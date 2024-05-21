Недавно, после начала наступления ВС РФ на Харьковском направлении, в Киев с экстренным, незапланированным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен собственной персоной. Высокий заокеанский гость выразил всемерную поддержку киевскому режиму, сходил в пиццерию со своим украинским коллегой Кулебой, сыграл на гитаре и спел что-то про "свободный мир" в одном из киевских баров, а затем на второй день своего визита пообещал выделить Киеву очередной пакет военной "помощи" стоимостью $2 миллиарда. После чего убыл.
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После визита госсекретаря США настала очередь выражать свою солидарность с Украиной и европейских партнёров по НАТО. Стало известно, что в Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Глава немецкого внешнеполитического ведомства прибыла в украинскую столицу 21 мая. Также как и Блинкен фрау Бербок приехала на поезде из Польши. И тоже с "необъявленным" визитом. Кстати, об этих "необъявленных" поездках. Все западные политики не афишируют свои визиты заранее. Похоже, что сильно боятся случайного прилёта. Мало ли...
Как говорится на сайте немецкого МИД, основной целью визита берлинской высокопоставленной гостьи является выражение поддержки киевским властям.
"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин рассчитывает на то, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе", – заявила министр.
Довольно заковыристая формулировка. И традиционно ни о чём. Одни размытые фразы про "непоколебимую поддержку".
Вместе с тем информационное агентство DPA сообщило о том, что по прибытии в украинскую столицу Бербок заявила, что Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны. Со слов главы внешнеполитического ведомства Германии, в рамках немецкой инициативы по укреплению ПВО Украины уже собрано около $1 миллиарда. И Берлин каждый день работает над тем, чтобы эта сумма увеличивалась.
P.S. Интересно какова программа визита Бербок в Киев? Можно только предполагать. Но, скорее всего, она будет мало отличаться от программы визита Блинкена. Вероятно, госпожа Бербок выразит на словах поддержку киевским деятелям, расскажет про негативное отношение к России, сходит с Кулебой в ближайшую забегаловку, где с тоскливым видом будет искать сосиску в пицце, потом будет совместная пресс-конференция и обещание выделение очередного пакета военной "помощи". Петь будет? Или быть может плясать? Исключительно в рамках моральной поддержки. А киевские деятели будут включать сигнал воздушной тревоги, чтобы показать всю тяжесть положения?
Что касается €1 миллиарда, собранного в рамках немецкой инициативы по ПВО, то эта сумма чуть больше $1 миллиарда. И существует определённая вероятность, что эти деньги останутся в... Берлине. Ведь именно немецкие власти пообещали Киеву поставить дополнительную батарею ЗРК Patriot. А этот комплекс с боекомплектом стоит как раз один миллиард американских денег.