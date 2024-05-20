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crazycat21
Defense Post: Литва передаст Украине радары AMBER 1800, способные отслеживать крылатые ракеты
Defense Post рассказало об очередном пакете военной "помощи" Украине со стороны Вильнюса.

Радиолокационная станция AMBER 1800. Фото: Altimus-Tech

Коллективный Запад продолжает активно "помогать" Киеву поставками вооружения и военной техники. Традиционно главным спонсором являются Соединённые Штаты, на втором месте по объёмам военных поставок находится Германия, а дальше уже кто сколько может. Среди помощников Киева числиться и Литва. Эта маленькая прибалтийская страна оказывает "помощь" Украине с самого начала Специальной военной операции. Зачем? Исключительно во имя защиты "демократии" и во имя "трансатлантической солидарности". Но главная причина – "насолить" России. В этом весь смысл современной политики Вильнюса.

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Профильный ресурс Defense Post сообщил, что Литва в рамках возглавляемой Германией инициативы по противовоздушной обороне Украины передаст Киеву шесть радиолокационных систем  AMBER 1800. Западная инициатива Immediate Action on Air Defence или IAAD ("Немедленные действия по противовоздушной обороне") направлена на передачу украинской стороне средств ПВО как из наличия стран НАТО, таки и из наличия стран, не входящих в альянс. Считается, что такой подход будет быстрее традиционных закупок оборудования у промышленности.

Как говорится в публикации Defense News, передача шести радиолокационных систем AMBER 1800 является вкладом Литвы "в спасение жизней" на Украине.

Эти РЛС производятся польской компанией Altimus-Tech. Как заявляет производитель, наземная радиолокационная станция AMBER 1800 ультракоротковолнового диапазона может быть развернута на подготовленных площадках для автоматического обнаружения воздушных целей с определением их координат – азимута и дальности, а также траектории движения. Система также способна автоматически отслеживать воздушные цели в определенных зонах воздушного пространства и отображать видео, графики и треки. По данным Altimus-Tech, РЛС имеет большую дальность обнаружения мелких и малоконтрастных целей, таких как крылатые ракеты и самолеты-невидимки соответственно. 

P.S. Даже эти шесть радаров не изменят закономерный ход событий, поскольку сами по себе РЛС ничего не значат, нужные ещё средства ПВО. Но западные страны не спешат расставаться со своими дорогими и дефицитными зенитно-ракетными комплексами.

#новости #оружие #нато #ракеты #беспилотники #пво #конфликты #рлс #amber 1800
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