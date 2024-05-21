Ведущие западные политики что-то сильно зачастили в украинскую столицу.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев, 21 мая 2024 года. Фото: © Jörg Blank/dpa

Недавно, после начала наступления ВС РФ на Харьковском направлении, в Киев с экстренным, незапланированным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен собственной персоной. Высокий заокеанский гость выразил всемерную поддержку киевскому режиму, сходил в пиццерию со своим украинским коллегой Кулебой, сыграл на гитаре и спел что-то про "свободный мир" в одном из киевских баров, а затем на второй день своего визита пообещал выделить Киеву очередной пакет военной "помощи" стоимостью $2 миллиарда. После чего убыл.

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После визита госсекретаря США настала очередь выражать свою солидарность с Украиной и европейских партнёров по НАТО. Стало известно, что в Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Глава немецкого внешнеполитического ведомства прибыла в украинскую столицу 21 мая. Также как и Блинкен фрау Бербок приехала на поезде из Польши. И тоже с "необъявленным" визитом. Кстати, об этих "необъявленных" поездках. Все западные политики не афишируют свои визиты заранее. Похоже, что сильно боятся случайного прилёта. Мало ли...

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Как говорится на сайте немецкого МИД, основной целью визита берлинской высокопоставленной гостьи является выражение поддержки киевским властям.

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин рассчитывает на то, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе", – заявила министр.

Довольно заковыристая формулировка. И традиционно ни о чём. Одни размытые фразы про "непоколебимую поддержку".

Вместе с тем информационное агентство DPA сообщило о том, что по прибытии в украинскую столицу Бербок заявила, что Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны. Со слов главы внешнеполитического ведомства Германии, в рамках немецкой инициативы по укреплению ПВО Украины уже собрано около $1 миллиарда. И Берлин каждый день работает над тем, чтобы эта сумма увеличивалась.

P.S. Интересно какова программа визита Бербок в Киев? Можно только предполагать. Но, скорее всего, она будет мало отличаться от программы визита Блинкена. Вероятно, госпожа Бербок выразит на словах поддержку киевским деятелям, расскажет про негативное отношение к России, сходит с Кулебой в ближайшую забегаловку, где с тоскливым видом будет искать сосиску в пицце, потом будет совместная пресс-конференция и обещание выделение очередного пакета военной "помощи". Петь будет? Или быть может плясать? Исключительно в рамках моральной поддержки. А киевские деятели будут включать сигнал воздушной тревоги, чтобы показать всю тяжесть положения?

Что касается €1 миллиарда, собранного в рамках немецкой инициативы по ПВО, то эта сумма чуть больше $1 миллиарда. И существует определённая вероятность, что эти деньги останутся в... Берлине. Ведь именно немецкие власти пообещали Киеву поставить дополнительную батарею ЗРК Patriot. А этот комплекс с боекомплектом стоит как раз один миллиард американских денег.