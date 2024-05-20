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crazycat21
Медведев: Лучшие гарантии для России – "Сарматы", "Искандеры", "Цирконы" и "Кинжалы"
Зампред Совбеза РФ считает, что веры Киеву и Западу нет

Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер". Фото: Минобороны РФ

В конце 2021 года, незадолго до начала Специальной военной операции, Россия в официальной форме запросила у коллективного Запада предоставить юридически оформленные гарантии безопасности. Нормального, адекватного ответа со стороны западных стран на правомерные требования Москвы дано не было. Вместо него прозвучали какие-то размытые формулировки. Впрочем, это всё в жанре англосаксонской внешней политики и европейский сателлитов Вашингтона. 

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В ходе проведения Специальной военной операции ВС РФ полностью перехватили инициативу на поле боя. На этом фоне в европейских столицах, да и Вашингтоне всё чаще раздаются предложения о том, что надо договариваться. Пока эти предложения больше похожи на намёки. И это при том, что Россия неоднократно заявляла о том, что готова к переговорам. Но они должны проводится без навязывания условий Москве и должны учитывать реалии. Кроме того есть ещё один немаловажный нюанс – утративший легитимность Зеленский когда-то в юридической форме запретил любые переговорные процессы с Россией! Да и попытки переговоров между Москвой и Киевом предпринимались ещё в самом начале СВО. Результат известен.

Своё видение возможного процесса урегулирования конфликта на сопредельной территории изложил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём интервью агентству ТАСС. По мнению политика, Россия не может полагаться на надёжность возможного договора с Украиной или на какие-то гарантии, предоставленные Западом.

"Даже если какое-то компромиссное соглашение будет достигнуто, полной уверенности в его выполнении у нас не будет. Я об этом неоднократно говорил. Любой новоиспеченный "фюрер" украинского рейха по конъюнктурным причинам способен его разорвать в любой момент", ­– обрисовал ситуацию Медведев.

И в таком случае никакие гарантии помочь не смогут. Впрочем, как отметил Дмитрий Медведев, никто эти гарантии предоставлять и не собирается. Поэтому лучшими гарантиями для России на будущее являются "Сарматы", "Ярсы", "Искандеры", "Цирконы", "Кинжалы", иное высокоэффективное отечественное оружие, а также героические боеспособные Вооружённые силы страны.

Дмитрий Анатольевич снова прав. Никто на Западе никогда не даст никаких гарантий России. Уже просили предоставить эти гарантии, в ответ – тишина. Просто само существование западного мира с его современной "трансатлантической солидарностью" на протяжении столетий было основано на том, как бы ослабить, а затем подчинить Россию с последующим разграблением. Достаточно вспомнить поход Наполеона, Первую мировую и Великую Отечественную войны. Причины для походов на Россию были одни и те же. Ничего не меняется.

Что касается каких-то возможных договоров, то их, вероятно, и не будет. Были "Минские соглашения", которые с той стороны никто изначально и не собирался исполнять. Был "Стамбул", когда вроде договорились, но потом Киев под давлением тогда ещё премьер-министра Великобритании Джонсона просто выкинул в мусор. 

Поэтому без ракет, прочего высокоэффективного оружия и боеспособных ВС России в современном мире просто никак. В случае поползновений со стороны мелких, но очень агрессивных стран НАТО, есть ракеты поменьше. Для больших государств есть ядерные средства сдерживания.

#новости #украина #политика #оружие #ракеты #геополитика #конфликты #медведев
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