Бывший высокопоставленный чиновник убеждён, что правительство США и власти стран Европы слишком много говорят

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс. Фото: © AP Photo / Alex Brandon

В последнее время в столицах коллективного Запада обсуждается тема возможной отправки воинского контингента НАТО на Украину для оказания "помощи" киевскому режиму. Данная тема возникла не на пустом месте, а по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, проявившего неслыханную словесную воинственность.

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Об отправке или неотправке войск альянса на территорию незалежной говорят все кому не лень – действующие политики и военные чины и те, кто уже имеет приставку "экс" к своей прошлой должности. Высказался и бывший глава Пентагона (2006-2011 гг.), а также бывший директор ЦРУ (1991-1993 гг.), Роберт Гейтс. Свою точку зрения бывший высокопоставленный силовик изложил в интервью американскому телеканалу CBS News.

Чиновник убеждён, что реализацию инициативы Макрона исключать нельзя, но необязательно говорить об этом открыто.

"Меня беспокоит то, что наше правительство, как и другие правительства, слишком много говорит. Иногда лучше сделать что-то и не говорить, что вы это делаете" – заявил Гейтс.

По мнению бывшего главы военного ведомства США, вопрос отправки войск НАТО на Украину, является предметом "серьёзной обеспокоенности" не только в Штатах, но и в странах Европы. Также Гейтс подчеркнул важность передачи Украине средств ПВО, артиллерии и ракет в течение ближайших недель, чтобы она могла выстоять и "сдержать" наступление ВС РФ. Бывший чиновник охарактеризовал сложившуюся ситуацию как весьма тревожную, поскольку у России больше войск.

P.S. C учётом того, что бывших чиновников такого уровня просто не бывает, в Вашингтоне, вероятно, всё же не исключают отправки своих "инструкторов" для помощи Киеву. Просто думают как это сделать, чтобы ничего в ответ не было, либо на время отложили реализацию этой идеи, традиционно перекладывая инициативу на своих европейских союзников. Их не жалко.